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Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Impact
impact.com
Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Heap
heap.io
Heap - это платформа для анализа данных, которая автоматизирует отслеживание действий пользователей и помогает анализировать их поведение для улучшения опыта клиентов.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics - это инструмент для визуального анализа клиентских воронок, позволяющий их проектировать и отслеживать эффективность с помощью интегрированных данных.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — это платформа для управления путешествиями клиентов, позволяющая командам отслеживать и визуализировать взаимодействия с клиентами в реальном времени.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.
Woopra
woopra.com
Woopra - платформа для аналитики пути клиента, позволяющая отслеживать и анализировать взаимодействие с пользователями на различных каналах.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.
Totango
totango.com
Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX — инструмент для моделирования процессов, который упрощает управление рабочими процессами и ресурсами без необходимости обучения.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation упрощает работу бухгалтеров, позволяя сокращать ручной ввод данных и ускорять обработку счетов с помощью автоматизации и рабочих процессов.
Tealium
tealium.com
Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez помогает онлайн-бизнесам выявлять и устранять проблемы, мешающие конверсии, с помощью анализа данных в реальном времени и машинного обучения.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven - это аналитический инструмент без кода, который помогает анализировать поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с учетом конфиденциальности данных.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Bombora
bombora.com
Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.
Pega
pega.com
PEGA — это гибкая платформа с низким кодом для управления бизнес-процессами и автоматизации, поддерживающая интеграцию с существующими системами.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ - платформа для оптимизации бизнес-процессов через аналитику, управление данными и инструменты маркетинга лояльности для ритейлеров и брендов.
Knotch
knotch.com
Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.
Anodot
anodot.com
Anodot — аналитическая платформа для мониторинга данных, обнаружения аномалий и прогнозирования, оптимизирующая затраты в облачных средах в реальном времени.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix - платформа для объединения и анализа маркетинговых данных, позволяющая улучшить эффективность кампаний и оптимизировать расходы без необходимости в кодировании.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.
CrowdPower
crowdpower.io
CrowdPower — это приложение для автоматизацииEmail, которое помогает вовлекать пользователей, уменьшать отток и поддерживать связь с клиентами в SaaS.
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам полные инсайты о цифровом опыте, инструменты для отчетности, анализа контента и оптимизации конверсий.
JENTIS
jentis.com
JENTIS — это платформа для серверного отслеживания, позволяющая компаниям собирать данные о пользователях с соблюдением конфиденциальности и улучшать управление данными.
Latana
latana.com
Latana - это инструмент для отслеживания бренда, который предоставляет данные о восприятии потребителей и помогает компаниям принимать решения на основе анализа аудитории.
Hubalz
hubalz.com
Hubalz помогает анализировать поведение клиентов на разных устройствах и платформах, улучшая понимание клиентского пути и маркетинговой эффективности.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi помогает анализировать опыт клиентов на всех каналах, собирая обратную связь из более чем 120 источников в единой платформе.
[24]7.ai
247.ai
Приложение [24]7.ai использует ИИ для автоматизации обслуживания клиентов, обеспечивая быструю и персонализированную поддержку по всем каналам.
Datatrics
datatrics.com
Приложение Datatrics использует машинное обучение для анализа взаимодействий пользователей, улучшая алгоритмы на основе реального времени.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — веб-программа для управления гостиничным бизнесом, включая бронирование, управление номерами и контроль онлайн-репутации.
Cleeng
cleeng.com
Cleeng - платформа для управления подписками на видеоконтент, поддерживающая платные по просмотру и подписочные модели с элементами безопасности и аналитики.
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