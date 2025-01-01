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Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.