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Поставщики тренингов по успеху клиентов предлагают ряд услуг, направленных на обучение представителей и менеджеров по успеху клиентов. Они проводят обучение посредством интерактивных личных занятий или цифровых семинаров, направленных на расширение знаний и развитие навыков для достижения успеха клиентов. Будь то адаптация учебной программы для удовлетворения конкретных требований команды или предоставление готовых модулей по конкретным предметам, эти поставщики гарантируют комплексный опыт обучения. Кроме того, они часто предоставляют показатели производительности, сертификаты и результаты оценок, чтобы предоставить ценную информацию о прогрессе и квалификации.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
SuccessCOACHING помогает специалистам по обслуживанию клиентов применять лучшие практики для решения повседневных задач и предлагает обучающие программы и сертификацию.
ChurnRX
churnrx.com
ChurnRX - платформа для анализа поведения клиентов и управления удержанием, использующая аналитические инструменты для предотвращения оттока и повышения удовлетворенности.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Приложение Blind Zebra предлагает обучение по продажам и обслуживанию клиентов, используя методологию Think-Do-Say™ для улучшения взаимодействия с клиентами.
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