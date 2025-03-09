CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлеченности, с которой вы сталкиваетесь. В CustomerGlu есть все необходимое для решения всех существующих проблем с удержанием и вовлечением. Если вы хотите рекомендовать продукты, уменьшить количество отказов в воронке продаж, улучшить повторные транзакции или стимулировать внедрение новых функций, CustomerGlu поможет вам. Ключевые особенности: Рекомендовать продукт: задайте ряд вопросов, чтобы дать персональную рекомендацию на основе ответов. Опрос новых пользователей. Проведите опрос новых пользователей, чтобы узнать, откуда они приходят, и узнать, в какие каналы инвестировать. Уменьшите количество отказов в воронке: улучшите конверсию, показав на странице корзины кнопку «Вращайте колесо», чтобы выиграть купон/ награда. Повторные транзакции: отображение скретч-карты после того, как пользователь разместил заказ, чтобы повысить вероятность повторения. Серия заказов: размещайте заказы последовательно каждую неделю/день и выработайте привычку совершать транзакции с платформой. Внедрение функций: дайте существующим клиентам ограниченное по времени задание опробовать функции и вознаградите их за это. И если вы не видите именно то, что ищете, не волнуйтесь — вы можете создавать свои собственные шаблоны с нуля, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. С CustomerGlu возможности безграничны. Почему стоит доверять CustomerGlu? Защита пользовательских данных — наша основная обязанность, и мы стремимся следовать мировым стандартам соответствия. Благодаря постоянному комплексному подходу к конфиденциальности и безопасности данных ваша конфиденциальность гарантируется с помощью CustomerGlu.