Программное обеспечение для картирования пути клиента - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для картирования пути клиента помогает компаниям получить полное представление об опыте клиента посредством динамической визуализации. Этот процесс включает в себя создание визуальной карты, охватывающей все точки взаимодействия на протяжении всего пути клиента, включая ожидания, цели и взаимодействия. Эта карта охватывает период от начала взаимодействия клиента с брендом (например, первоначальное открытие) до этапов покупки и удержания. Важно отметить, что, хотя их часто ошибочно принимают за программное обеспечение для анализа пути клиента, оба типа дополняют друг друга, но различны. Программное обеспечение для анализа пути клиента фокусируется на мониторинге, отслеживании и анализе поведения потенциальных клиентов и/или клиентов по различным каналам с течением времени, способствуя устранению разрозненности данных за счет консолидации ранее сегментированных данных.
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Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Miro
miro.com
Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместного картирования клиентского опыта, которая позволяет создавать и делиться картами путешествий клиентов и персонами.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.
Retainly
retainly.app
Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Bento
bentonow.com
Bento — это платформа для автоматизации сообщений, разработанная для онлайн-бизнеса, включая автоматизацию email и SMS-маркетинга.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — это платформа для управления путешествиями клиентов, позволяющая командам отслеживать и визуализировать взаимодействия с клиентами в реальном времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.
Indeemo
indeemo.com
Индеемо - платформа для видеоисследований, помогающая командам MR, UX и CX изучать людей и продукты в реальной жизни с использованием мультимедийных данных.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.
Prelay
prelay.com
Prelay — платформа для командных продаж, упрощающая управление сложными сделками и оптимизирующая внутренние ресурсы для быстрого роста доходов.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu - платформа геймификации для создания интерактивных опытов в приложениях, способствующих вовлечению и удержанию клиентов.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.
Totango
totango.com
Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX — инструмент для моделирования процессов, который упрощает управление рабочими процессами и ресурсами без необходимости обучения.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation упрощает работу бухгалтеров, позволяя сокращать ручной ввод данных и ускорять обработку счетов с помощью автоматизации и рабочих процессов.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap - платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая аналитические инструменты и персонализацию для мобильных приложений.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
Apxor
apxor.com
Apxor — платформа без кода для повышения удержания и дохода в приложениях, улучшая пользовательский опыт через контекстное обучение и вовлеченность.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Custellence
custellence.com
Custellence - инструмент для картирования путешествий клиентов, позволяющий организациям анализировать и оптимизировать клиентский опыт на разных этапах взаимодействия.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven - это аналитический инструмент без кода, который помогает анализировать поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с учетом конфиденциальности данных.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely — это приложение для бизнеса, которое помогает собирать данные, сегментировать клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации для увеличения конверсии.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Ortto
ortto.com
Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы для роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями на основе данных.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — платформа для автоматизации маркетинга, которая помогает компаниям управлять клиентами и улучшать их вовлечение с помощью email, SMS и других инструментов.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — приложение для создания и настройки карт journeys, помогающее выявлять и решать проблемы клиентов, а также понимать их потребности и ожидания.
Vizury
vizury.com
Vizury - решение Martech для повышения удержания клиентов и их возвращения на сайты, улучшения привлечения и лояльности к бренду.
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack.io - облачная платформа для анализа и визуализации пути клиента, помогающая предприятиям улучшать клиентский опыт и оптимизировать взаимодействия.
Plotline
plotline.so
Плановая линия - это платформа для настройки сообщений в приложении, помогающая улучшить вовлечение пользователей и отслеживать их поведение.
Lifesight
lifesight.io
LifeSight — платформа для анализа маркетинговых данных, помогающая принимать обоснованные решения и оптимизировать результаты маркетинга с использованием ИИ.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — это платформа автоматизации маркетинга, которая улучшает вовлеченность пользователей и помогает увеличить онлайн-доход через разные каналы.
Knotch
knotch.com
Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.
cux.io
cux.io
CUX.io — инструмент для аналитики пользовательского поведения на веб-сайтах, позволяющий отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать их опыт.
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