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Программное обеспечение для уведомления об утечке данных - Самые популярные приложения - Никарагуа
Программное обеспечение для уведомления об утечке данных играет решающую роль в оказании помощи компаниям во время инцидента, связанного с утечкой данных. Это облегчает документирование нарушений, обязательное информирование регулирующих органов и уведомление пострадавших лиц. Эти инструменты автоматизируют и оптимизируют процесс уведомления об утечке данных, обеспечивая соблюдение строгих законов и сроков раскрытия данных, которые иногда могут составлять всего 72 часа. Соблюдая такие правила, как статья 34 GDPR, и законы штата, такие как законодательство Калифорнии о конфиденциальности информации, эти программные решения позволяют компаниям эффективно выполнять свои обязательства по конфиденциальности. Задачи уведомления об утечке данных, которые обычно выполняются юридическими отделами, также предполагают участие ИТ-отделов, служб безопасности и других отделов, чтобы полностью оценить последствия утечки. Возможности рабочих процессов в этих инструментах поддерживают сотрудничество между представителями отделов, а централизованная панель мониторинга обеспечивает видимость для сотрудников по конфиденциальности или юридических групп, контролирующих весь процесс уведомления.
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TrustArc
truste.com
Лидеры в области конфиденциальности упрощают и автоматизируют свои программы конфиденциальности с помощью платформы управления конфиденциальностью TrustArc. Эта единая платформа реализуется благодаря уникальному сочетанию инфраструктур конфиденциальности, аналитики, знаний и операций. Только TrustAr...
DATEV
datev.de
DATEV в одном предложении: налоговые консультанты, юристы, аудиторы, малые и средние предприятия, муниципалитеты и учредители используют программное обеспечение DATEV, отвечающее всем требованиям высоких стандартов в отношении... Показать больше надежность, актуальность, защита и безопасность данных...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — это платформа управления конфиденциальностью данных, которая понравится всей вашей организации. Надежное сочетание технологий, опыта и знаний было разработано для оптимизации вашей программы конфиденциальности и демонстрации соответствия. PrivacyEngine — это универсальное программное...
Keepabl
keepabl.com
Отмеченное наградами программное обеспечение Keepabl для управления конфиденциальностью позволяет внедрять и поддерживать систему конфиденциальности мирового класса, ориентированную на GDPR, интуитивно понятную и простую, с простыми в использовании и знакомыми рабочими процессами, скрывающими под ка...
PrivIQ
priviq.com
Укрепление доверия между нашими клиентами и их заинтересованными сторонами путем предоставления четкого и краткого программного обеспечения для управления соблюдением конфиденциальности данных по модели SAAS. Intelligent Compliance, служба соблюдения законов о конфиденциальности Simply Global. Разра...
Securiti
securiti.ai
Securiti — пионер Центра управления данными, централизованной платформы, обеспечивающей безопасное использование данных и GenAI. Он обеспечивает унифицированный анализ данных, средства контроля и оркестрации в гибридных мультиоблачных средах. Крупные глобальные предприятия полагаются на Центр управл...
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer — шведская компания, созданная для того, чтобы помочь таким профессионалам в области конфиденциальности, как вы, добиться большего. Если вам нужно лучше организовать свою программу конфиденциальности, быстрее управлять RoPA или более эффективно повышать осведомленность, профессионалы мог...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — единственное программное обеспечение, необходимое вам для обеспечения защиты ваших данных и соответствия требованиям ИТ-безопасности. Он сочетает в себе юридический и ИТ-опыт с программным обеспечением для автоматизации всего вашего управления соблюдением требований и предоставления ва...
Seers
seersco.com
Платформа управления согласием Seers — это ведущий в мире баннер согласия на использование файлов cookie, которому доверяют более 50 000 предприятий в Великобритании и который соответствует их обязательствам GDPR, CCPA, PECR и LGPD. Платформа управления согласием Seers предлагает комплексное решение...