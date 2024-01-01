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Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для оптимизации доходов клиентов (CRO) позволяет торговым организациям увеличивать доходы от важнейших счетов за счет обеспечения согласованности с другими функциями по работе с клиентами, включая маркетинг и обслуживание клиентов, тем самым создавая расширенную команду по доходам. Используя аналитические данные всего бизнеса, программное обеспечение учитывает потребности клиентов и обеспечивает получение результатов, отвечающих этим потребностям, в каждой точке взаимодействия. Такой подход максимизирует доход поставщика на одного клиента за счет развития активных и значимых отношений на протяжении всего жизненного цикла клиента.
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Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
Catalyst
catalyst.io
Программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое поможет вам централизовать данные о клиентах, получить четкое представление о состоянии клиентов и масштабировать опыт, который способствует удержанию и росту.
Mixmax
mixmax.com
Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.
Patch Customer Retention
patchretention.com
Раскройте истинную силу маркетинга удержания с помощью первой в мире полностью автоматизированной и настраиваемой платформы с использованием RFM-сегментации. Обладая более чем десятилетним опытом, Патч разработал первоклассную платформу удержания клиентов, которая помогает брендам Shopify увеличиват...
Gainsight CS
gainsightcloud.com
Удерживайте и расширяйте своих клиентов в нужном масштабе. Gainsight CS делает клиентов вашим лучшим двигателем роста. Получите комплексное представление о своих клиентах, поймите тенденции и риски и дайте своей команде возможность масштабироваться с помощью проверенных действий, которые приносят ре...
Vitally
vitally.io
Vitally позволяет дальновидным командам по работе с клиентами увеличить рост доходов, сократить отток клиентов и обеспечить активное обслуживание клиентов мирового уровня в любом масштабе.
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Kizen
kizen.com
Kizen дает преимущество командам по продажам, маркетингу и обслуживанию любого размера, объединяя все ваши данные с интеллектуальной автоматизацией и мощным искусственным интеллектом.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает бизнесу понять, как клиенты используют продукты, оценить их состояние здоровья и дает бизнесу средства для управления и автоматизации обслуживания клиентов.
Uptics
uptics.io
Универсальная платформа автоматизации продаж для удаленных и внутренних отделов продаж, позволяющая легко запускать исходящие кампании, привлекать входящих потенциальных клиентов, упаковывать потоки сделок и увеличивать выручку.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Coho AI
coho.ai
Coho создает платформу следующего поколения для оптимизации доходов клиентов, которая позволит компаниям стать растущими компаниями, ориентированными на продукты, независимо от их модели продаж. Coho помогает вам максимизировать доход от существующих клиентов, объединяя данные о продуктах, продажах ...
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
PreSkale
preskale.com
PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов, чтобы оптимизировать процесс оценки и отслеживать информацию о рынке продуктов для достижения впечатляющих технических побед. 1/ Работать синхронно с продуктом, продажами и клиентами, чтобы определить успешные методы 2/ Отсле...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, построенная на уникальной модели данных и механизме анализа, позволяющая добиться успеха для клиентов, управления учетными записями и управления доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с у...
Kapta
kapta.com
Kapta — это программное обеспечение для управления ключевыми клиентами, которое снижает отток клиентов и способствует органическому росту. Программное обеспечение Kapta и наш процесс KAM позволяют руководителям отдела управления счетами и успеха клиентов ответить на 3 важнейших вопроса о своих клиен...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
Brainbase
brainbase.com
Brainbase — это современная технологическая платформа, которая помогает командам по лицензированию оптимизировать свое партнерство от контракта до дохода. От управления сделками до отчетности о роялти и утверждения продуктов — Brainbase действует как единая платформа для унификации ваших операций по...
Boxxstep
boxxstep.com
Boxxstep — это платформа взаимодействия и поддержки покупателей для отделов продаж, занимающихся комплексными и корпоративными продажами. Мы дополняем вашу CRM, помогая вам сосредоточиться на покупателях, участвующих в принятии решения о покупке. Мы делаем это с помощью трех основных возможностей: З...
ClientSuccess
clientsuccess.com
Ваша самая популярная программная платформа CSM. Самое простое в использовании и быстрое во внедрении программное обеспечение, позволяющее сократить отток клиентов и увеличить доходы.
Nektar
nektar.io
Nektar — это интуитивно понятная мобильная платформа для сбора и управления данными, позволяющая нашим клиентам эффективно использовать свои данные и оптимизировать рабочие процессы.