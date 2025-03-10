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Программное обеспечение для анализа пути клиента
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Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.

Impact

Impact

impact.com

Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

Contentsquare

Contentsquare

contentsquare.com

Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

Heap

Heap

heap.io

Heap - это платформа для анализа данных, которая автоматизирует отслеживание действий пользователей и помогает анализировать их поведение для улучшения опыта клиентов.

Funnelytics

Funnelytics

funnelytics.io

Funnelytics - это инструмент для визуального анализа клиентских воронок, позволяющий их проектировать и отслеживать эффективность с помощью интегрированных данных.

TheyDo

TheyDo

theydo.io

TheyDo — это платформа для управления путешествиями клиентов, позволяющая командам отслеживать и визуализировать взаимодействия с клиентами в реальном времени.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.

Act-On

Act-On

act-on.com

Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.

Woopra

Woopra

woopra.com

Woopra - платформа для аналитики пути клиента, позволяющая отслеживать и анализировать взаимодействие с пользователями на различных каналах.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.

Totango

Totango

totango.com

Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.

ShiftX

ShiftX

shiftx.com

ShiftX — инструмент для моделирования процессов, который упрощает управление рабочими процессами и ресурсами без необходимости обучения.

Quadient

Quadient

quadient.com

Quadient AP Automation упрощает работу бухгалтеров, позволяя сокращать ручной ввод данных и ускорять обработку счетов с помощью автоматизации и рабочих процессов.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.

Squeaky

Squeaky

squeaky.ai

Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.

Quantum Metric

Quantum Metric

quantummetric.com

Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez помогает онлайн-бизнесам выявлять и устранять проблемы, мешающие конверсии, с помощью анализа данных в реальном времени и машинного обучения.

Usermaven

Usermaven

usermaven.com

Usermaven - это аналитический инструмент без кода, который помогает анализировать поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с учетом конфиденциальности данных.

ChurnZero

ChurnZero

churnzero.net

ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.

Zipy.ai

Zipy.ai

zipy.ai

Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.

Pega

Pega

pega.com

PEGA — это гибкая платформа с низким кодом для управления бизнес-процессами и автоматизации, поддерживающая интеграцию с существующими системами.

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ - платформа для оптимизации бизнес-процессов через аналитику, управление данными и инструменты маркетинга лояльности для ритейлеров и брендов.

Knotch

Knotch

knotch.com

Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.

Anodot

Anodot

anodot.com

Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заранее предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и ​​автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также дает рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облачные технологии и Anodot для анализа платежей, чтобы сократить потери в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов: штаб-квартиры расположены в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.

CrowdPower

CrowdPower

crowdpower.io

CrowdPower — это приложение для автоматизацииEmail, которое помогает вовлекать пользователей, уменьшать отток и поддерживать связь с клиентами в SaaS.

Insightech

Insightech

insightech.com

Insightech предоставляет цифровым командам полные инсайты о цифровом опыте, инструменты для отчетности, анализа контента и оптимизации конверсий.

JENTIS

JENTIS

jentis.com

JENTIS была основана в Вене в 2020 году командой из пяти человек во главе с Томасом Таухнером и Клаусом Мюллером. Благодаря своей платформе сбора данных (DCP) компания JENTIS разработала инновационное решение для веб-отслеживания, основанное на отслеживании на стороне сервера. С помощью JENTIS DCP компании не только собирают свои данные с соблюдением конфиденциальности, но и в более высоком качестве, чем при обычном отслеживании, без необходимости менять свой технологический стек. Таким образом, JENTIS позволяет оптимизировать онлайн-кампании и принимать более эффективные решения на основе данных.

Latana

Latana

latana.com

Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.

Hubalz

Hubalz

hubalz.com

Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.

HarmonizeAi

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi позволяет вам понять качество обслуживания клиентов по каждому каналу с помощью обратной связи в реальном времени из более чем 120+ источников и интеграций, передаваемых в одну платформу, предоставляя вам полное представление о том, что ваши клиенты и потребители думают, чувствуют и покупают.

[24]7.ai

[24]7.ai

247.ai

[24]Решения для взаимодействия с клиентами 7.ai™ используют диалоговый искусственный интеллект для понимания намерений клиентов, что позволяет компаниям создавать персонализированный, прогнозируемый и простой опыт работы с клиентами по всем каналам; привлекать и удерживать клиентов; повысить производительность и удовлетворенность агентов; и увеличить доходы при одновременном снижении затрат. Крупнейшие и наиболее узнаваемые мировые бренды используют [24]7.ai технологии, основанные на намерениях, чтобы ежегодно обслуживать несколько сотен миллионов посетителей посредством миллиардов разговоров, большинство из которых автоматизированы. Результатом является улучшение на порядок масштабов внедрения цифровых технологий, удовлетворенности клиентов и роста доходов.

Datatrics

Datatrics

datatrics.com

Datatrics предоставляет возможности машинного обучения, которые помогут платформам пользователей становиться еще умнее, чем дольше они работают с Datatrics. Каждое взаимодействие с точками взаимодействия и каждое пройденное путешествие анализируется и обрабатывается в режиме реального времени и используется для обучения алгоритма Datatrics.

Customer Alliance

Customer Alliance

customer-alliance.com

Customer Alliance — это веб-программное обеспечение для управления гостиничным бизнесом для малого и среднего бизнеса. Это программное обеспечение хорошо работает в качестве управления отелем, бронирования и бронирования, управления номерами и контроля вашей репутации в Интернете.

Cleeng

Cleeng

cleeng.com

Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.

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