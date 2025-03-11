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Самые популярные Недавно добавленные Инструменты мониторинга даркнета - Самые популярные приложения

Инструменты мониторинга даркнета предназначены для обнаружения упоминаний организации на форумах и торговых площадках в глубокой и темной сети, особенно тех, которые связаны с скомпрометированными бизнес-данными, которые незаконно передаются или продаются. Глубокая паутина включает в себя неиндексированные страницы в Интернете, а темная паутина — это неиндексированные незаконные сайты и частные коммуникации, доступные только через такие инструменты, как Tor и I2P. В этом программном обеспечении используются автоматизированные сканеры, веб-сканеры и методы очистки для постоянного мониторинга и анализа утечки конфиденциальной бизнес-информации, такой как данные клиентов, учетные данные сотрудников, коммерческая тайна, запатентованные технологии и другие ценные наборы данных на незаконных рынках. Предприятия используют даркнет-мониторинг для снижения рисков, раннего обнаружения утечек данных и защиты своей интеллектуальной собственности и репутации бренда. Обычно этими инструментами управляет ИТ-отдел или служба безопасности компании, которые часто интегрируются с системами обработки заявок, чтобы облегчить рассылку предупреждений в режиме реального времени соответствующим сторонам для устранения проблем.