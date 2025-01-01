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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов (CRO) позволяет торговым организациям увеличивать доходы от важнейших счетов за счет обеспечения согласованности с другими функциями по работе с клиентами, включая маркетинг и обслуживание клиентов, тем самым создавая расширенную команду по доходам. Используя информацию, полученную в ходе всего бизнеса, программное обеспечение учитывает потребности клиентов и обеспечивает получение результатов, отвечающих этим потребностям, в каждой точке взаимодействия. Такой подход максимизирует доход поставщика на одного клиента за счет развития активных и значимых отношений на протяжении всего жизненного цикла клиента.