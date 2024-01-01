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Поставщики тренингов по успеху клиентов - Самые популярные приложения - Бурунди
Поставщики тренингов по успеху клиентов предлагают ряд услуг, направленных на обучение представителей и менеджеров по успеху клиентов. Они проводят обучение посредством интерактивных личных занятий или цифровых семинаров, направленных на расширение знаний и развитие навыков для достижения успеха клиентов. Будь то адаптация учебной программы для удовлетворения конкретных требований команды или предоставление готовых модулей по конкретным предметам, эти поставщики гарантируют комплексный опыт обучения. Кроме того, они часто предоставляют показатели производительности, сертификаты и результаты оценок, чтобы предоставить ценную информацию о прогрессе и квалификации.
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SuccessCOACHING
successcoaching.co
Мы помогаем CSM и командам по работе с клиентами, как и ваша, не только знать лучшие практики, способствующие успеху клиентов, но и то, как применять их для решения реальных повседневных задач, с которыми специалисты по работе с клиентами сталкиваются при работе со своими клиентами. Благодаря програ...
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra — это элитная коучинговая компания по продажам и успеху клиентов, специализирующаяся на комплексном обучении ваших команд, работающих с клиентами. Все обучение Blind Zebra построено на простой, но мощной методике Think-Do-Say™, которая в первую очередь опирается на энергию, которую мы пр...
ChurnRX
churnrx.com
Обычные методы дают обычные результаты. Экспертное обучение ChurnRX использует нетрадиционный подход с использованием проверенных методологий, которые приводят к феноменальным результатам. Мы адаптируем наше обучение навыкам, используя ваши данные, для научного внедрения правильных сценариев и навык...