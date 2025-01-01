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Программное обеспечение для уведомления об утечке данных
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Программное обеспечение для уведомления об утечке данных - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для уведомления об утечке данных играет решающую роль в оказании помощи компаниям во время инцидента, связанного с утечкой данных. Это облегчает документирование нарушений, обязательное информирование регулирующих органов и уведомление пострадавших лиц. Эти инструменты автоматизируют и оптимизируют процесс уведомления об утечке данных, обеспечивая соблюдение строгих законов и сроков раскрытия данных, которые иногда могут составлять всего 72 часа. Соблюдая такие правила, как статья 34 GDPR, и законы штата, такие как законодательство Калифорнии о конфиденциальности информации, эти программные решения позволяют компаниям эффективно выполнять свои обязательства по конфиденциальности. Задачи уведомления об утечке данных, которые обычно выполняются юридическими отделами, также предполагают участие ИТ-отделов, служб безопасности и других отделов, чтобы полностью оценить последствия утечки. Возможности рабочих процессов в этих инструментах поддерживают сотрудничество между представителями отделов, а централизованная панель мониторинга обеспечивает видимость для сотрудников по конфиденциальности или юридических групп, контролирующих весь процесс уведомления.

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DATEV

DATEV

datev.de

Приложение DATEV оптимизирует бухгалтерский учет и управление финансами, поддерживает интеграцию с другими системами и обеспечивает соблюдение налоговых стандартов.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

PrivacyEngine помогает организациям управлять соблюдением норм конфиденциальности данных, включая GDPR и CCPA, через структурированный подход и инструменты для оценки.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc - платформа для управления конфиденциальностью, помогающая предприятиям соответствовать международным стандартам и правилам защиты данных.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti — это приложение для безопасного управления данными, обеспечивающее их классификацию, мониторинг и соблюдение норм конфиденциальности и безопасности.

Keepabl

Keepabl

keepabl.com

Keepabl — это приложение для управления конфиденциальностью данных, упрощающее соблюдение норм GDPR и предоставляющее инструменты для карты данных и управления рисками.

PrivIQ

PrivIQ

priviq.com

PrivIQ — это программное обеспечение для управления соответствием в области конфиденциальности данных, поддерживающее многоязычный режим и множество законодательных норм.

DPOrganizer

DPOrganizer

dporganizer.com

DPOrganizer — это программное обеспечение для управления защитой данных, помогающее организациям вести учёт и управлять процессами обработки персональных данных.

ComplyCloud

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud – приложение для автоматизации управления соответствием в области защиты данных и ИТ-безопасности, упрощающее выполнение нормативных требований.

Seers

Seers

seersco.com

Seers — приложение для управления конфиденциальностью и согласиями, помогающее компаниям соответствовать международным нормам защиты данных.

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