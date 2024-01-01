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Программное обеспечение для общественного маркетинга в формате «клиент-клиент» (C2C) - Самые популярные приложения - Кот-д’Ивуар
Программное обеспечение для маркетинга сообществ C2C позволяет организациям создавать и контролировать онлайн-сообщества, где клиенты общаются с другими пользователями и остаются в курсе событий сообщества. Эти программные решения предоставляют функциональные возможности для стимулирования роста сообщества, облегчения регистрации участников, распространения материалов по брендингу, управления и продвижения мероприятий, а также анализа показателей сообщества. Предприятия используют программное обеспечение для маркетинга сообщества C2C для повышения лояльности к бренду, стимулирования взаимодействия с клиентами и привлечения новых клиентов.
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Facebook Groups
facebook.com
Группы — это место для общения по общим интересам с определенными людьми. Вы можете создать группу для чего угодно — для воссоединения семьи, спортивной команды после работы или книжного клуба.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает комиссию с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не явля...
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet — это платформа для организации, поиска и посещения групповых мероприятий. Если вы хотите познакомиться с людьми в вашем районе и найти новых друзей, вам сюда.
Kommunity
kommunity.com
Kommunity — это идеальная платформа для социальных мероприятий, ориентированная на сообщество, позволяющая развивать ваше сообщество на местном и международном уровне, легко организовывать мероприятия и общаться с вашими участниками в одном месте.
NationBuilder
nationbuilder.com
Платформа взаимодействия с сообществом NationBuilder поддерживает тысячи самых важных кампаний и движений в мире. Подтолкните своих сторонников к действию с помощью единой системы, включающей готовые шаблоны веб-сайтов, полностью интегрированную базу данных сторонников, подачу петиций, мощные инстру...
Thonest
thonest.com
СОЗДАВАЙТЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОКРУГ ВАШЕГО ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ Лучшая платформа для динамичного обсуждения продуктов и программного обеспечения. Инициируйте беседы, делитесь идеями и беспрепятственно сотрудничайте.
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit — это SaaS-платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая масштабное внедрение курируемых проектов. Организации могут беспрепятственно приглашать аудиторию по своему выбору участвовать в регулярных, персонализированных соединениях один на один или в группах к...
Peatix
peatix.com
Развивайте свои сообщества с помощью групп, продвигайте свои мероприятия и управляйте ими, используя надежные инструменты Peatix в Интернете и в приложении. Просто, прозрачно, низкие комиссии. Клиентоориентированная поддержка.