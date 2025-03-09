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Программное обеспечение для картирования пути клиента помогает компаниям получить полное представление об опыте клиента посредством динамической визуализации. Этот процесс включает в себя создание визуальной карты, охватывающей все точки взаимодействия на протяжении всего пути клиента, включая ожидания, цели и взаимодействия. Эта карта охватывает период от начала взаимодействия клиента с брендом (например, первоначальное открытие) до этапов покупки и удержания. Важно отметить, что, хотя их часто ошибочно принимают за программное обеспечение для анализа пути клиента, оба типа дополняют друг друга, но различны. Программное обеспечение для анализа пути клиента фокусируется на мониторинге, отслеживании и анализе поведения потенциальных клиентов и/или клиентов по различным каналам с течением времени, способствуя устранению разрозненности данных за счет консолидации ранее сегментированных данных.
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JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack — это передовая облачная платформа (SaaS), которая радикально меняет управление поездками клиентов для предприятий. Обеспечение комплексной визуализации и глубокого понимания комплексного обслуживания клиентов позволяет компаниям ускорить цифровую трансформацию. JourneyTrack посвящен сотрудничеству, стандартизации, демократизации, менеджменту и управлению. Это все, что вам нужно, чтобы объединить все ваши данные о клиентах в систему клиентского опыта, основанную на аналитике, которая связана со стратегическими целями вашей организации и целевыми показателями доходов.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместного картирования клиентского опыта, которая позволяет создавать и делиться картами путешествий клиентов и персонами.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для различных методологий исследований Discovery, включая: Discovery / Исследовательские / Генеративные исследования - Дневные исследования - Мобильная / цифровая этнография - Исследование персон пользователей - Картирование путешествий - Сервисные сафари - Путь к покупке - Путешествие к принятию решения покупателем Исследование смешанного метода - Предварительная постановка задач для интервью/фокус-групп - Реализация сегментации/личностей пользователей с помощью видео Юзабилити/Исследование опыта - Тестирование продукта/IHUT - Опыт покупателей/клиентов/сотрудников Наши клиенты варьируются в размер от консалтинговых компаний до стартапов, государственных ведомств и глобальных брендов. Наше приложение Respondent в стиле Instagram позволяет участникам исследования делиться текущими отзывами, потребностями, поведением, эмоциями и опытом с помощью контекстно-насыщенного видео, изображений, записей экрана и текста. Наша панель управления и хранилище данных в стиле Pinterest позволяют исследователям и их клиентам/заинтересованным сторонам быстро сопоставлять, модерировать и анализировать мультимедийные контекстные данные. Мощный генеративный искусственный интеллект, инструменты поиска, анализа ключевых слов, автоматической транскрипции видео и обрезки видео упрощают получение контекстной информации. Созданный для совместной работы, он имеет несколько различных пользовательских профилей (Исследователь, Рекрутер, Наблюдатель), которые позволяют всей организации по-настоящему общаться со своими клиентами и вызывать сочувствие. Indeemo доступен как SaaS-решение «сделай сам» по годовой подписке или для каждого отдельного проекта. Indeemo сертифицирован по стандартам ISO27001 и HIPAA. Наша информационная безопасность прошла независимую проверку для работы с крупными корпоративными и государственными клиентами.
FlowMapp
flowmapp.com
FlowMapp — инструмент для создания пользовательских потоков, карт сайтов и прототипов, позволяющий командам совместно планировать UX в реальном времени.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмент для картирования пути клиента, созданный для менеджеров по работе с клиентами и специалистов по клиентскому опыту. Этот инструмент экономит время и дает вам уверенность благодаря интуитивно понятному интерфейсу в сочетании с достаточным количеством умных картографических возможностей. Custellence используется профессионалами CX по всему миру, а также командами таких компаний, как Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy и Takeda.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — это международная компания-разработчик программного обеспечения, управляемая обученными экспертами CCXP, в основе своей миссии которой лежит удовлетворение потребностей клиентов. CEMantica позволяет вам создавать и настраивать привлекательные карты путешествий высокого класса, чтобы выявлять и решать болевые точки клиентов, а также лучше понимать их потребности и ожидания.
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством обнаружения контекстных функций и обучения. Это позволяет продуктам быстро подключать и активировать пользователей, а также создавать контекстные рекомендации, которые сводят к минимуму потери воронки продаж. Технологии Apxor сосредоточены на интеллектуальных решениях для взаимодействия с пользователями. Он предоставляет такие функции, как видео «картинка в картинке», всплывающие подсказки, метки, значки, пошаговые руководства, микроопросы и многое другое, которые направлены на улучшение адаптации пользователей, обнаружение функций и общее взаимодействие с приложением. Каждый день сообщения Apxor охватывают более 20 миллионов пользователей. Apxor доверяют такие бренды Unicorn, как Dream11, Vedantu, Porter, а также такие предприятия, как GCash, банк ICICI и другие, для улучшения опыта работы с приложениями, а также увеличения удержания и доходов.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлеченности, с которой вы сталкиваетесь. В CustomerGlu есть все необходимое для решения всех существующих проблем с удержанием и вовлечением. Если вы хотите рекомендовать продукты, уменьшить количество отказов в воронке продаж, улучшить повторные транзакции или стимулировать внедрение новых функций, CustomerGlu поможет вам. Ключевые особенности: Рекомендовать продукт: задайте ряд вопросов, чтобы дать персональную рекомендацию на основе ответов. Опрос новых пользователей. Проведите опрос новых пользователей, чтобы узнать, откуда они приходят, и узнать, в какие каналы инвестировать. Уменьшите количество отказов в воронке: улучшите конверсию, показав на странице корзины кнопку «Вращайте колесо», чтобы выиграть купон/ награда. Повторные транзакции: отображение скретч-карты после того, как пользователь разместил заказ, чтобы повысить вероятность повторения. Серия заказов: размещайте заказы последовательно каждую неделю/день и выработайте привычку совершать транзакции с платформой. Внедрение функций: дайте существующим клиентам ограниченное по времени задание опробовать функции и вознаградите их за это. И если вы не видите именно то, что ищете, не волнуйтесь — вы можете создавать свои собственные шаблоны с нуля, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. С CustomerGlu возможности безграничны. Почему стоит доверять CustomerGlu? Защита пользовательских данных — наша основная обязанность, и мы стремимся следовать мировым стандартам соответствия. Благодаря постоянному комплексному подходу к конфиденциальности и безопасности данных ваша конфиденциальность гарантируется с помощью CustomerGlu.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — это пакет автоматизации омниканального маркетинга и платформа данных о клиентах, которые улучшают стратегии вовлечения и удержания пользователей и помогают увеличить общий доход в Интернете. Решения, предлагаемые Growlytics: Взаимодействие: электронная почта SMS Whatsapp Веб-Push-уведомления Сообщения в приложениях Мобильные push-уведомления Автоматизация Facebook: многоканальные пути пользователя Аналитика: воронки сегментации Когорты Аналитика доходов Аналитика кампаний Отчетность: запланированные отчеты Growlytics работает со многими ведущими брендами D2C и большинством из них. Общий доход брендов увеличился почти в 3–4 раза.
Retainly
retainly.app
Retainly — инструмент для управления отношениями с клиентами, помогающий улучшать стратегии удержания и оптимизировать взаимодействие с клиентами.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и непрерывно отправляйте данные из вашего приложения с помощью нашего мощного API. В стоимость включена услуга по созданию сборников сценариев продаж и маркетинга.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX — инструмент для моделирования процессов, который упрощает управление рабочими процессами и ресурсами без необходимости обучения.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Zoho CRM
zoho.com
Zoho CRM помогает управлять клиентскими отношениями и оптимизировать бизнес-процессы с помощью интеграции инструментов и автоматизации. Подходит для малых компаний.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap - платформа для управления взаимодействием с клиентами, предлагающая аналитические инструменты и персонализацию для мобильных приложений.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — это платформа для управления путешествиями клиентов, позволяющая командам отслеживать и визуализировать взаимодействия с клиентами в реальном времени.
Totango
totango.com
Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.
Miro
miro.com
Miro — это визуальная платформа для совместной работы, позволяющая командам создавать и разрабатывать идеи, управлять проектами и проводить онлайн-встречи.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus - это платформа для управления взаимоотношениями с клиентами, объединяющая продажи, маркетинг и поддержку в одном интерфейсе.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте и SMS, push-уведомления, чаты, оценку потенциальных клиентов и многое другое. Ortto может похвастаться собственной системой искусственного интеллекта, реализованной на платформе, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов. Его функции искусственного интеллекта включают предложения по темам электронных писем, прогнозирование скорости открытия электронных писем, а также рекомендации по контенту во время создания push-уведомлений и SMS-сообщений. Ortto также предлагает автоматический контент чата, где программное обеспечение генерирует ответы на основе содержимого веб-сайта, прошлых заявок и существующей справочной документации. Для более сложных операций пользователи также могут обучать собственные модели ИИ на собственных данных. Поступая таким образом, они могут повысить точность и актуальность создаваемых предложений. Цель Ortto — помочь маркетологам расширить свое влияние за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта в существующие рабочие процессы. Эти инструменты предназначены для повышения производительности и быстрого и точного достижения целей кампании. Система универсальна и ориентирована на эффективную работу для предприятий различного масштаба.
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Squeezely
squeezely.tech
Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертировать — конвертировать данные в сегменты и действия, т.е. наши встроенные интеллектуальные аудитории и рекомендации по продуктам. Capitalize — персонализированный опыт будет предоставляться на вашем веб-сайте, в маркетинговых кампаниях по электронной почте и в рекламных кампаниях. Сильные стороны Быстрая интеграция — вы сразу же приступите к работе Доступность данных в реальном времени — без задержек Персонализация в масштабе — высокорелевантный и автоматизированный подход к каждому отдельному клиенту Передовые технологии машинного обучения — для обеспечения максимальной производительности Отличная поддержка — мы здесь, чтобы помочь вам на пути к достижению ваших целей. Посмотрите наши видео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — это инструмент аналитики без кода, обеспечивающий конфиденциальность, для маркетологов, продуктовых команд и агентств. Он имеет аналитику веб-сайтов, аналитику продуктов, воронки, путешествия, атрибуцию и мини-CRM, называемую центром контактов, для просмотра индивидуального путешествия каждого пользователя. Usermaven помогает командам принимать более эффективные решения на основе данных для развития своего бизнеса. Попрощайтесь с догадками и здравствуйте с успехом.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью искусственного интеллекта и сократить затраты на обработку счетов на 86 %. Улучшите контроль AP с помощью рабочих процессов утверждения заказов, счетов и платежей, которые автоматически направляют запросы нужным сотрудникам в нужное время. Благодаря большему контролю и лучшей прозрачности в рамках AP вы можете снизить риски и привлечь все отделы к ответственности за отслеживание финансовых процессов.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
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