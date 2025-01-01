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Программное обеспечение для анализа пути клиента
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Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

Heap

Heap

heap.io

Heap - это платформа для анализа данных, которая автоматизирует отслеживание действий пользователей и помогает анализировать их поведение для улучшения опыта клиентов.

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics - это инструмент для визуального анализа клиентских воронок, позволяющий их проектировать и отслеживать эффективность с помощью интегрированных данных.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo — это платформа для управления путешествиями клиентов, позволяющая командам отслеживать и визуализировать взаимодействия с клиентами в реальном времени.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra - платформа для аналитики пути клиента, позволяющая отслеживать и анализировать взаимодействие с пользователями на различных каналах.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.

Totango

Totango

totango.com

Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX — инструмент для моделирования процессов, который упрощает управление рабочими процессами и ресурсами без необходимости обучения.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation упрощает работу бухгалтеров, позволяя сокращать ручной ввод данных и ускорять обработку счетов с помощью автоматизации и рабочих процессов.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez помогает онлайн-бизнесам выявлять и устранять проблемы, мешающие конверсии, с помощью анализа данных в реальном времени и машинного обучения.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven - это аналитический инструмент без кода, который помогает анализировать поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с учетом конфиденциальности данных.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.

Pega

Pega

pega.com

PEGA — это гибкая платформа с низким кодом для управления бизнес-процессами и автоматизации, поддерживающая интеграцию с существующими системами.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ - платформа для оптимизации бизнес-процессов через аналитику, управление данными и инструменты маркетинга лояльности для ритейлеров и брендов.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.

Anodot

Anodot

anodot.com

Anodot — аналитическая платформа для мониторинга данных, обнаружения аномалий и прогнозирования, оптимизирующая затраты в облачных средах в реальном времени.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

CrowdPower — это приложение для автоматизацииEmail, которое помогает вовлекать пользователей, уменьшать отток и поддерживать связь с клиентами в SaaS.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech предоставляет цифровым командам полные инсайты о цифровом опыте, инструменты для отчетности, анализа контента и оптимизации конверсий.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS — это платформа для серверного отслеживания, позволяющая компаниям собирать данные о пользователях с соблюдением конфиденциальности и улучшать управление данными.

Latana

Latana

latana.com

Latana - это инструмент для отслеживания бренда, который предоставляет данные о восприятии потребителей и помогает компаниям принимать решения на основе анализа аудитории.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Hubalz помогает анализировать поведение клиентов на разных устройствах и платформах, улучшая понимание клиентского пути и маркетинговой эффективности.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi помогает анализировать опыт клиентов на всех каналах, собирая обратную связь из более чем 120 источников в единой платформе.

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

Приложение [24]7.ai использует ИИ для автоматизации обслуживания клиентов, обеспечивая быструю и персонализированную поддержку по всем каналам.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Приложение Datatrics использует машинное обучение для анализа взаимодействий пользователей, улучшая алгоритмы на основе реального времени.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance — веб-программа для управления гостиничным бизнесом, включая бронирование, управление номерами и контроль онлайн-репутации.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Cleeng - платформа для управления подписками на видеоконтент, поддерживающая платные по просмотру и подписочные модели с элементами безопасности и аналитики.

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