Поставщики тренингов по успеху клиентов - Самые популярные приложения - Филиппины

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra — это элитная коучинговая компания по продажам и успеху клиентов, специализирующаяся на комплексном обучении ваших команд, работающих с клиентами. Все обучение Blind Zebra построено на простой, но мощной методике Think-Do-Say™, которая в первую очередь опирается на энергию, которую мы приносим с собой, когда «появляемся» — с клиентом, потенциальным клиентом или кем-либо еще. Поскольку ваши команды, работающие с клиентами, разделяют ответственность за ваш путь к клиенту и ваши цели по доходам, мы считаем, что они также должны иметь общий язык и развивать командную культуру. Коучинг «Слепая Зебра» создает общие мысли, действия и язык для более качественного обслуживания клиентов и повышения производительности в соответствии с вашими ключевыми показателями эффективности. Более 100 компаний, таких как ChurnZero, Emarsys, Kronologic, Terminus и Salesforce, полагаются на Blind Zebra для поддержки своих команд, работающих с клиентами, с использованием нашей уникальной методологии Think-Do-Say™. Чтобы узнать больше, посетите https://blind-zebra.com.