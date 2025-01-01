Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов (CRO) позволяет торговым организациям увеличивать доходы от важнейших счетов за счет обеспечения согласованности с другими функциями по работе с клиентами, включая маркетинг и обслуживание клиентов, тем самым создавая расширенную команду по доходам. Используя информацию, полученную в ходе всего бизнеса, программное обеспечение учитывает потребности клиентов и обеспечивает получение результатов, отвечающих этим потребностям, в каждой точке взаимодействия. Такой подход максимизирует доход поставщика на одного клиента за счет развития активных и значимых отношений на протяжении всего жизненного цикла клиента.
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Mixmax
mixmax.com
Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.
Patch Customer Retention
patchretention.com
Приложение Patch помогает бизнесам удерживать клиентов с помощью автоматизированной сегментации, аналитики и персонализированных взаимодействий.
Vitally
vitally.io
Vitally - платформа для команд по успешному сопровождению клиентов, объединяющая данные и автоматизирующая управление взаимоотношениями с клиентами.
Clari
clari.com
Clari – это платформа для управления доходами, позволяющая командам видимость операций, прогнозирование и эффективное управление трубопроводами продаж.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.
Aviso
aviso.com
Aviso AI - платформа для управления доходами, оптимизирующая продажи и прогнозирование, используя искусственный интеллект для повышения эффективности команд.
Kizen
kizen.com
Kizen помогает компаниям оптимизировать процессы, автоматизировать работу с данными и улучшить взаимодействие с клиентами и сотрудниками.
Prelay
prelay.com
Prelay — платформа для командных продаж, упрощающая управление сложными сделками и оптимизирующая внутренние ресурсы для быстрого роста доходов.
Uptics
uptics.io
Uptics – это программа для автоматизации продаж, помогающая проводить outbound-кампании, обрабатывать лиды и увеличивать продажи.
Totango
totango.com
Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.
Zomentum
zomentum.com
Приложение Zomentum ускоряет продажи для технологических партнеров, автоматизируя задачи, управляя клиентами и анализируя успешность работы команды.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter – платформа для управления доходами и успехом клиентов, предлагающая автоматизацию рабочих процессов и аналитику данных для команд по всему миру.
PreSkale
preskale.com
PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов для улучшения оценки и отслеживания рыночных данных.
Kapta
kapta.com
Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, помогающее снизить отток и поддерживать рост за счет анализа состояния клиентов.
Coho AI
coho.ai
Coho - платформа для оптимизации доходов, помогающая компаниям увеличивать выручку от существующих клиентов, используя данные о продукте, продажах и успехе клиентов.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess - платформа для управления успехом клиентов в B2B SaaS, обеспечивающая аналитику, оценку здоровья клиентов и автоматизацию взаимодействия.
Nektar
nektar.io
Nektar - это мобильная платформа для сбора и управления данными, которая оптимизирует процессы продаж и улучшает управление трубопроводами.
Gainsight CS
gainsight.com
Gainsight CS — платформа для управления отношениями с клиентами, обеспечивающая анализ данных, оценку здоровья клиентов и инструменты для автоматизации взаимодействий.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.ai помогает контактным центрам улучшать доход и удержание клиентов через анализ взаимодействия и коучинг агентов с использованием ИИ.
Brainbase
brainbase.com
Brainbase - это платформа для управления лицензированием, которая помогает оптимизировать процессы от контрактов до отчетности о роялти.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep — платформа для взаимодействия с покупателями и поддержки продаж в сложных сделках. Помогает управлять отношениями и анализировать результаты продаж.
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