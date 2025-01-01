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Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов
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Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов (CRO) позволяет торговым организациям увеличивать доходы от важнейших счетов за счет обеспечения согласованности с другими функциями по работе с клиентами, включая маркетинг и обслуживание клиентов, тем самым создавая расширенную команду по доходам. Используя информацию, полученную в ходе всего бизнеса, программное обеспечение учитывает потребности клиентов и обеспечивает получение результатов, отвечающих этим потребностям, в каждой точке взаимодействия. Такой подход максимизирует доход поставщика на одного клиента за счет развития активных и значимых отношений на протяжении всего жизненного цикла клиента.

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Mixmax

Mixmax

mixmax.com

Mixmax — это платформа для взаимодействия с клиентами, упрощающая продажи через автоматизацию и отслеживание электронной почты.

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

Приложение Patch помогает бизнесам удерживать клиентов с помощью автоматизированной сегментации, аналитики и персонализированных взаимодействий.

Vitally

Vitally

vitally.io

Vitally - платформа для команд по успешному сопровождению клиентов, объединяющая данные и автоматизирующая управление взаимоотношениями с клиентами.

Clari

Clari

clari.com

Clari – это платформа для управления доходами, позволяющая командам видимость операций, прогнозирование и эффективное управление трубопроводами продаж.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа по анализу доходов, улучшающая продажи через интеграцию ИИ с CRM для оптимизации процесса управления клиентами и возможностями.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.

Recapped

Recapped

recapped.io

Recapped позволяет командам взаимодействовать с клиентами на завершающем этапе продаж, управляя пилотами и процессом интеграции.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso AI - платформа для управления доходами, оптимизирующая продажи и прогнозирование, используя искусственный интеллект для повышения эффективности команд.

Kizen

Kizen

kizen.com

Kizen помогает компаниям оптимизировать процессы, автоматизировать работу с данными и улучшить взаимодействие с клиентами и сотрудниками.

Prelay

Prelay

prelay.com

Prelay — платформа для командных продаж, упрощающая управление сложными сделками и оптимизирующая внутренние ресурсы для быстрого роста доходов.

Uptics

Uptics

uptics.io

Uptics – это программа для автоматизации продаж, помогающая проводить outbound-кампании, обрабатывать лиды и увеличивать продажи.

Totango

Totango

totango.com

Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.

Zomentum

Zomentum

zomentum.com

Приложение Zomentum ускоряет продажи для технологических партнеров, автоматизируя задачи, управляя клиентами и анализируя успешность работы команды.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter – платформа для управления доходами и успехом клиентов, предлагающая автоматизацию рабочих процессов и аналитику данных для команд по всему миру.

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов для улучшения оценки и отслеживания рыночных данных.

Kapta

Kapta

kapta.com

Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, помогающее снизить отток и поддерживать рост за счет анализа состояния клиентов.

Coho AI

Coho AI

coho.ai

Coho - платформа для оптимизации доходов, помогающая компаниям увеличивать выручку от существующих клиентов, используя данные о продукте, продажах и успехе клиентов.

ClientSuccess

ClientSuccess

clientsuccess.com

ClientSuccess - платформа для управления успехом клиентов в B2B SaaS, обеспечивающая аналитику, оценку здоровья клиентов и автоматизацию взаимодействия.

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar - это мобильная платформа для сбора и управления данными, которая оптимизирует процессы продаж и улучшает управление трубопроводами.

Gainsight CS

Gainsight CS

gainsight.com

Gainsight CS — платформа для управления отношениями с клиентами, обеспечивающая анализ данных, оценку здоровья клиентов и инструменты для автоматизации взаимодействий.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.

Enthu.ai

Enthu.ai

enthu.ai

Enthu.ai помогает контактным центрам улучшать доход и удержание клиентов через анализ взаимодействия и коучинг агентов с использованием ИИ.

Brainbase

Brainbase

brainbase.com

Brainbase - это платформа для управления лицензированием, которая помогает оптимизировать процессы от контрактов до отчетности о роялти.

Boxxstep

Boxxstep

boxxstep.com

Boxxstep — платформа для взаимодействия с покупателями и поддержки продаж в сложных сделках. Помогает управлять отношениями и анализировать результаты продаж.

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