Программное обеспечение для уведомления об утечке данных - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud — единственное программное обеспечение, необходимое вам для обеспечения защиты ваших данных и соответствия требованиям ИТ-безопасности. Он сочетает в себе юридический и ИТ-опыт с программным обеспечением для автоматизации всего вашего управления соблюдением требований и предоставления вам обязательной документации. Вы можете рассчитывать на то, что потратите больше времени там, где это важно для вашего бизнеса, поскольку ее платформа сэкономит вам до 80 % рабочей нагрузки по соблюдению требований. Вы получаете одновременно эксперта GDPR и NIS2 и менеджера проекта. При этом все, что вам нужно для соответствия GDPR и NIS2, включено, просто в реализации, интуитивно понятно и автоматизировано. Его программное обеспечение разрабатывается и обновляется юристами ЕС по защите данных и экспертами по ИТ-безопасности. В отличие от любого другого решения, ComplyCloud сочетает в себе программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям и юридический опыт, что дает вам как его клиенту юридические знания, рекомендации и поддержку. Все вышеперечисленное является результатом совместной борьбы за право на неприкосновенность частной жизни. Ему нужен мир, в котором соблюдения требований будет легко добиться, он будет справедливым и прозрачным для всех. Вот почему он направлен на то, чтобы дать организациям возможность защищать персональные данные и инфраструктуру экономичным и экономичным способом. Это полезно не только для организаций, но также для общества и демократии.