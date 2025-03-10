Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.
Отправить новое приложение
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact - это платформа для email-маркетинга, социальных медиа и управления событиями, которая помогает малым бизнесам привлекать клиентов.
Impact
impact.com
Impact — платформа управления партнерствами, помогающая бизнесам управлять различными видами партнерств, включая аффилиатов и влиятельных лиц.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare - платформа для анализа цифрового опыта, помогающая улучшать взаимодействие пользователей на веб-сайтах и мобильных платформах.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Heap
heap.io
Heap - это платформа для анализа данных, которая автоматизирует отслеживание действий пользователей и помогает анализировать их поведение для улучшения опыта клиентов.
Funnelytics
funnelytics.io
Funnelytics - это инструмент для визуального анализа клиентских воронок, позволяющий их проектировать и отслеживать эффективность с помощью интегрированных данных.
TheyDo
theydo.io
TheyDo — это платформа для управления путешествиями клиентов, позволяющая командам отслеживать и визуализировать взаимодействия с клиентами в реальном времени.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе ИИ, помогающая розничным продавцам увеличивать повторные продажи на 11% за счёт персонализации маркетинга через различные каналы.
Act-On
act-on.com
Act-On - платформа автоматизации маркетинга, помогающая компаниям оптимизировать свои маркетинговые кампании и улучшить взаимодействие с клиентами.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend - это инфраструктура уведомлений, обеспечивающая управление транзакциями и уведомлениями через единый API на разных каналах.
Woopra
woopra.com
Woopra - платформа для аналитики пути клиента, позволяющая отслеживать и анализировать взаимодействие с пользователями на различных каналах.
Magnews
magnews.it
Magnews — приложение для управления клиентским путём и повышения ценности клиента через стратегию, проектирование маршрутов и выполнение кампаний.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon - платформа для автоматизации маркетинга, позволяющая ритейлерам создавать персонализированные кампании и управлять несколькими каналами связи с клиентами.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys — платформа для омниканального маркетинга, позволяющая компаниям создавать персонализированные кампании и повышать вовлеченность клиентов.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.
Totango
totango.com
Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.
ShiftX
shiftx.com
ShiftX — инструмент для моделирования процессов, который упрощает управление рабочими процессами и ресурсами без необходимости обучения.
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation упрощает работу бухгалтеров, позволяя сокращать ручной ввод данных и ускорять обработку счетов с помощью автоматизации и рабочих процессов.
Tealium
tealium.com
Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.
Squeaky
squeaky.ai
Squeaky - платформа для получения данных о клиентах с фокусом на конфиденциальность. Она включает аналитику, запись сессий, отзывы и тепловые карты.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Quantum Metric
quantummetric.com
Quantum Metric - платформа для анализа пользовательского опыта, которая визуализирует взаимодействия и позволяет воспроизводить сеансы для оптимизации цифровых стратегий.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez помогает онлайн-бизнесам выявлять и устранять проблемы, мешающие конверсии, с помощью анализа данных в реальном времени и машинного обучения.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven - это аналитический инструмент без кода, который помогает анализировать поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с учетом конфиденциальности данных.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero - это платформа для управления успехом клиентов, помогающая снизить отток и увеличить доход за счет аналитики и автоматизации взаимодействий.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — платформа для измерения маркетинга, отслеживающая путь клиента и атрибутирующая доход по каналам, кампаниям и контенту.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy.ai - это платформа для отслеживания ошибок и анализа поведения пользователей в веб и мобильных приложениях, упрощая процесс отладки и улучшая пользовательский опыт.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Bombora
bombora.com
Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.
Pega
pega.com
PEGA — это гибкая платформа с низким кодом для управления бизнес-процессами и автоматизации, поддерживающая интеграцию с существующими системами.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ - платформа для оптимизации бизнес-процессов через аналитику, управление данными и инструменты маркетинга лояльности для ритейлеров и брендов.
Knotch
knotch.com
Knotch - это платформа для управления и оптимизации контента, позволяющая анализировать производительность и адаптировать маркетинговые стратегии предприятий.
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заранее предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также дает рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облачные технологии и Anodot для анализа платежей, чтобы сократить потери в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов: штаб-квартиры расположены в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
CrowdPower
crowdpower.io
CrowdPower — это приложение для автоматизацииEmail, которое помогает вовлекать пользователей, уменьшать отток и поддерживать связь с клиентами в SaaS.
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам полные инсайты о цифровом опыте, инструменты для отчетности, анализа контента и оптимизации конверсий.
JENTIS
jentis.com
JENTIS была основана в Вене в 2020 году командой из пяти человек во главе с Томасом Таухнером и Клаусом Мюллером. Благодаря своей платформе сбора данных (DCP) компания JENTIS разработала инновационное решение для веб-отслеживания, основанное на отслеживании на стороне сервера. С помощью JENTIS DCP компании не только собирают свои данные с соблюдением конфиденциальности, но и в более высоком качестве, чем при обычном отслеживании, без необходимости менять свой технологический стек. Таким образом, JENTIS позволяет оптимизировать онлайн-кампании и принимать более эффективные решения на основе данных.
Latana
latana.com
Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.
Hubalz
hubalz.com
Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi позволяет вам понять качество обслуживания клиентов по каждому каналу с помощью обратной связи в реальном времени из более чем 120+ источников и интеграций, передаваемых в одну платформу, предоставляя вам полное представление о том, что ваши клиенты и потребители думают, чувствуют и покупают.
[24]7.ai
247.ai
[24]Решения для взаимодействия с клиентами 7.ai™ используют диалоговый искусственный интеллект для понимания намерений клиентов, что позволяет компаниям создавать персонализированный, прогнозируемый и простой опыт работы с клиентами по всем каналам; привлекать и удерживать клиентов; повысить производительность и удовлетворенность агентов; и увеличить доходы при одновременном снижении затрат. Крупнейшие и наиболее узнаваемые мировые бренды используют [24]7.ai технологии, основанные на намерениях, чтобы ежегодно обслуживать несколько сотен миллионов посетителей посредством миллиардов разговоров, большинство из которых автоматизированы. Результатом является улучшение на порядок масштабов внедрения цифровых технологий, удовлетворенности клиентов и роста доходов.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics предоставляет возможности машинного обучения, которые помогут платформам пользователей становиться еще умнее, чем дольше они работают с Datatrics. Каждое взаимодействие с точками взаимодействия и каждое пройденное путешествие анализируется и обрабатывается в режиме реального времени и используется для обучения алгоритма Datatrics.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — это веб-программное обеспечение для управления гостиничным бизнесом для малого и среднего бизнеса. Это программное обеспечение хорошо работает в качестве управления отелем, бронирования и бронирования, управления номерами и контроля вашей репутации в Интернете.
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
© 2025 WebCatalog, Inc.