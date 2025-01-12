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Программное обеспечение для уведомления об утечке данных - Самые популярные приложения - Польша
Программное обеспечение для уведомления об утечке данных играет решающую роль в оказании помощи компаниям во время инцидента, связанного с утечкой данных. Это облегчает документирование нарушений, обязательное информирование регулирующих органов и уведомление пострадавших лиц. Эти инструменты автоматизируют и оптимизируют процесс уведомления об утечке данных, обеспечивая соблюдение строгих законов и сроков раскрытия данных, которые иногда могут составлять всего 72 часа. Соблюдая такие правила, как статья 34 GDPR, и законы штата, такие как законодательство Калифорнии о конфиденциальности информации, эти программные решения позволяют компаниям эффективно выполнять свои обязательства по конфиденциальности. Задачи уведомления об утечке данных, которые обычно выполняются юридическими отделами, также предполагают участие ИТ-отделов, служб безопасности и других отделов, чтобы полностью оценить последствия утечки. Возможности рабочих процессов в этих инструментах поддерживают сотрудничество между представителями отделов, а централизованная панель мониторинга обеспечивает видимость для сотрудников по конфиденциальности или юридических групп, контролирующих весь процесс уведомления.
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TrustArc
trustarc.com
Правила конфиденциальности данных меняются ежедневно: по всему миру вводятся новые законы. Идти в ногу с этими изменениями и сохранять соответствие требованиям необходимо любой организации, которая хочет избежать штрафов и потери доверия потребителей. Используя платформу управления конфиденциальностью TrustArc, лидеры в области конфиденциальности могут упростить и автоматизировать свою программу обеспечения конфиденциальности. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustArc может обеспечить глубину непрерывного анализа конфиденциальности в сочетании с полностью автоматизированной платформой для комплексного управления конфиденциальностью, что крайне важно для навигации в современном постоянно меняющемся цифровом мире.
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управления данными Securiti для обеспечения безопасности данных, конфиденциальности, управления и соответствия требованиям. Securiti была отмечена многочисленными отраслевыми и аналитическими наградами, в том числе «Самым инновационным стартапом» по версии RSA, «25 лучших стартапов по машинному обучению» по версии Forbes, «Самым инновационным компаниям в области искусственного интеллекта» по версии CB Insights, «Крутому поставщику в области безопасности данных» по версии Gartner, и «Лидер волны управления конфиденциальностью» от Forrester.
DATEV
datev.de
DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении надежности, актуальности, защиты и безопасности данных. портрет История DATEV — это история постоянного расширения: основанная в Нюрнберге, Германия, в 1966 году, компания DATEV последовательно развивалась от национального поставщика услуг до поставщика услуг, работающего по всей Европе. В условиях растущей глобализации DATEV выполняет задачу в соответствии со своим уставом, а именно, поддерживает своих членов внутри страны и за рубежом. Штаб-квартира DATEV находится в Нюрнберге, Германия, информационное бюро в Брюсселе, Бельгия, а дочерние компании — в Италии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии и Словакии. Принцип DATEV У каждого аудитора и налогового консультанта свой профиль деятельности, разные клиенты, личные требования и индивидуальная практика работы. Таким образом, предложение DATEV представляет собой гибкую модульную концепцию, состоящую из программного обеспечения, услуг и знаний, открытую для любой специализации, размера и структуры офиса. Предприниматель и налоговый консультант DATEV поддерживает сотрудничество аудиторских и налоговых консультантов и компаний. Индивидуально подобранное распределение и взаимосвязь рабочих процессов развивают потенциал синергии; например, в сфере бухгалтерского учета. DATEV предоставляет идеальное программное обеспечение для разделения задач. Компьютерный центр DATEV работает как проигрыватель данных.
Seers
seersco.com
Seers — ведущая компания по управлению конфиденциальностью и согласием для компаний в более чем 100 странах. Seers — быстрорастущая компания, число клиентов которой в 2020 году увеличилось на 1040% по сравнению с 2019 годом. Компания разработала и запустила 10 цифровых решений на базе искусственного интеллекта на своей платформе программного обеспечения как услуги (SAAS) для решения проблем соблюдения конфиденциальности данных для компаний. Эти решения позволяют компаниям экономически эффективным и эффективным образом соблюдать правила конфиденциальности данных во всем мире, включая GDPR, CCPA, PECR и LGPD, а также защищать их от крупных штрафов (до 18 миллионов фунтов стерлингов или 4% от годового оборота — в зависимости от того, что больше). со стороны регулятора, а также потерю репутации и бизнеса. Решения: - Платформа управления согласием (согласие на использование файлов cookie) - Управление запросами субъектов данных - Платформа управления инцидентами и нарушениями - Оценка влияния на конфиденциальность данных - Политики конфиденциальности и пакеты шаблонов - Электронное обучение персонала GDPR - GDPR, PECR, аудит и оценка кибербезопасности - Экспертная платформа конфиденциальности Лидирующие на рынке решения Seers, соответствующие GDPR и CCPA, имеют самый высокий рейтинг и также доступны на ведущих торговых площадках, включая Wordpress, Joomla, Magento, Shopify и PrestaShop.
PrivIQ
priviq.com
Укрепление доверия между нашими клиентами и их заинтересованными сторонами путем предоставления четкого и краткого программного обеспечения для управления соблюдением конфиденциальности данных по модели SAAS. Intelligent Compliance, служба соблюдения законов о конфиденциальности Simply Global. Разработано: * Многоязычный. английский, голландский, греческий, португальский, бразильский португальский * Множественное законодательство * Совместная работа * Белая маркировка для торговых партнеров. Для: * МСП * Средний уровень * Предприятие Действующие правила: * ЕС/Великобритания/США/Турция/Южная Африка/Нигерия/Бразилия/Таиланд/Калифорния/Кения * Неизменяемое управление согласием. * PCI DSS – Контрольные контрольные списки. * ISO27001 (2013 г.) – Контрольные контрольные списки. * CIS 8.0 IG1, IG2, IG3 – Контрольные контрольные списки. * Структура NIST 1.1 – Контрольные контрольные списки. ПривиК обеспечивает: * Конфиденциальность и защита данных в масштабах всей организации. * Наглядный и соразмерный * Осведомленность и понимание сотрудников * Политика управления * Уведомления о конфиденциальности * Соблюдение требований в различных областях маркетинга, управления персоналом, информационных технологий и безопасности, конфиденциальности по замыслу. * Соглашения с поставщиком услуг и третьими лицами * Запрос на доступ к субъекту и управление нарушениями. * Неизменяемые записи согласия * Текущий обзор – еженедельно/ежеквартально/два раза в год/год.
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — лидер рынка программного обеспечения и решений для защиты данных и управления конфиденциальностью, помогающих предприятиям и организациям соблюдать правила конфиденциальности, включая GDPR, CCPA и HIPAA, благодаря непревзойденному сочетанию технологий, знаний и опыта. PrivacyEngine, платформа управления конфиденциальностью по принципу «программное обеспечение как услуга» (SaaS), созданная технологами и экспертами в области защиты данных, предоставляет комплексное решение для управления всеми аспектами программ защиты данных, включая соблюдение требований конфиденциальности, управление персоналом и управление поставщиками. Основанная в 2013 году, компания Sytorus работает по всему миру в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона из нашей штаб-квартиры в Дублине, предоставляя решения для малого и среднего бизнеса и корпоративных компаний, которые выходят за рамки демонстрации соответствия ключевым заинтересованным сторонам и регулирующим органам и обеспечивают реальную ценность для бизнеса, предотвращая утечку данных и устраняя регуляторные риски. и улучшение управления репутацией. Создан для оптимизации вашей программы конфиденциальности и демонстрации соответствия!
Keepabl
keepabl.com
Отмеченное наградами программное обеспечение Keepabl для управления конфиденциальностью позволяет внедрять и поддерживать систему конфиденциальности мирового класса, ориентированную на GDPR, интуитивно понятную и простую, с простыми в использовании и знакомыми рабочими процессами, скрывающими под капотом интеллектуальную тяжелую работу. Названный в престижном мировом рейтинге RegTech100 одним из 100 самых инновационных поставщиков финансовых услуг в 2021 году и снова в 2022 году, Keepabl мгновенно предоставляет мощный анализ и понимание вашего управления конфиденциальностью для Совета директоров, аудиторов и клиентов. Вам не обязательно быть специалистом по конфиденциальности, хотя они тоже любят Keepabl; это предпочтительное программное обеспечение для управления конфиденциальностью для многих консультантов, обеспечивающее экономию до 70% за счет постоянного управления соблюдением требований. Keepabl поможет вам создать и поддерживать вашу структуру конфиденциальности, начиная с карты данных и включая риски, нарушения, процессоры и многое другое. По ходу работы наше программное обеспечение автоматически создает и обновляет ваши ключевые показатели эффективности и отчеты GDPR. А если вы беспокоитесь о переносе своих записей из электронных таблиц или другого поставщика – не проблема! Инструмент Keepabl «Загрузки» позволяет вам объединить всю вашу работу, обеспечивая плавную передачу.
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — единственное программное обеспечение, необходимое вам для обеспечения защиты ваших данных и соответствия требованиям ИТ-безопасности. Он сочетает в себе юридический и ИТ-опыт с программным обеспечением для автоматизации всего вашего управления соблюдением требований и предоставления вам обязательной документации. Вы можете рассчитывать на то, что потратите больше времени там, где это важно для вашего бизнеса, поскольку ее платформа сэкономит вам до 80 % рабочей нагрузки по соблюдению требований. Вы получаете одновременно эксперта GDPR и NIS2 и менеджера проекта. При этом все, что вам нужно для соответствия GDPR и NIS2, включено, просто в реализации, интуитивно понятно и автоматизировано. Его программное обеспечение разрабатывается и обновляется юристами ЕС по защите данных и экспертами по ИТ-безопасности. В отличие от любого другого решения, ComplyCloud сочетает в себе программное обеспечение для обеспечения соответствия требованиям и юридический опыт, что дает вам как его клиенту юридические знания, рекомендации и поддержку. Все вышеперечисленное является результатом совместной борьбы за право на неприкосновенность частной жизни. Ему нужен мир, в котором соблюдения требований будет легко добиться, он будет справедливым и прозрачным для всех. Вот почему он направлен на то, чтобы дать организациям возможность защищать персональные данные и инфраструктуру экономичным и экономичным способом. Это полезно не только для организаций, но также для общества и демократии.
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы могут повысить свою производительность на протяжении всего жизненного цикла программы конфиденциальности с помощью DPOrganizer. Миссия DPOrganizer — помочь превратить профессионалов в области конфиденциальности в героев конфиденциальности. DPOrganizer — это программное обеспечение для управления конфиденциальностью, мощное программное обеспечение как услуга, в котором основное внимание уделяется простоте использования, простоте и гибкости. DPOrganizer помогает предприятиям и организациям отображать, визуализировать и составлять отчеты об обработке персональных данных. DPOrganizer считает, что ответственная обработка данных — это не только вопрос соблюдения требований, но и необходимость для того, чтобы конкурировать в мире, где все больше внимания уделяется цифровым технологиям и конфиденциальности.