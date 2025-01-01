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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для картирования пути клиента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для картирования пути клиента помогает компаниям получить полное представление об опыте клиента посредством динамической визуализации. Этот процесс включает в себя создание визуальной карты, охватывающей все точки взаимодействия на протяжении всего пути клиента, включая ожидания, цели и взаимодействия. Эта карта охватывает период от начала взаимодействия клиента с брендом (например, первоначальное открытие) до этапов покупки и удержания. Важно отметить, что, хотя их часто ошибочно принимают за программное обеспечение для анализа пути клиента, оба типа дополняют друг друга, но различны. Программное обеспечение для анализа пути клиента фокусируется на мониторинге, отслеживании и анализе поведения потенциальных клиентов и/или клиентов по различным каналам с течением времени, способствуя устранению разрозненности данных за счет консолидации ранее сегментированных данных.