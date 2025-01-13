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Программное обеспечение для картирования пути клиента - Самые популярные приложения - о-ва Питкэрн
Программное обеспечение для картирования пути клиента помогает компаниям получить полное представление об опыте клиента посредством динамической визуализации. Этот процесс включает в себя создание визуальной карты, охватывающей все точки взаимодействия на протяжении всего пути клиента, включая ожидания, цели и взаимодействия. Эта карта охватывает период от начала взаимодействия клиента с брендом (например, первоначальное открытие) до этапов покупки и удержания. Важно отметить, что, хотя их часто ошибочно принимают за программное обеспечение для анализа пути клиента, оба типа дополняют друг друга, но различны. Программное обеспечение для анализа пути клиента фокусируется на мониторинге, отслеживании и анализе поведения потенциальных клиентов и/или клиентов по различным каналам с течением времени, способствуя устранению разрозненности данных за счет консолидации ранее сегментированных данных.
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JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack — это передовая облачная платформа (SaaS), которая радикально меняет управление поездками клиентов для предприятий. Обеспечение комплексной визуализации и глубокого понимания комплексного обслуживания клиентов позволяет компаниям ускорить цифровую трансформацию. JourneyTrack посвящен сотрудничеству, стандартизации, демократизации, менеджменту и управлению. Это все, что вам нужно, чтобы объединить все ваши данные о клиентах в систему клиентского опыта, основанную на аналитике, которая связана со стратегическими целями вашей организации и целевыми показателями доходов.
cux.io
cux.io
CUX — это инструмент анализа цифрового опыта, который помогает компаниям экономить до 5 раз время на аналитике и делать ценные выводы. Мы устраняем перегрузку данными, уделяя пристальное внимание проблемам пользователей, разочарованиям и всем узким местам, которые могут помешать им использовать онлайн-каналы для покупки продуктов и услуг. CUX — это комплексный, ориентированный на пользователя инструмент аналитики, который обеспечивает мгновенную информацию о поведении. ✔ Целеориентированная аналитика: CUX автоматически выбирает ТОЛЬКО те данные, которые соответствуют отдельным бизнес-целям. ✔ Качественная и количественная оценка с помощью одного инструмента. ✔ Знания: мы поддерживаем пользователей посредством обучения, адаптации, наставничества, аудитов и ежемесячных рекомендаций. ✔ AIocado: наш собственный консьерж по ИИ-аналитике покажет вам точные причины падения конверсии, места разочарования пользователей, рекомендации и многое другое. CUX — это решение для всех отраслей, в которых клиент сталкивается с цифровым продуктом, таких как электронная коммерция, бизнес SaaS и B2B, компании, предоставляющие маркетинговые услуги, или производители программного обеспечения. Мы сотрудничаем с отделами инноваций, маркетинга, продуктов и электронной коммерции внутри компаний. В двух словах CUX: ✔ Анализ поведения пользователей ✔ Показатели опыта ✔ Целенаправленный анализ ✔ Водопады конверсий ✔ Регистрация всех посещений ✔ Тепловые карты ✔ Предварительный анализ и оповещения ✔ Автоматический захват событий ✔ Ретроактивный анализ ✔ 100 % соответствие GDPR ✔ Данные, хранящиеся в EOG ✔ SSL защищен
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегрирует данные клиентов, объединяет их личности в унифицированные профили клиентов, обеспечивает конфиденциальность и делает информацию и прогнозы на основе машинного обучения доступными для маркетинга, обслуживания, продаж и операций для обеспечения персонализированного взаимодействия и улучшить привлечение, продажи и удержание клиентов. Мы лучше всего подходим предприятиям и быстрорастущим компаниям, поскольку мы легко интегрируемся с вашим существующим технологическим стеком, обеспечивая при этом максимально быструю окупаемость, независимо от сложных сред. Наши меры безопасности на уровне предприятия обеспечивают качество данных, управление, безопасность, соблюдение конфиденциальности и масштабируемость, помогая компаниям управлять согласием и снижать риски для разных брендов и регионов. Мощные и удобные инструменты объединяют данные, аналитику и бизнес-пользователей для повышения эффективности и стимулирования роста.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможности совместной работы и возможность стандартизировать и масштабировать различные проекты. Основные возможности: - Библиотека шаблонов: более 100 бесплатных карт путешествий клиентов и шаблонов персонажей для более чем 13 отраслей. - Роли пользователей и команды. - Библиотека команд (точки взаимодействия, каналы, изображения и т. д.). - Несколько персонажей. - Атлас путешествий (иерархия). - Искусственный интеллект. мощный генератор персон - Общий доступ к электронной почте и прямым ссылкам, защищенным паролем - Брендинг - Интеграция Azure AD, SSO, MFA - Интеграция с Google Analytics, Mixpanel, Slack, Jira, Azure DevOps - История версий - Экспорт в PNG, PDF, CSV, PPTX Базовый вариант функции доступны бесплатно.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Indeemo
indeemo.com
Наша платформа для видеоисследований, основанная на искусственном интеллекте, позволяет командам MR, UX и CX понимать людей, продукты и опыт в контексте повседневной жизни. Исследователи, дизайнеры и менеджеры по продуктам, которых мы поддерживаем, используют Indeemo в контекстах B2C и B2B для различных методологий исследований Discovery, включая: Discovery / Исследовательские / Генеративные исследования - Дневные исследования - Мобильная / цифровая этнография - Исследование персон пользователей - Картирование путешествий - Сервисные сафари - Путь к покупке - Путешествие к принятию решения покупателем Исследование смешанного метода - Предварительная постановка задач для интервью/фокус-групп - Реализация сегментации/личностей пользователей с помощью видео Юзабилити/Исследование опыта - Тестирование продукта/IHUT - Опыт покупателей/клиентов/сотрудников Наши клиенты варьируются в размер от консалтинговых компаний до стартапов, государственных ведомств и глобальных брендов. Наше приложение Respondent в стиле Instagram позволяет участникам исследования делиться текущими отзывами, потребностями, поведением, эмоциями и опытом с помощью контекстно-насыщенного видео, изображений, записей экрана и текста. Наша панель управления и хранилище данных в стиле Pinterest позволяют исследователям и их клиентам/заинтересованным сторонам быстро сопоставлять, модерировать и анализировать мультимедийные контекстные данные. Мощный генеративный искусственный интеллект, инструменты поиска, анализа ключевых слов, автоматической транскрипции видео и обрезки видео упрощают получение контекстной информации. Созданный для совместной работы, он имеет несколько различных пользовательских профилей (Исследователь, Рекрутер, Наблюдатель), которые позволяют всей организации по-настоящему общаться со своими клиентами и вызывать сочувствие. Indeemo доступен как SaaS-решение «сделай сам» по годовой подписке или для каждого отдельного проекта. Indeemo сертифицирован по стандартам ISO27001 и HIPAA. Наша информационная безопасность прошла независимую проверку для работы с крупными корпоративными и государственными клиентами.
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная визуальная UX-платформа. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙️ Как использовать FlowMapp? — UX и разработка — Планирование — Работа в команде — Организуйте все — Создавайте и презентуйте прототипы Hi-Fi — Планируйте и храните контент — Общение с клиентом — Увеличение продаж — Работа в автономном режиме Вот как работает FlowMapp → https://www.flowmapp. com/ Примеры и демонстрационный проект: https://bit.ly/flowmapp_sm. Начать бесплатно → https://www.flowmapp.com
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel создает персонализированные маркетинговые планы роста с четкими персонажами, воронками и стратегиями роста, основанными на данных. Работает по технологии GPT-3.
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
Custellence
custellence.com
Мы считаем, что эмпатия является самым важным конкурентным преимуществом для любой организации. Миссия Custellence — способствовать большей эмпатии внутри организаций, предлагая лучший инструмент для создания клиентоориентированных изменений. Custellence — это самый простой в использовании инструмент для картирования пути клиента, созданный для менеджеров по работе с клиентами и специалистов по клиентскому опыту. Этот инструмент экономит время и дает вам уверенность благодаря интуитивно понятному интерфейсу в сочетании с достаточным количеством умных картографических возможностей. Custellence используется профессионалами CX по всему миру, а также командами таких компаний, как Microsoft, Veeva, Volvo, Polestar, Eon, Dandy и Takeda.
Vizury
vizury.com
Vizury, запущенный в 2007 году, является основанным на производительности решений Martech, которое дает возможность брендам для достижения более высоких воронков и удержания клиентов. С момента начала, основной центр наших уникальных технологических услуг всегда была возможность вернуть клиентов на веб-сайт бренда, мобильное приложение или розничный магазин и улучшить привлечение клиентов, удержание и лояльность бренда. После запуска и достижения глобального масштаба платформа и бизнес Vizury были приобретены AFFLE в 2018 году.
Cemantica
cemantica.com
CEMantica — это международная компания-разработчик программного обеспечения, управляемая обученными экспертами CCXP, в основе своей миссии которой лежит удовлетворение потребностей клиентов. CEMantica позволяет вам создавать и настраивать привлекательные карты путешествий высокого класса, чтобы выявлять и решать болевые точки клиентов, а также лучше понимать их потребности и ожидания.
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством обнаружения контекстных функций и обучения. Это позволяет продуктам быстро подключать и активировать пользователей, а также создавать контекстные рекомендации, которые сводят к минимуму потери воронки продаж. Технологии Apxor сосредоточены на интеллектуальных решениях для взаимодействия с пользователями. Он предоставляет такие функции, как видео «картинка в картинке», всплывающие подсказки, метки, значки, пошаговые руководства, микроопросы и многое другое, которые направлены на улучшение адаптации пользователей, обнаружение функций и общее взаимодействие с приложением. Каждый день сообщения Apxor охватывают более 20 миллионов пользователей. Apxor доверяют такие бренды Unicorn, как Dream11, Vedantu, Porter, а также такие предприятия, как GCash, банк ICICI и другие, для улучшения опыта работы с приложениями, а также увеличения удержания и доходов.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлеченности, с которой вы сталкиваетесь. В CustomerGlu есть все необходимое для решения всех существующих проблем с удержанием и вовлечением. Если вы хотите рекомендовать продукты, уменьшить количество отказов в воронке продаж, улучшить повторные транзакции или стимулировать внедрение новых функций, CustomerGlu поможет вам. Ключевые особенности: Рекомендовать продукт: задайте ряд вопросов, чтобы дать персональную рекомендацию на основе ответов. Опрос новых пользователей. Проведите опрос новых пользователей, чтобы узнать, откуда они приходят, и узнать, в какие каналы инвестировать. Уменьшите количество отказов в воронке: улучшите конверсию, показав на странице корзины кнопку «Вращайте колесо», чтобы выиграть купон/ награда. Повторные транзакции: отображение скретч-карты после того, как пользователь разместил заказ, чтобы повысить вероятность повторения. Серия заказов: размещайте заказы последовательно каждую неделю/день и выработайте привычку совершать транзакции с платформой. Внедрение функций: дайте существующим клиентам ограниченное по времени задание опробовать функции и вознаградите их за это. И если вы не видите именно то, что ищете, не волнуйтесь — вы можете создавать свои собственные шаблоны с нуля, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. С CustomerGlu возможности безграничны. Почему стоит доверять CustomerGlu? Защита пользовательских данных — наша основная обязанность, и мы стремимся следовать мировым стандартам соответствия. Благодаря постоянному комплексному подходу к конфиденциальности и безопасности данных ваша конфиденциальность гарантируется с помощью CustomerGlu.
Growlytics
growlytics.in
Growlytics — это пакет автоматизации омниканального маркетинга и платформа данных о клиентах, которые улучшают стратегии вовлечения и удержания пользователей и помогают увеличить общий доход в Интернете. Решения, предлагаемые Growlytics: Взаимодействие: электронная почта SMS Whatsapp Веб-Push-уведомления Сообщения в приложениях Мобильные push-уведомления Автоматизация Facebook: многоканальные пути пользователя Аналитика: воронки сегментации Когорты Аналитика доходов Аналитика кампаний Отчетность: запланированные отчеты Growlytics работает со многими ведущими брендами D2C и большинством из них. Общий доход брендов увеличился почти в 3–4 раза.
Retainly
retainly.app
Retainly создан для того, чтобы все больше ваших клиентов возвращались в ваш бизнес снова и снова. Его легко освоить и с ним легко работать, а это значит, что вы можете без проблем проводить эффективные кампании. С помощью Retainly вы сможете поддерживать интерес своих клиентов и строить более прочные и долгосрочные отношения.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend — это платформа взаимодействия с клиентами, которая помогает продуктовым компаниям расти быстрее за счет автоматизации процесса привлечения, привлечения и удержания клиентов. Отправляйте электронные письма, SMS-сообщения, веб-перехватчики и многое другое с помощью визуального построения и непрерывно отправляйте данные из вашего приложения с помощью нашего мощного API. В стоимость включена услуга по созданию сборников сценариев продаж и маркетинга.
ShiftX
shiftx.com
Большинство инструментов процесса либо сложны в использовании даже для подготовленных экспертов, либо представляют собой гибкую путаницу. ShiftX — это удобный инструмент моделирования процессов, который доступен каждому и не требует какого-либо обучения.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа и партнер для успеха клиентов. Мы помогаем вашему бизнесу по подписке добиться успеха в масштабе, предоставляя вам все необходимое для повышения эффективности, увеличения доходов и обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. ChurnZero помогает вашей команде по работе с клиентами заранее выявить потенциальные риски оттока и быстрее увидеть возможности обновления и расширения. Лучшие в своем классе средства автоматизации и персонализации, коммуникации внутри приложений и Customer Success AI™ упрощают взаимодействие с клиентами и помогают им получить выгоду. Наша платформа предлагает путешествия, показатели здоровья, инструменты для опросов, сегментацию, игры, отчеты, оповещения в реальном времени, пошаговые руководства, центры сотрудничества и многое другое, а также легко интегрируется с вашей CRM и стеком технологий. Помимо программного обеспечения, мы гордимся тем, что являемся надежным партнером, консультантом и тренером вашей команды, стремящимся помочь вам и вашей команде сосредоточиться на самой важной работе.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow и DealsPlus. Компанию поддерживают Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners и Recruit Holdings.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компаниям быстро предоставлять больше человеческого опыта, обеспечивая при этом конфиденциальность и доступность. Это приводит к более быстрому росту, большей гибкости и более счастливым клиентам. Мы создаем новый цифровой опыт, ставший более человечным.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
TheyDo
theydo.io
Для сервис-дизайнеров и менеджеров опытных и клиентоориентированных компаний TheyDo — это самая удобная из когда-либо созданных платформ для управления поездками. Для людей, которые считают, что единственный способ обеспечить отличный клиентский опыт — это работать как единое целое, это помогает им согласовываться в два раза легче, чем раньше, и поддерживать согласованность впервые за многие годы. В отличие от инструментов картографии, TheyDo предназначен для управления поездками между командами, продуктами и географическими регионами, и все происходит в единой структуре, ориентированной на путешествие.
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые программы успеха клиентов, основанные на лучших отраслевых практиках, позволяют быстро и легко начать работу, адаптироваться к вашему бизнесу и достичь важных бизнес-результатов на каждом этапе пути клиента. Крупнейшие в мире команды по работе с клиентами, в том числе SAP, Github, Schneider Electric и Aircall, используют Totango для интеграции данных о клиентах для всестороннего обзора состояния их здоровья, совместного управления своим портфелем клиентов и активного и разумного взаимодействия со своими клиентами. .
Miro
miro.com
Miro предоставляет визуальное рабочее пространство для инноваций, которое позволяет распределенным командам любого размера вместе мечтать, проектировать и строить будущее. Сегодня более 70 миллионов пользователей по всему миру в 200 000 организаций, включая Nike, Ikea, Deloitte, WPP и Cisco, зависят от Miro в улучшении совместной разработки продуктов, ускорении вывода на рынок и обеспечении доставки новых продуктов и услуг клиентам. потребности. Визуальное рабочее пространство Миро позволяет распределенным командам объединяться для синтеза информации, разработки стратегии, проектирования продуктов и услуг, а также управления процессами на протяжении всего жизненного цикла инновации. Когда вы смотрите на доску Miro, вы можете видеть, как сотни сотрудников перемещаются по пространству в виде именованных курсоров на экране, проектируя, внося идеи, оставляя отзывы и совместно творя, используя общие инструменты и информацию.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам продаж, маркетинга и поддержки работать как единое целое, используя единый интерфейс.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и маркетингу на протяжении всего жизненного цикла для глобальных и растущих брендов.
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте и SMS, push-уведомления, чаты, оценку потенциальных клиентов и многое другое. Ortto может похвастаться собственной системой искусственного интеллекта, реализованной на платформе, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов. Его функции искусственного интеллекта включают предложения по темам электронных писем, прогнозирование скорости открытия электронных писем, а также рекомендации по контенту во время создания push-уведомлений и SMS-сообщений. Ortto также предлагает автоматический контент чата, где программное обеспечение генерирует ответы на основе содержимого веб-сайта, прошлых заявок и существующей справочной документации. Для более сложных операций пользователи также могут обучать собственные модели ИИ на собственных данных. Поступая таким образом, они могут повысить точность и актуальность создаваемых предложений. Цель Ortto — помочь маркетологам расширить свое влияние за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта в существующие рабочие процессы. Эти инструменты предназначены для повышения производительности и быстрого и точного достижения целей кампании. Система универсальна и ориентирована на эффективную работу для предприятий различного масштаба.
Bento
bentonow.com
Bento — это мощная платформа автоматизации обмена сообщениями, созданная для онлайн-бизнеса и обеспечивающая мощную автоматизацию маркетинга по электронной почте и SMS.
Squeezely
squeezely.tech
Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертировать — конвертировать данные в сегменты и действия, т.е. наши встроенные интеллектуальные аудитории и рекомендации по продуктам. Capitalize — персонализированный опыт будет предоставляться на вашем веб-сайте, в маркетинговых кампаниях по электронной почте и в рекламных кампаниях. Сильные стороны Быстрая интеграция — вы сразу же приступите к работе Доступность данных в реальном времени — без задержек Персонализация в масштабе — высокорелевантный и автоматизированный подход к каждому отдельному клиенту Передовые технологии машинного обучения — для обеспечения максимальной производительности Отличная поддержка — мы здесь, чтобы помочь вам на пути к достижению ваших целей. Посмотрите наши видео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — это инструмент аналитики без кода, обеспечивающий конфиденциальность, для маркетологов, продуктовых команд и агентств. Он имеет аналитику веб-сайтов, аналитику продуктов, воронки, путешествия, атрибуцию и мини-CRM, называемую центром контактов, для просмотра индивидуального путешествия каждого пользователя. Usermaven помогает командам принимать более эффективные решения на основе данных для развития своего бизнеса. Попрощайтесь с догадками и здравствуйте с успехом.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью искусственного интеллекта и сократить затраты на обработку счетов на 86 %. Улучшите контроль AP с помощью рабочих процессов утверждения заказов, счетов и платежей, которые автоматически направляют запросы нужным сотрудникам в нужное время. Благодаря большему контролю и лучшей прозрачности в рамках AP вы можете снизить риски и привлечь все отделы к ответственности за отслеживание финансовых процессов.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять их потенциал продаж. Без специального решения для управления сложными сделками внутренние заинтересованные стороны прибегают к разовым электронным письмам, чатам и документам без какого-либо централизованного отслеживания, надзора или обучения. Результат? Внутренние задержки, слепые зоны и проскальзывание сделок. Prelay преодолевает хаос сделок с помощью специально созданной платформы командных продаж. Выступая в качестве внутреннего уровня оркестрации, Prelay организует координацию сделок в одном месте, которое интегрируется с вашим ключевым программным обеспечением. У торговых представителей и их коллег меньше головной боли, а руководители отделов продаж, предпродаж и повторных продаж получают представление о возможностях команды и о том, что делает сделки успешными. Независимо от того, проводите ли вы оценку, направляете одобрения отдела продаж или обращаетесь к специалисту по продуктам, Prelay упрощает сложные процессы заключения сделок и максимизирует эффективность ваших самых ценных внутренних ресурсов, поэтому вы можете быстрее увеличивать доход всей командой.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.