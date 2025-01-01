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Инструменты мониторинга даркнета
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Инструменты мониторинга даркнета - Самые популярные приложения

Инструменты мониторинга даркнета предназначены для обнаружения упоминаний организации на форумах и торговых площадках в глубокой и темной сети, особенно тех, которые связаны с скомпрометированными бизнес-данными, которые незаконно передаются или продаются. Глубокая паутина включает в себя неиндексированные страницы в Интернете, а темная паутина — это неиндексированные незаконные сайты и частные коммуникации, доступные только через такие инструменты, как Tor и I2P. В этом программном обеспечении используются автоматизированные сканеры, веб-сканеры и методы очистки для постоянного мониторинга и анализа утечки конфиденциальной бизнес-информации, такой как данные клиентов, учетные данные сотрудников, коммерческая тайна, запатентованные технологии и другие ценные наборы данных на незаконных рынках. Предприятия используют даркнет-мониторинг для снижения рисков, раннего обнаружения утечек данных и защиты своей интеллектуальной собственности и репутации бренда. Обычно этими инструментами управляет ИТ-отдел или служба безопасности компании, которые часто интегрируются с системами обработки заявок, чтобы облегчить рассылку предупреждений в режиме реального времени соответствующим сторонам для устранения проблем.

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LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass - менеджер паролей, который безопасно хранит учетные данные и позволяет управлять ими на разных устройствах с поддержкой двухфакторной аутентификации.

1Password

1Password

1password.com

1Password — это менеджер паролей для безопасного хранения и управления паролями, кредитными картами и другой конфиденциальной информацией.

InsecureWeb

InsecureWeb

insecureweb.com

InsecureWeb - инструмент для мониторинга темной сети, который 24/7 сканирует интернет и предупреждает о находках вашей информации.

Webz.io

Webz.io

webz.io

Webz.io предоставляет структурированные веб-данные, преобразуя информацию из открытой и темной сети для использования предприятиями и аналитиками.

PhishLabs

PhishLabs

phishlabs.com

PhishLabs - платформа для защиты цифровых активов от киберугроз: подражания брендам, утечки данных и фишинга.

Flare

Flare

flare.io

Flare — это решение для мониторинга цифровых следов. Оно использует ИИ для поиска рисков в интернете и предоставляет информацию для повышения безопасности.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.

Progress

Progress

progress.com

Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.

Guardz

Guardz

guardz.com

Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.

Flashpoint

Flashpoint

flashpoint.io

Flashpoint — приложение для управления рисками, обеспечивающее доступ к информации о киберугрозах и уязвимостях для быстрого реагирования и сотрудничества.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future предоставляет платформу для мониторинга угроз и анализа данных по киберугрозам, помогая организациям управлять рисками и улучшать безопасность.

Cybernod

Cybernod

cybernod.com

Cybernod - приложение для обеспечения кибербезопасности малого и среднего бизнеса, предлагающее анализ уязвимостей, мониторинг в даркнете и обучение по угрозам.

usecure

usecure

usecure.io

USECURE — платформа для оценки и управления рисками кибербезопасности сотрудников через обучение, симуляции фишинга и мониторинг в темной сети.

Cyble

Cyble

cyble.ai

Cyble - платформа кибербезопасности, предоставляющая мониторинг Dark Web, анализ угроз и уведомления в реальном времени для защиты организаций от киберугроз.

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