Инструменты мониторинга даркнета - Самые популярные приложения

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Инструменты мониторинга даркнета предназначены для обнаружения упоминаний организации на форумах и торговых площадках в глубокой и темной сети, особенно тех, которые связаны с скомпрометированными бизнес-данными, которые незаконно передаются или продаются. Глубокая паутина включает в себя неиндексированные страницы в Интернете, а темная паутина — это неиндексированные незаконные сайты и частные коммуникации, доступные только через такие инструменты, как Tor и I2P. В этом программном обеспечении используются автоматизированные сканеры, веб-сканеры и методы очистки для постоянного мониторинга и анализа утечки конфиденциальной бизнес-информации, такой как данные клиентов, учетные данные сотрудников, коммерческая тайна, запатентованные технологии и другие ценные наборы данных на незаконных рынках. Предприятия используют даркнет-мониторинг для снижения рисков, раннего обнаружения утечек данных и защиты своей интеллектуальной собственности и репутации бренда. Обычно этими инструментами управляет ИТ-отдел или служба безопасности компании, которые часто интегрируются с системами обработки заявок, чтобы облегчить рассылку предупреждений в режиме реального времени соответствующим сторонам для устранения проблем.
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LastPass
lastpass.com
LastPass - менеджер паролей, который безопасно хранит учетные данные и позволяет управлять ими на разных устройствах с поддержкой двухфакторной аутентификации.
1Password
1password.com
1Password — это менеджер паролей для безопасного хранения и управления паролями, кредитными картами и другой конфиденциальной информацией.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb - инструмент для мониторинга темной сети, который 24/7 сканирует интернет и предупреждает о находках вашей информации.
Webz.io
webz.io
Webz.io предоставляет структурированные веб-данные, преобразуя информацию из открытой и темной сети для использования предприятиями и аналитиками.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs - платформа для защиты цифровых активов от киберугроз: подражания брендам, утечки данных и фишинга.
Flare
flare.io
Flare — это решение для мониторинга цифровых следов. Оно использует ИИ для поиска рисков в интернете и предоставляет информацию для повышения безопасности.
Defendify
defendify.com
Defendify — это платформа кибербезопасности, предлагающая различные инструменты для защиты, обучения и оценки уязвимостей организаций.
Progress
progress.com
Приложение Progress упрощает разработку и развертывание критически важных приложений, улучшая взаимодействие на различных платформах и управление данными.
Guardz
guardz.com
Guardz - платформа кибербезопасности для управляемых поставщиков услуг, обеспечивающая защиту от угроз в реальном времени для данных и устройств.
Flashpoint
flashpoint.io
Flashpoint — приложение для управления рисками, обеспечивающее доступ к информации о киберугрозах и уязвимостях для быстрого реагирования и сотрудничества.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future предоставляет платформу для мониторинга угроз и анализа данных по киберугрозам, помогая организациям управлять рисками и улучшать безопасность.
Cybernod
cybernod.com
Cybernod - приложение для обеспечения кибербезопасности малого и среднего бизнеса, предлагающее анализ уязвимостей, мониторинг в даркнете и обучение по угрозам.
usecure
usecure.io
USECURE — платформа для оценки и управления рисками кибербезопасности сотрудников через обучение, симуляции фишинга и мониторинг в темной сети.
Cyble
cyble.ai
Cyble - платформа кибербезопасности, предоставляющая мониторинг Dark Web, анализ угроз и уведомления в реальном времени для защиты организаций от киберугроз.
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