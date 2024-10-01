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Инструменты мониторинга даркнета - Самые популярные приложения - Норвегия
Инструменты мониторинга даркнета предназначены для обнаружения упоминаний организации на форумах и торговых площадках в глубокой и темной сети, особенно тех, которые связаны с скомпрометированными бизнес-данными, которые незаконно передаются или продаются. Глубокая паутина включает в себя неиндексированные страницы в Интернете, а темная паутина — это неиндексированные незаконные сайты и частные коммуникации, доступные только через такие инструменты, как Tor и I2P. В этом программном обеспечении используются автоматизированные сканеры, веб-сканеры и методы очистки для постоянного мониторинга и анализа утечки конфиденциальной бизнес-информации, такой как данные клиентов, учетные данные сотрудников, коммерческая тайна, запатентованные технологии и другие ценные наборы данных на незаконных рынках. Предприятия используют даркнет-мониторинг для снижения рисков, раннего обнаружения утечек данных и защиты своей интеллектуальной собственности и репутации бренда. Обычно этими инструментами управляет ИТ-отдел или служба безопасности компании, которые часто интегрируются с системами обработки заявок, чтобы облегчить рассылку предупреждений в режиме реального времени соответствующим сторонам для устранения проблем.
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LastPass
lastpass.com
LastPass — это бесплатный менеджер паролей, который хранит зашифрованные пароли в Интернете. Стандартная версия LastPass имеет веб-интерфейс, а также плагины для различных веб-браузеров и приложения для многих смартфонов. Он также включает поддержку букмарклетов. LogMeIn, Inc. приобрела LastPass в о...
1Password
1password.com
1Password — это менеджер паролей, разработанный AgileBits Inc. Он предоставляет пользователям место для хранения различных паролей, лицензий на программное обеспечение и другой конфиденциальной информации в виртуальном хранилище, заблокированном с помощью главного пароля, защищенного PBKDF2. По умол...
InsecureWeb
insecureweb.com
InsecureWeb — отличный инструмент для защиты вашего бизнеса от опасностей DarkWeb. Платформа сканирует самые темные места Интернета 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и предупреждает вас, когда ваша информация будет обнаружена, чтобы вы могли принять превентивные меры. Этот инструмент также является о...
Webz.io
webz.io
Webz.io — ведущий поставщик машинно-определяемых веб-данных. Он преобразует огромный пул веб-данных из открытой и темной сети в структурированные потоки веб-данных, готовые к использованию машинами. Используя данные Webz.io, предприятия, разработчики и аналитики теперь могут раскрыть весь потенциал ...
Guardz
guardz.com
Guardz — это ведущее унифицированное решение кибербезопасности, разработанное для поставщиков управляемых услуг (MSP), которое позволяет им защищать своих клиентов от развивающихся цифровых угроз за счет использования искусственного интеллекта и многоуровневого подхода для борьбы с фишингом, атаками...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS) предоставляет программное обеспечение, которое позволяет организациям разрабатывать и развертывать критически важные приложения и опыт, а также эффективно управлять своими платформами данных, облачной и ИТ-инфраструктурой. Будучи опытным и надежным поставщиком, мы делаем жизн...
PhishLabs
phishlabs.com
PhishLabs компании Fortra — это компания, занимающаяся разведкой киберугроз, которая обеспечивает защиту от цифровых рисков посредством тщательного анализа угроз и полного их устранения. PhishLabs обеспечивает подделку бренда, захват учетных записей, защиту от утечки данных и угроз в социальных сетя...
Flashpoint
flashpoint.io
Подключайтесь, сотрудничайте и устраняйте риски быстрее благодаря своевременной и активной аналитике. Получите представление об аналитических данных о киберугрозах, уязвимостях и физической безопасности. С помощью Ignite эксперты по безопасности могут объединить данные и аналитику для координации бо...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, даркнет и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реаль...
Flare
flare.io
Flare — это решение для превентивного мониторинга цифрового следа для организаций. Наша технология, основанная на искусственном интеллекте, постоянно сканирует онлайн-мир, в том числе темную, глубокую и чистую сеть, чтобы обнаруживать неизвестные события, автоматически определять приоритеты рисков и...
Cybernod
cybernod.com
Новаторские решения кибербезопасности для цифрового ландшафта завтрашнего дня Добро пожаловать в Cybernod, вашего главного партнера в укреплении цифровой защиты малого и среднего бизнеса (SMB). В эпоху, когда киберугрозы развиваются беспрецедентными темпами, Cybernod находится в авангарде предоставл...
usecure
usecure.io
usecure позволяет компаниям оценивать уровень безопасности своих сотрудников в отношении развивающихся киберугроз, снижать количество инцидентов безопасности, вызванных человеческими ошибками, и демонстрировать соответствие основным стандартам безопасности. веб-мониторинг, упрощенные процессы управл...
Cyble
cyble.ai
Cyble — один из наиболее быстрорастущих поставщиков аналитических данных об угрозах. Cyble обеспечивает самый быстрый и полный охват противников, инфраструктуры, уязвимостей, слабых мест и целей. Cyble дает правительствам и предприятиям возможность защищать своих граждан и инфраструктуру, своеврем...
Defendify
defendify.com
Компания Defendify, основанная в 2017 году, является пионером в области комплексной кибербезопасности® для организаций с растущими потребностями в безопасности при поддержке экспертов, предлагающих постоянное руководство и поддержку. Обеспечивая несколько уровней защиты, Defendify представляет собой...