Программное обеспечение для общественного маркетинга в формате «клиент-клиент» (C2C) - Самые популярные приложения - Сербия

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не является бесплатным. Компания Eventbrite, созданная в 2006 году и имеющая штаб-квартиру в Сан-Франциско, открыла свой первый международный офис в Великобритании в 2012 году. Сейчас у компании есть местные офисы в Нэшвилл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублин, Берлин, Мельбурн, Мендоса, Мадрид и Сан-Паулу. Компания стала публичной на Нью-Йоркской фондовой бирже 20 сентября 2018 года под тикером EB.