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Поставщики тренингов по успеху клиентов предлагают ряд услуг, направленных на обучение представителей и менеджеров по успеху клиентов. Они проводят обучение посредством интерактивных личных занятий или цифровых семинаров, направленных на расширение знаний и развитие навыков для достижения успеха клиентов. Будь то адаптация учебной программы для удовлетворения конкретных требований команды или предоставление готовых модулей по конкретным предметам, эти поставщики гарантируют комплексный опыт обучения. Кроме того, они часто предоставляют показатели производительности, сертификаты и результаты оценок, чтобы предоставить ценную информацию о прогрессе и квалификации.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, как и ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодаря программам обучения SuccessCOACHING вы получаете доступ к кураторским программам обучения, разработанным опытными экспертами по успеху клиентов, упражнениям из реальной жизни, которые помогут вам понять, как применять полученные знания, постоянно совершенствующейся учебной программе, которая соответствует новейшим разработкам. лучшие практики и аккредитованную, признанную в отрасли сертификацию, которая демонстрирует вашу приверженность профессиональному развитию. Мы обобщили информацию, полученную в ходе работы с более чем 750 компаниями, и создали комплексную и простую в использовании программу обучения по вопросам успеха клиентов, которой доверяют CSM из ведущих компаний по всему миру.
ChurnRX
churnrx.com
Обычные методы дают обычные результаты. Экспертное обучение ChurnRX использует нетрадиционный подход с использованием проверенных методологий, которые приводят к феноменальным результатам. Мы адаптируем наше обучение навыкам, используя ваши данные, для научного внедрения правильных сценариев и навыков, которые способствуют удержанию сотрудников в больших масштабах. Команда ChurnRX, состоящая из экспертов мирового уровня по удержанию и росту, вооружена проверенными в боевых действиях методологиями для создания радикальных улучшений, которые масштабируются по всей организации. Основанная в 2015 году, компания ChurnRX обучила сотни ведущих технологических компаний, помогая многим из них достичь статуса оценщика-единорога. Компания известна своей способностью значительно улучшить удержание клиентов с помощью простых и уникальных методов.
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra — это элитная коучинговая компания по продажам и успеху клиентов, специализирующаяся на комплексном обучении ваших команд, работающих с клиентами. Все обучение Blind Zebra построено на простой, но мощной методике Think-Do-Say™, которая в первую очередь опирается на энергию, которую мы приносим с собой, когда «появляемся» — с клиентом, потенциальным клиентом или кем-либо еще. Поскольку ваши команды, работающие с клиентами, разделяют ответственность за ваш путь к клиенту и ваши цели по доходам, мы считаем, что они также должны иметь общий язык и развивать командную культуру. Коучинг «Слепая Зебра» создает общие мысли, действия и язык для более качественного обслуживания клиентов и повышения производительности в соответствии с вашими ключевыми показателями эффективности. Более 100 компаний, таких как ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus и Salesforce, полагаются на Blind Zebra для поддержки своих команд, работающих с клиентами, с использованием нашей уникальной методологии Think-Do-Say™. Чтобы узнать больше, посетите https://blind-zebra.com.
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