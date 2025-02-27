Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов - Самые популярные приложения - Тунис

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Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов (CRO) позволяет торговым организациям увеличивать доходы от важнейших счетов за счет обеспечения согласованности с другими функциями по работе с клиентами, включая маркетинг и обслуживание клиентов, тем самым создавая расширенную команду по доходам. Используя информацию, полученную в ходе всего бизнеса, программное обеспечение учитывает потребности клиентов и обеспечивает получение результатов, отвечающих этим потребностям, в каждой точке взаимодействия. Такой подход максимизирует доход поставщика на одного клиента за счет развития активных и значимых отношений на протяжении всего жизненного цикла клиента.
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Clari
clari.com
Платформа доходов Clari повышает эффективность, предсказуемость и рост на протяжении всего процесса получения доходов. Clari дает командам по доходам полную прозрачность своего бизнеса, чтобы обеспечить строгость процессов, согласовать покупателей и продавцов, выявить риски и возможности в процессе разработки, повысить точность прогнозов и повысить общую эффективность. Сотни тысяч специалистов по доходам в ведущих компаниях, включая Okta, Adobe, Workday, Zoom и Finastra, используют Clari, чтобы сделать свои процессы получения доходов более взаимосвязанными, эффективными и предсказуемыми. Посетите нас на clari.com и подпишитесь на нас @clari в LinkedIn.
Kizen
kizen.com
Kizen помогает руководителям предприятий предоставить своим командам беспрецедентную автономию, эффективность и гибкость. Интегрируйте свой текущий технологический стек или реализуйте все свои инициативы в области данных, продаж, маркетинга, управления персоналом и операционной деятельности, используя Kizen в качестве сердца вашего предприятия. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПРОДАЖ. Заключайте больше сделок быстрее благодаря предлагаемым следующим лучшим действиям, прогнозам и оповещениям о низкой эффективности. АВТОМАТИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ 1 К 1, УПРАВЛЯЕМЫХ ИИ. Гиперавтоматизированные пути взаимодействия с клиентами, которые извлекают уроки из каждой точки данных вашего бизнеса. ВЫЯВЛЯЙТЕ И НАНИМАЙТЕ ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛАНТЫ НА ПРЕВОСХОДНОЙ СКОРОСТИ. Управление персоналом с помощью искусственного интеллекта для быстрого найма, автоматизации и адаптации рабочих процессов, а также сохранения ваших MVP. ИТ-ПОДДЕРЖКА, УСКОРЕННАЯ ИИ, ОПЕРАЦИЯ ДАННЫХ И СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ. Унифицированные централизованные данные и интерфейс без кода позволяют запустить за несколько часов то, что раньше занимало недели. ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ ОПЫТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ. Оптимизируйте рабочие процессы, а также управляйте, автоматизируйте и поддерживайте инициативы в режиме реального времени с помощью единого приложения, не требующего написания кода.
Aviso
aviso.com
Aviso AI — это интегрированная платформа для получения доходов, которая помогает современным торговым организациям и отделам по работе с доходами заключать больше сделок, стимулировать рост доходов и снижать риски с помощью запатентованных рекомендаций по искусственному интеллекту. Являясь лидером отрасли в области решений для управления доходами на основе искусственного интеллекта, Aviso AI является единственным игроком, предлагающим наиболее полный набор интеллектуальных инструментов и решений для отделов продаж, маркетинга и работы с клиентами, которые раскрывают скрытые возможности получения дохода от каждого клиента. Платформу Aviso AI можно разделить на шесть основных направлений: 1) Прогнозирование 2) Анализ сделок 3) Анализ активности и отношений 4) Разговорный интеллект. 5) GTM и сотрудничество с клиентами. 6) Автоматизация CRM. Наша платформа является гибкой и масштабируемой для настройки любой сложной иерархии клиентов. Руководители продаж, менеджеры и представители — все получают выгоду от использования нашего инструмента управления воронкой продаж, прогнозирования, сотрудничества в сделках и интерактивного анализа. С помощью Aviso отделы продаж могут ставить цели, унифицировать прогнозы, вести сделки и корректировать курс для достижения успеха. В эпоху виртуальных продаж отделы продаж заслуживают платформу, которая позволит им добиться успеха, работая удаленно. Платформа Aviso, основанная на передовых технологиях Auto-ML, NLP и глубокой базе данных временных рядов, сочетает в себе лучшие возможности человеческого и искусственного интеллекта для управления продажами. Такие компании, как Honeywell, Dell, LaunchDarkly, Elastic, RingCentral, Microsoft GitHub, FireEye, добились отличных результатов с помощью Aviso, например, увеличения количества выигрышей в сделках в среднем на 20%. Найдите свой настоящий север дохода с помощью Aviso AI.
Vitally
vitally.io
Жизненно важно помогает командам по работе с клиентами любого размера обеспечивать обслуживание клиентов мирового уровня, решать неожиданные проблемы, работать более эффективно и увеличивать прибыль своего бизнеса. Унифицируйте все данные о клиентах по всему технологическому стеку с помощью двунаправленной интеграции в реальном времени. Легко анализируйте статус учетной записи и пользователя, включая показатели работоспособности для каждого сегмента клиентов и жизненного цикла. Стандартизируйте процесс успеха клиентов с помощью управления проектами, специально разработанного для CS. Масштабируйте операции с помощью автоматизированных уведомлений и сборников сценариев. Успех клиентов Surface выигрывает благодаря красивым и практичным отчетам и информационным панелям. Самые быстрорастущие SaaS-компании B2B используют Vitally для упреждающего устранения рисков оттока клиентов и возможностей расширения в режиме реального времени. Запланируйте демонстрацию сегодня, чтобы увидеть, почему все больше лидеров отрасли переходят на Vitally.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить производительность агентов посредством персонализированного и точного обучения и обучения. Enthu.AI, подходящий как для функций получения прибыли, так и для поддержки, помогает оптимизировать производительность агентов, что приводит к измеримому повышению эффективности контроля качества звонков, показателя удовлетворенности клиентов, адаптации новых агентов, а также времени на обучение и коучинг агентов, что в конечном итоге влияет на доход. Для получения дополнительной информации посетите https://enthu.ai.
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире, полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличивать пожизненную ценность своих клиентов и удерживать больше клиентов, и все это в одном месте. Patch — это первая в мире платформа хранения со встроенной сегментацией RFM (последность, частота, денежная единица). Эта модель автоматически сегментирует клиентов на группы, с которыми можно действовать, включая лояльных, подверженных риску и даже потерянных клиентов. Это позволяет вам создавать персонализированные, автоматизированные маршруты взаимодействия с каждым клиентом, чтобы максимизировать взаимодействие и доход. Patch делает возможным принятие решений на основе данных без необходимости привлечения специалистов по обработке данных. Кроме того, наш полный набор инструментов удержания включает в себя следующее: Автоматизированные маршруты клиентов. Принимайте меры на основе поведения клиентов, будь то лояльных или подверженных риску. Электронная почта и SMS: общайтесь со своей аудиторией с помощью персонализированных сообщений с помощью рассылок по электронной почте и SMS. Виджет TextChat: новая эра веб-чатов. Беспрепятственно продолжайте общение со своими клиентами с помощью текстовых сообщений, не теряя историю разговоров. Лояльность и вознаграждения: адаптируйте вознаграждения в соответствии с потребностями и целями вашего бренда и отслеживайте успех с помощью встроенной аналитики. Мессенджер: используйте текстовые сообщения для вашей службы поддержки клиентов, чтобы упростить общение, повысить вовлеченность и увеличить количество покупок. Запросы на проверку. Увеличьте свой бренд, подтвердив свою репутацию в социальных сетях с помощью наших автоматических запросов на проверку. Отказы: превратите свои отказы в маркетинговый канал с помощью единственного программного обеспечения для отказов со встроенной автоматизацией маркетинга. Аналитика: получайте полезную информацию по сегментам с помощью интуитивно понятных информационных панелей Patch, которые позволяют быстро понимать данные и действовать на их основе. Рекомендации: превратите лояльных клиентов в представителей бренда и привлеките новых с помощью реферальных программ.
PreSkale
preskale.com
PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов, чтобы оптимизировать процесс оценки и отслеживать информацию о рынке продуктов для достижения впечатляющих технических побед. 1/ Работайте синхронно с продуктом, продажами и клиентами, чтобы определить успешные методы 2/ Отслеживайте усилия, выигрышные решения и критические пробелы в продуктах для достижения повторяющихся технических побед 3/ Используйте наиболее подходящие задания для максимального распределения ресурсов и повышения производительности предпродажной подготовки 4 / Анализируйте внедрение продукта в группах, чтобы сопоставить доход с дорожной картой продукта. 5/ Получите представление о скорости заключения сделок с помощью предпродажной подготовки, чтобы повысить конверсию продаж. 6/ Отслеживайте жизненно важные сделки и управляйте оценками с помощью одностраничных страниц на всех этапах конвейера.
Brainbase
brainbase.com
Brainbase — это современная технологическая платформа, которая помогает командам по лицензированию оптимизировать свое партнерство от контракта до дохода. От управления сделками до отчетности по роялти и утверждения продуктов — Brainbase действует как единая платформа для унификации ваших операций по лицензированию. Откажитесь от ручных процессов и электронных таблиц, чтобы развивать свой бизнес по лицензированию с помощью Brainbase.
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep — это платформа взаимодействия и поддержки покупателей для отделов продаж, занимающихся комплексными и корпоративными продажами. Мы дополняем вашу CRM, помогая вам сосредоточиться на покупателях, участвующих в принятии решения о покупке. Мы делаем это с помощью трех основных возможностей: ЗНАТЬ — картирование взаимоотношений и расширенное управление возможностями. ВКЛЮЧИТЬ — планы достижения результатов. УЗНАТЬ — получать обратную связь по эффективности продаж.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, созданная на основе уникальной модели данных и механизма анализа, позволяющая добиться успеха в работе с клиентами, управлении учетными записями и группах по управлению доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с упрощенного внедрения и быстрого окупаемости, он полностью настраивается для интеграторов, менеджеров и высшего руководства и способен обеспечивать действия и рабочие процессы на протяжении всего пути к получению дохода. . Мы создали нашу платформу для решения текущих проблем рынка, а также для удовлетворения растущих потребностей отделов продаж по всему миру. Пришло время расширить возможности вашего бизнеса с помощью комплексного набора решений, начиная от автоматизированных рабочих процессов, надежного управления данными, динамического взаимодействия с клиентами, аналитики использования продуктов и многого другого — и все это в одном инновационном решении.
Kapta
kapta.com
Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, которое снижает отток клиентов и способствует органическому росту. Программное обеспечение Kapta и наш процесс KAM позволяют руководителям отдела управления счетами и успеха клиентов ответить на 3 важнейших вопроса о своих клиентах: 1) Какие клиенты здоровы, а какие находятся в группе риска? 2) Есть ли у нас действенные и подотчетные планы (планы роста, планы экономии, планы закрытия) для каждого стратегического аккаунта? 3) Как мы измеряем и сообщаем ценность клиентам?
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее развитие возможностей. Наше приложение консолидирует деятельность по продажам, обеспечивая согласованность команд продаж и помогая им строить прочные отношения с клиентами. Zomentum Grove позволяет вам: • Оценить и определить правильный курс действий и представить текущие клиентам варианты, соответствующие их бизнес-потребностям. Используйте оценки для регулярного анализа рисков и выявления пробелов до того, как они станут проблемой для ваших клиентов. • Откройте для себя новых поставщиков SaaS. Найдите подходящих поставщиков SaaS, чтобы с самого начала предложить подходящие пакеты продуктов. Обеспечьте своих клиентов инструментами повышения производительности, кибербезопасности и непрерывности бизнеса, которые им так нужны. • Создавайте профессионально выглядящие котировки и предложения с помощью настраиваемых шаблонов. Проверяйте наличие товаров, сравнивайте цены, автоматически вводите категории, описания и другие данные. Предоставляйте потенциальным клиентам несколько вариантов цен, устанавливайте пакеты продуктов и увеличивайте продажи в рамках предложения, позволяя клиентам манипулировать количеством. Подписывайте документы цифровой подписью, планируйте и получайте автоматические повторяющиеся/разовые платежи. • Превратите возможности в доход, поскольку вы можете визуализировать переход возможностей от одного этапа к другому с помощью автоматизированных действий и задач. Вы также можете настроить несколько конвейеров для охвата альтернативных воронок продаж, таких как дополнительные продажи и перекрестные продажи. • Автоматизируйте свой конвейер, регистрируя все разговоры и действия клиента с вашим бизнесом. Установите автоматические оповещения, когда ваш клиент открывает электронное письмо, комментирует предложение или подписывает предложение электронным способом. • Анализируйте состояние конвейера с помощью интуитивно понятных отчетов и узнавайте, какие модели продаж наиболее успешны для вашей команды. Затем посмотрите, как максимизировать продуктивность каждого представителя. • Расширьте свои потоки доходов с помощью автоматических шаблонов для разработки подробных, но простых для понимания ежеквартальных бизнес-обзоров. О Zomentum: Zomentum — единственная интеллектуальная платформа для получения доходов, созданная, чтобы помочь партнерам находить, продавать и управлять услугами. Zomentum упрощает процесс продаж, устраняя многочисленные инструменты с помощью одной современной платформы, созданной для максимизации дохода. На данный момент мы помогли нашим клиентам получить около 500 миллионов долларов дохода от каналов продаж.
ClientSuccess
clientsuccess.com
ClientSuccess революционизирует способы управления, сохранения и расширения существующей клиентской базы SaaS-компаниями. Мы применяем целостный, индивидуальный подход к управлению успехом на протяжении всего жизненного цикла клиента. Наша настоящая платформа управления успехом клиентов™ предоставляет полезную информацию, обширную аналитику о клиентах и лучшие практики для сокращения оттока клиентов, увеличения доходов и максимизации пожизненной ценности клиента. Мы считаем, что SaaS — это больше, чем просто программное обеспечение и сервис. Речь идет об отношениях. Думайте не только о приобретении и поддержке. Вам нужен клиент на всю жизнь. И не тот, который существует, потому что они связаны контрактом. Вам нужен клиент, который решит сотрудничать с вами, потому что вы помогаете ему достичь своих целей и добиться успеха — посредством личных отношений и восхитительного опыта. ClientSuccess — это больше, чем просто инструмент отчетности, к которому пользователи обращаются один или два раза в неделю. Мы являемся настоящей платформой управления клиентами, предоставляющей мощное решение для менеджеров по работе с клиентами на переднем крае и полезную информацию для руководителей.
Coho AI
coho.ai
Coho создает платформу следующего поколения для оптимизации доходов клиентов, которая позволит компаниям стать растущими компаниями, ориентированными на продукты, независимо от их модели продаж. Coho помогает вам максимизировать доход от существующих клиентов, объединяя данные о продуктах, продажах и успехах клиентов. Используя информацию, полученную из этих данных, вы можете автоматизировать действия по самообслуживанию, сосредоточиться на дополнительных и перекрестных продажах, а также сократить отток клиентов.
Nektar
nektar.io
Nektar — это интуитивно понятная мобильная платформа для сбора и управления данными, позволяющая нашим клиентам эффективно использовать свои данные и оптимизировать рабочие процессы.
Uptics
uptics.io
Знакомьтесь, Аптикс. Ваше новое секретное оружие, позволяющее доминировать в исходящих продажах, с легкостью назначать в 3 раза больше встреч и заключать больше сделок. Uptics — это простое в использовании программное обеспечение для продаж, которое помогает вам автоматизировать все рутинные, скучные операции по продажам, чтобы вы могли сосредоточиться на важных вещах — заботе о клиентах и закрытии продаж. Это программное обеспечение представляет собой универсальную платформу автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющую легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые программы успеха клиентов, основанные на лучших отраслевых практиках, позволяют быстро и легко начать работу, адаптироваться к вашему бизнесу и достичь важных бизнес-результатов на каждом этапе пути клиента. Крупнейшие в мире команды по работе с клиентами, в том числе SAP, Github, Schneider Electric и Aircall, используют Totango для интеграции данных о клиентах для всестороннего обзора состояния их здоровья, совместного управления своим портфелем клиентов и активного и разумного взаимодействия со своими клиентами. .
Recapped
recapped.io
Recapped позволяет командам напрямую сотрудничать со своими клиентами на протяжении последней мили продаж, включая пилотное управление и адаптацию. Загрузите соответствующий контент для клиентов, назначьте следующие шаги для клиентов с указанием сроков выполнения (и автоматическими напоминаниями) и убедитесь, что все, наконец, остаются на одной странице.
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта People.ai позволяет отделам продаж четко видеть, с кем работать в каждом из своих аккаунтов и что именно делать, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Такие предприятия, как AppDynamics, DataRobot, Okta и Zoom, знают, что люди покупают у людей, и именно поэтому люди покупают у People.ai.
Mixmax
mixmax.com
Mixmax-самая простая в использовании платформу для взаимодействия с продажами, предназначенная для того, чтобы помочь командам дохода выйти за рамки «распыления и молиться». С помощью Insights с AI, он направляет вас к тому, с кем связаться, когда обратиться, как подключиться и какое сообщение отправлять. MixMax помогает представителям задействовать труднодоступных покупателей с персонализированными, многоканальными последовательностями, отслеживанием электронной почты и шаблонами, календанием и привлечением улучшений электронной почты, таких как опросы и опросы. Они экономят время, работая на своем почтовом ящике вместо переключения вкладок, и автоматизируя повторяющиеся задачи, такие как обновления Salesforce. Mixmax имеет интуитивно понятный интерфейс, который любит представители, помогая им быстро работать. Без дубликата или «теневого» CRM реализация занимает дни, а не месяцы.
Gainsight CS
gainsight.com
Удерживайте и расширяйте своих клиентов в нужном масштабе. Gainsight CS делает клиентов вашим лучшим двигателем роста. Получите комплексное представление о своих клиентах, поймите тенденции и риски и дайте своей команде возможность масштабироваться с помощью проверенных действий, которые приносят результаты.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с помощью рекомендаций от промоутеров. CustomerGauge — это платформа управления опытом клиентов B2B, которая позволяет клиентам: - Собирайте отзывы клиентов от нескольких заинтересованных сторон в аккаунте. - Создавайте собственные информационные панели для отображения результатов в реальном времени. - Ставить цели и задачи по завершению цикла взаимодействия с клиентами. - Сегментируйте информацию о клиентах по регионам, продуктам, объектам и т. д. - и координировать бизнес-инициативы сотрудников, связанные с CX CustomerGauge также является первым и единственным решением для управления опытом клиентов, которое автоматически объединяет информацию о клиентах с данными о доходах. Это позволяет CX-менеджерам: - Определить и расставить приоритеты наиболее эффективных улучшений качества обслуживания клиентов. - Прогнозировать влияние будущих улучшений CX на весь путь клиента. - и сообщать о рентабельности инвестиций в ценные инициативы по обеспечению качества обслуживания клиентов.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа и партнер для успеха клиентов. Мы помогаем вашему бизнесу по подписке добиться успеха в масштабе, предоставляя вам все необходимое для повышения эффективности, увеличения доходов и обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. ChurnZero помогает вашей команде по работе с клиентами заранее выявить потенциальные риски оттока и быстрее увидеть возможности обновления и расширения. Лучшие в своем классе средства автоматизации и персонализации, коммуникации внутри приложений и Customer Success AI™ упрощают взаимодействие с клиентами и помогают им получить выгоду. Наша платформа предлагает путешествия, показатели здоровья, инструменты для опросов, сегментацию, игры, отчеты, оповещения в реальном времени, пошаговые руководства, центры сотрудничества и многое другое, а также легко интегрируется с вашей CRM и стеком технологий. Помимо программного обеспечения, мы гордимся тем, что являемся надежным партнером, консультантом и тренером вашей команды, стремящимся помочь вам и вашей команде сосредоточиться на самой важной работе.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
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