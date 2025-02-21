Инструменты мониторинга даркнета - Самые популярные приложения - Того

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Инструменты мониторинга даркнета предназначены для обнаружения упоминаний организации на форумах и торговых площадках в глубокой и темной сети, особенно тех, которые связаны с скомпрометированными бизнес-данными, которые незаконно передаются или продаются. Глубокая паутина включает в себя неиндексированные страницы в Интернете, а темная паутина — это неиндексированные незаконные сайты и частные коммуникации, доступные только через такие инструменты, как Tor и I2P. В этом программном обеспечении используются автоматизированные сканеры, веб-сканеры и методы очистки для постоянного мониторинга и анализа утечки конфиденциальной бизнес-информации, такой как данные клиентов, учетные данные сотрудников, коммерческая тайна, запатентованные технологии и другие ценные наборы данных на незаконных рынках. Предприятия используют даркнет-мониторинг для снижения рисков, раннего обнаружения утечек данных и защиты своей интеллектуальной собственности и репутации бренда. Обычно этими инструментами управляет ИТ-отдел или служба безопасности компании, которые часто интегрируются с системами обработки заявок, чтобы облегчить рассылку предупреждений в режиме реального времени соответствующим сторонам для устранения проблем.
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1Password
1password.com
1Password-это диспетчер паролей, разработанный Agilebits Inc.. Он предоставляет пользователям место для хранения различных паролей, лицензий на программное обеспечение и другую конфиденциальную информацию в виртуальном хранилище, которое заблокировано с помощью PBKDF2-Guarder Password. По умолчанию это зашифрованное хранилище хранится на серверах компании за ежемесячную плату.
LastPass
lastpass.com
LastPass - это менеджер паролей Freemium, который хранит зашифрованные пароли онлайн. Стандартная версия LastPass поставляется с веб -интерфейсом, но также включает в себя плагины для различных веб -браузеров и приложений для многих смартфонов. Он также включает в себя поддержку Bookmarklets. Logmein, Inc. приобрела LastPass в октябре 2015 года.
Webz.io
webz.io
Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал веб-данных.
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетях в одном комплексном решении для ведущих мировых брендов и компаний. Для получения дополнительной информации посетите https://www.phishlabs.com. Ключевая часть Fortra (новое лицо HelpSystems) PhishLabs гордится тем, что является частью комплексного портфеля Fortra в области кибербезопасности. Fortra упрощает современную сложную среду кибербезопасности, объединяя взаимодополняющие продукты для решения проблем инновационными способами. Эти интегрированные масштабируемые решения решают быстро меняющиеся проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при обеспечении безопасности своей организации. Благодаря мощной защите от PhishLabs и других компаний Fortra станет вашим неустанным союзником, готовым помочь вам на каждом этапе вашего пути к кибербезопасности.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизнь специалистов в области технологий проще. От «Прогресса» зависят более 4 миллионов разработчиков и технологов на сотнях тысяч предприятий. Узнайте больше на сайте www.progress.com и подписывайтесь на нас в LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook и Instagram.
Cyble
cyble.ai
Cyble — один из наиболее быстрорастущих поставщиков аналитических данных об угрозах. Cyble обеспечивает самый быстрый и полный охват противников, инфраструктуры, уязвимостей, слабых мест и целей. Cyble дает правительствам и предприятиям возможность защищать своих граждан и инфраструктуру, своевременно предоставляя критически важную информацию и обеспечивая быстрое обнаружение, определение приоритетов и устранение угроз безопасности благодаря своим расширенным возможностям анализа данных, экспертной информации и автоматизированных процессов.
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками программ-вымогателей, потерей данных и пользовательскими рисками. Наша технология оптимизирует кибербезопасность, автоматизируя процесс обнаружения и реагирования на пользовательские данные, устройства, электронную почту и облачные каталоги — и все это на единой панели. В Guardz мы стремимся к вашему спокойствию и непрерывности бизнеса. Интеграция передовых технологий кибербезопасности с глубоким опытом в сфере страхования гарантирует постоянный мониторинг, управление и оптимизацию ваших мер безопасности.
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой универсальную, простую в использовании платформу, предназначенную для постоянного повышения кибербезопасности людей, процессов и технологий. С помощью Defendify организации оптимизируют оценку, тестирование, политику, обучение, обнаружение, реагирование и сдерживание кибербезопасности в одном консолидированном и экономичном решении по кибербезопасности. 3 уровня, 13 решений, 1 платформа, включая: • Управляемое обнаружение и реагирование • План реагирования на киберинциденты • Оповещения об угрозах кибербезопасности • Моделирование фишинга • Обучение по вопросам кибербезопасности • Видео по вопросам кибербезопасности • Плакаты и графики по вопросам кибербезопасности • Политика приемлемого использования технологий • Риски кибербезопасности Оценки • Тестирование на проникновение • Сканирование уязвимостей • Сканирование взломанных паролей • Сканирование безопасности веб-сайтов См. раздел Defendify в действии на сайте www.defendify.com.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, темную сеть и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реального времени расширяющейся поверхности атак и ландшафта угроз, давая клиентам возможность действовать быстро и уверенно, чтобы снизить риски и безопасно продвигать бизнес. Компания Recorded Future со штаб-квартирой в Бостоне, офисами и сотрудниками по всему миру работает с более чем 1800 предприятиями и государственными организациями в более чем 75 странах, предоставляя объективную и действенную информацию в режиме реального времени. Узнайте больше на сайте Recordfuture.com.
usecure
usecure.io
usecure позволяет компаниям оценивать уровень безопасности своих сотрудников в отношении развивающихся киберугроз, снижать количество инцидентов безопасности, вызванных человеческими ошибками, и демонстрировать соответствие основным стандартам безопасности. веб-мониторинг, упрощенные процессы управления политиками и постоянная оценка человеческих рисков.
Flashpoint
flashpoint.io
Подключите, сотрудничайте и исправляйте риск быстрее с своевременным и активным интеллектом. Получить видимость в разведывательных ландшафтах между киберугрозами, уязвимостями и физической безопасностью. С помощью Ignite эксперты по безопасности могут подключать точки между данными и интеллектом для координации более информированного, более эффективного ответа-с целостным взглядом на риск в одном месте. Достичь больше с одной платформой легко получить необходимую информацию, которая вам нужна, и плавно работайте в нескольких командах, чтобы быстрее перемещать информацию и ускорить риск. Надежный интеллект для всех с видимостью в глубокой и темной паутине, Osint/Surface Web, уязвимостях, данных о нарушении или геопространственном интеллекте, наши готовые разведывательные отчеты и необработанные коллекции находятся в руках пальцами, чтобы вы могли тратить свое время на то, что важно больше всего. Закрыть разрыв между данными, интеллектом и действиями быстро оценить ваши данные и результаты интеллекта во всех продуктах, оптимизировать рабочие процессы, адаптировать и предпринять решающие действия, чтобы оставаться впереди изменяющейся ландшафта угроз.
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb — отличный инструмент для защиты вашего бизнеса от опасностей DarkWeb. Платформа сканирует самые темные места Интернета 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и предупреждает вас, когда ваша информация будет обнаружена, чтобы вы могли принять превентивные меры. Этот инструмент также является отличным способом начать свой собственный бизнес по мониторингу даркнета или помочь заключить новые сделки. Просто представьте, что вы сканируете
Cybernod
cybernod.com
Новаторские решения кибербезопасности для цифрового ландшафта завтрашнего дня Добро пожаловать в Cybernod, вашего главного партнера в укреплении цифровой защиты малого и среднего бизнеса (SMB). В эпоху, когда киберугрозы развиваются беспрецедентными темпами, Cybernod находится в авангарде предоставления передовых решений кибербезопасности на основе искусственного интеллекта, адаптированных к уникальным проблемам, с которыми сталкиваются предприятия малого и среднего бизнеса. Наша миссия В Cybernod мы верим в предоставление компаниям инструментов, знаний и поддержки, необходимых для навигации в сложном мире кибербезопасности. Наша миссия проста: сделать передовую кибербезопасность доступной, понятной и управляемой для предприятий, не имеющих обширных ИТ-ресурсов. Мы стремимся защитить ваши цифровые активы, обеспечивая процветание вашего бизнеса в безопасной онлайн-среде. Наши решения Cybernod предлагает комплексный набор услуг по кибербезопасности, предназначенных для решения многогранной природы цифровых угроз: Оценка уязвимостей веб-сайтов: используя передовые технологии сканирования, мы выявляем и устраняем уязвимости, защищая ваше присутствие в Интернете от потенциальных атак. Обнаружение программ-вымогателей и обучение. Благодаря упреждающему мониторингу и специализированным образовательным программам мы помогаем предприятиям распознавать угрозы программ-вымогателей и защищаться от них. Мониторинг даркнета: наши специализированные услуги распространяются на мониторинг даркнета, предоставляя оповещения о потенциальных утечках данных или неправомерном использовании вашей деловой информации. Аналитика безопасности на основе искусственного интеллекта. В основе предложений Cybernod лежит наша аналитическая платформа на основе искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии вашей безопасности, позволяя принимать решения на основе данных. Индивидуальные системы безопасности. Помимо наших основных услуг, мы специализируемся на разработке индивидуальных инфраструктур безопасности, соответствующих конкретным потребностям вашего бизнеса и нормативным требованиям. Почему выбирают Кибернод? Экспертиза: Наша команда состоит из опытных специалистов в области кибербезопасности с многолетним опытом защиты бизнеса от цифровых угроз. Инновации. Мы используем новейшие технологии искусственного интеллекта и тенденции в области кибербезопасности, чтобы предлагать решения, которые являются не просто реактивными, но и прогнозирующими. Приверженность: Cybernod стремится к совершенству, уделяя неустанное внимание удовлетворению потребностей клиентов и постоянному совершенствованию наших услуг. Образование. Мы расширяем возможности наших клиентов посредством образования, предоставляя знания и инструменты, необходимые для поддержания безопасной цифровой среды. Присоединяйтесь к семье Cybernod. Партнерство с Cybernod означает спокойствие в сфере кибербезопасности. Мы приглашаем вас присоединиться к множеству компаний, которые укрепили свою цифровую среду с помощью наших современных решений безопасности. Узнайте, как Cybernod может изменить ваш подход к кибербезопасности, защитив ваше будущее в цифровом мире. Для получения дополнительной информации о наших услугах и о том, как мы можем адаптировать наши решения для решения уникальных задач вашего бизнеса, посетите наш веб-сайт или свяжитесь с нами напрямую. Добро пожаловать на новый уровень цифровой защиты – добро пожаловать в Cybernod.
Flare
flare.io
Flare — это решение для превентивного мониторинга цифрового следа для организаций. Наша технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно сканирует онлайн-мир, в том числе темную, глубокую и чистую сеть, чтобы обнаруживать неизвестные события, автоматически определять приоритеты рисков и предоставлять действенную информацию, которую вы можете мгновенно использовать для повышения безопасности.
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