Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов - Самые популярные приложения - Тонга

Zomentum

zomentum.com

Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее развитие возможностей. Наше приложение консолидирует деятельность по продажам, обеспечивая согласованность команд продаж и помогая им строить прочные отношения с клиентами. Zomentum Grove позволяет вам: • Оценить и определить правильный курс действий и представить текущие клиентам варианты, соответствующие их бизнес-потребностям. Используйте оценки для регулярного анализа рисков и выявления пробелов до того, как они станут проблемой для ваших клиентов. • Откройте для себя новых поставщиков SaaS. Найдите подходящих поставщиков SaaS, чтобы с самого начала предложить подходящие пакеты продуктов. Обеспечьте своих клиентов инструментами повышения производительности, кибербезопасности и непрерывности бизнеса, которые им так нужны. • Создавайте профессионально выглядящие котировки и предложения с помощью настраиваемых шаблонов. Проверяйте наличие товаров, сравнивайте цены, автоматически вводите категории, описания и другие данные. Предоставляйте потенциальным клиентам несколько вариантов цен, устанавливайте пакеты продуктов и увеличивайте продажи в рамках предложения, позволяя клиентам манипулировать количеством. Подписывайте документы цифровой подписью, планируйте и получайте автоматические повторяющиеся/разовые платежи. • Превратите возможности в доход, поскольку вы можете визуализировать переход возможностей от одного этапа к другому с помощью автоматизированных действий и задач. Вы также можете настроить несколько конвейеров для охвата альтернативных воронок продаж, таких как дополнительные продажи и перекрестные продажи. • Автоматизируйте свой конвейер, регистрируя все разговоры и действия клиента с вашим бизнесом. Установите автоматические оповещения, когда ваш клиент открывает электронное письмо, комментирует предложение или подписывает предложение электронным способом. • Анализируйте состояние конвейера с помощью интуитивно понятных отчетов и узнавайте, какие модели продаж наиболее успешны для вашей команды. Затем посмотрите, как максимизировать продуктивность каждого представителя. • Расширьте свои потоки доходов с помощью автоматических шаблонов для разработки подробных, но простых для понимания ежеквартальных бизнес-обзоров. О Zomentum: Zomentum — единственная интеллектуальная платформа для получения доходов, созданная, чтобы помочь партнерам находить, продавать и управлять услугами. Zomentum упрощает процесс продаж, устраняя многочисленные инструменты с помощью одной современной платформы, созданной для максимизации дохода. На данный момент мы помогли нашим клиентам получить около 500 миллионов долларов дохода от каналов продаж.