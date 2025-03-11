Программное обеспечение для общественного маркетинга в формате «клиент-клиент» (C2C) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для маркетинга сообществ C2C позволяет организациям создавать и контролировать онлайн-сообщества, где клиенты общаются с другими пользователями и остаются в курсе событий сообщества. Эти программные решения предоставляют функциональные возможности для стимулирования роста сообщества, облегчения регистрации участников, распространения материалов по брендингу, управления и продвижения мероприятий, а также анализа показателей сообщества. Предприятия используют программное обеспечение для маркетинга сообщества C2C для повышения лояльности к бренду, стимулирования взаимодействия с клиентами и привлечения новых клиентов.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это приложение для управления мероприятиями и продажи билетов, позволяющее пользователям создавать, находить и продвигать события.
Facebook Groups
facebook.com
Facebook Groups - это приложение для общения и обмена информацией о совместных интересах в группах, позволяющее пользователям создавать и участвовать в обсуждениях.
DownToMeet
downtomeet.com
Downtomeet - приложение для организации и участия в групповых мероприятиях, которое помогает находить новых друзей и укреплять социальные связи.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity - это приложение для общения и организации мероприятий, которое помогает пользователям взаимодействовать и развивать сообщества.
NationBuilder
nationbuilder.com
NationBuilder - платформа для управления сообществами, обеспечивающая инструменты для вовлечения, сбора средств и создания веб-сайтов.
Peatix
peatix.com
Peatix — это приложение для управления событиями, позволяющее организаторам создавать, продвигать и продавать билеты на мероприятия.
Thonest
thonest.com
Thonest - платформа для обсуждений продуктов и услуг. Позволяет начинать беседы, делиться мнениями и сотрудничать.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это платформа для организации персонализированных сетевых встреч между участниками, автоматизирующая общение, сопоставление и анализ отзывов.
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