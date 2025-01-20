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Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
ShiftX
shiftx.com
Большинство инструментов процесса либо сложны в использовании даже для подготовленных экспертов, либо представляют собой гибкую путаницу. ShiftX — это удобный инструмент моделирования процессов, который доступен каждому и не требует какого-либо обучения.
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркетинга и продаж работать вместе, чтобы приобретать, конвертировать, развивать, вовлекать и повторно активировать Клиентов и увеличивать их ценность для бренда.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегрирует данные клиентов, объединяет их личности в унифицированные профили клиентов, обеспечивает конфиденциальность и делает информацию и прогнозы на основе машинного обучения доступными для маркетинга, обслуживания, продаж и операций для обеспечения персонализированного взаимодействия и улучшить привлечение, продажи и удержание клиентов. Мы лучше всего подходим предприятиям и быстрорастущим компаниям, поскольку мы легко интегрируемся с вашим существующим технологическим стеком, обеспечивая при этом максимально быструю окупаемость, независимо от сложных сред. Наши меры безопасности на уровне предприятия обеспечивают качество данных, управление, безопасность, соблюдение конфиденциальности и масштабируемость, помогая компаниям управлять согласием и снижать риски для разных брендов и регионов. Мощные и удобные инструменты объединяют данные, аналитику и бизнес-пользователей для повышения эффективности и стимулирования роста.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов - Создавайте мультитач отчеты по атрибуции с использованием 6 различных моделей атрибуции (атрибуция по первому клику, по последнему клику, линейная, на основе позиции, атрибуция на основе времени и данных). Обогатите свою рекламную платформу(ы), инструменты CRM и BI данными о стоимости, возможностях, доходе и рентабельности инвестиций. Данные. Измеряйте и прогнозируйте влияние офлайновых и/или невидимых точек взаимодействия, связанных с «темной социальной» деятельностью и каналами с нулевым кликом. Преодолейте проблемы с точностью традиционных аналитических систем, вызванные «смертью файлов cookie», измеряя успех с помощью сторонних данных. Закажите демо-версию Ruler Analytics, чтобы начать оптимизировать свою маркетинговую стратегию на основе дохода и рентабельности инвестиций, а не только конверсий.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помогая таким брендам, как Bank of America, Wells Fargo, Deloitte и Square, оптимизировать отдачу от инвестиций в цифровой контент и достигать своих бизнес-целей.
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram. Сотни розничных продавцов, таких как Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell и Nando's, используют Xeno для увеличения продаж в электронной коммерции и магазинах.
Anodot
anodot.com
Платформа расширенной аналитики Anodot — это новое поколение бизнес-аналитики. Anodot активно выявляет критические для дохода бизнес-инциденты, рекомендует действия и автоматизирует процесс исправления в режиме реального времени. Запатентованная технология Anodot выходит за рамки визуализации данных, постоянно анализируя и сопоставляя бизнес-показатели, оповещения и прогнозы в их контексте. Используя искусственный интеллект и машинное обучение, расширенная аналитика Anodot заранее предупреждает компании о критически важных бизнес-инцидентах и автоматизирует их устранение в режиме реального времени. Решение компании Cloud Costs обеспечивает точный мониторинг и прогнозирование, а также дает рекомендации по экономии, которые позволяют сократить до 40 % годовых расходов на облако. Компании из списка Fortune 500 используют Anodot для управления затратами на облачные технологии и Anodot для анализа платежей, чтобы сократить потери в облаке и защитить потоки доходов. Наша команда охватывает несколько континентов: штаб-квартиры расположены в США и Израиле, а бизнес-подразделения занимаются цифровыми, финансовыми услугами и телекоммуникациями. Чтобы узнать больше, посетите www.anodot.com или посетите нас в LinkedIn и Twitter.
Funnelytics
funnelytics.io
Инструмент визуального анализа пути клиента, который позволяет отображать ваш путь на доске и накладывать данные, чтобы увидеть, как он работает на самом деле.
Indicative
indicative.com
Indicative — это ведущая платформа продуктовой аналитики, которая предоставляет командам по развитию продуктов и развитию полезную информацию для оптимизации взаимодействия с клиентами, увеличения конверсии и улучшения удержания.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратегиями взаимодействия с клиентами, полученными от ведущих брендов в вашей отрасли, наша платформа позволяет вам ускорить окупаемость инвестиций, обеспечить превосходный индивидуальный опыт и добиться измеримых результатов... быстро. Emarsys — платформа, которую выбирают более 1500 клиентов по всему миру. Присоединяйтесь к тысячам ведущих брендов, которые доверяют Emarsys обеспечение предсказуемых и прибыльных результатов, необходимых их бизнесу, а также высоко персонализированный омниканальный опыт, которого заслуживают их клиенты. Для получения дополнительной информации посетите www.emarsys.com.
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с помощью стороннего аналитического отслеживания и моделей данных, которые обеспечивают более точную, устойчивую и эффективную для бизнеса информацию. С ChannelMix вы достигнете полной прозрачности и контроля маркетинговых расходов, целей, рентабельности инвестиций и многого другого — без необходимости учиться делать запросы или программировать. - ChannelMix не требует знаний SQL или программирования — наша команда управляет и восстанавливает соединения для передачи данных за вас. Клиенты заметили сокращение времени на подготовку данных для анализа с помощью ChannelMix до 90%. - Все данные хранятся в выделенном хранилище данных (Amazon Redshift, Google BigQuery), которым управляет для вас команда ChannelMix. Мы снимаем с вашей команды бремя управления данными. - ChannelMix интегрируется с выбранным вами инструментом бизнес-аналитики или визуализации: Tableau, Google Data Studio, Power BI, Looker, Yellowfin и другими. Благодаря нашим панелям быстрого запуска вы сможете запустить и запустить решение для отчетности менее чем за 3 дня. - Платформа поддерживается командой, на 100% базирующейся в США. Клиенты получают управление счетами и поддержку данных с ответом в тот же день.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с SuprSend? - Поддержка нескольких арендаторов для простого управления клиентами. - Управление шаблонами с контролем версий - Входящие в приложении для веб-сайта и приложения (React, Angular, JS, Flutter). - встроенные и безголовые компоненты) - интеграция SMS, электронной почты, Slack, Teams, WhatsApp, мобильных устройств и веб-push - Пакетная обработка уведомлений и дайджестов. - Маршрутизация уведомлений между несколькими каналами. - Управление брендом для отправки уведомлений конечным пользователям клиента. - Готовое управление предпочтениями пользователей. - Резервный вариант поставщика, переключатель с автоматической интеллектуальной маршрутизацией - Запускайте кампании поверх хранилища данных - Журналы, аналитика и оповещения об ошибках в режиме реального времени.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболее важно, все ваши команды могут работать, опираясь на единую версию истины. Вот почему крупнейшие бренды, такие как Alaska Airlines, Lululemon, Lenovo и Western Union, совершили квантовый скачок.
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам четкую информацию о цифровом опыте, которой не мешают выборочные или неполные данные. С Insightech вы получаете все инструменты для составления тщательной маркетинговой отчетности, анализа содержимого страниц, оптимизации воронки конверсии и изменения платформы веб-сайта в одном простом в установке и использовании решении. Воспользуйтесь специальной поддержкой в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, очным обучением, семинарами и вебинарами, чтобы обеспечить дальнейший успех по мере расширения возможностей вашей организации в области анализа опыта.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — это секретное оружие, которое онлайн-бизнес использует для немедленного исправления негерметичных воронок продаж и увеличения доходов. Платформа освещает каждый этап пути потребителя на месте и использует машинное обучение для выявления и определения приоритетности скрытых проблем, предоставляя лидерам по доходам ракету с тепловым наведением, позволяющую мгновенно выявлять проблемы, вызывающие падение конверсии и потерю доходов. • Выявлять критические проблемы, снижающие онлайн-конверсии (в режиме реального времени). • Расставлять приоритеты элементов, требующих немедленного внимания (на основе потери дохода и затронутых пользователей). • Быстро выполнять действия, используя аналитические данные Webeyez. Платформа SaaS предоставляет отчеты в режиме реального времени и оповещения о каждом событии, в то время как также измеряется финансовое влияние на онлайн-конверсии и фактическую потерю дохода ($$). Webeyez предоставляет записи сеансов и полную техническую информацию о каждом мероприятии. Реализация Webeyez проста и дает немедленные результаты (плагины для Magento, WooCommerce и Google Tag Manager (GTM) в один клик, а также для любого сайта на основе JavaScript).
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной информации, которую можно использовать для улучшения взаимодействия, удержания и роста клиентов.
Taglayer
taglayer.com
Мы верим, что у каждого есть свои увлечения и качества. У маркетологов часто возникают блестящие идеи, которые они не могут реализовать самостоятельно из-за отсутствия навыков разработки. Это часто приводит к разочарованиям, высоким затратам и необходимости большого количества ресурсов. Наша цель — дать возможность всем маркетологам обеспечить наилучшее качество обслуживания клиентов с помощью простого в использовании и эффективного инструмента, не требующего какого-либо кодирования с их стороны. Не только на их веб-сайте, но и по всем каналам.
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
CrowdPower
crowdpower.io
Создайте простую автоматизацию электронной почты, чтобы привлечь новых пользователей, сократить отток клиентов и поддерживать их заинтересованность с помощью платформы взаимодействия с клиентами №1 для продуктов SaaS.
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — это веб-программное обеспечение для управления гостиничным бизнесом для малого и среднего бизнеса. Это программное обеспечение хорошо работает в качестве управления отелем, бронирования и бронирования, управления номерами и контроля вашей репутации в Интернете.
Datatrics
datatrics.com
Datatrics предоставляет возможности машинного обучения, которые помогут платформам пользователей становиться еще умнее, чем дольше они работают с Datatrics. Каждое взаимодействие с точками взаимодействия и каждое пройденное путешествие анализируется и обрабатывается в режиме реального времени и используется для обучения алгоритма Datatrics.
[24]7.ai
247.ai
[24]Решения для взаимодействия с клиентами 7.ai™ используют диалоговый искусственный интеллект для понимания намерений клиентов, что позволяет компаниям создавать персонализированный, прогнозируемый и простой опыт работы с клиентами по всем каналам; привлекать и удерживать клиентов; повысить производительность и удовлетворенность агентов; и увеличить доходы при одновременном снижении затрат. Крупнейшие и наиболее узнаваемые мировые бренды используют [24]7.ai технологии, основанные на намерениях, чтобы ежегодно обслуживать несколько сотен миллионов посетителей посредством миллиардов разговоров, большинство из которых автоматизированы. Результатом является улучшение на порядок масштабов внедрения цифровых технологий, удовлетворенности клиентов и роста доходов.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, сегментирования и продвижения всех операций в магазине и в Интернете.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi позволяет вам понять качество обслуживания клиентов по каждому каналу с помощью обратной связи в реальном времени из более чем 120+ источников и интеграций, передаваемых в одну платформу, предоставляя вам полное представление о том, что ваши клиенты и потребители думают, чувствуют и покупают.
Hubalz
hubalz.com
Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, Китая и России о защите данных, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Отличная платформа обеспечивает отличную заботу о клиентах. От внедрения и внедрения, обучения по продуктам до аналитического консалтинга и индивидуальной интеграции — Piwik PRO обеспечивает персональный подход на каждом этапе вашего пути. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛИТИКА Отслеживайте поведение клиентов на веб-сайтах, в мобильных приложениях, цифровых продуктах и областях после входа в систему без ущерба для конфиденциальности пользователей. Получите свои данные без задержек и проблем с обработкой, независимо от объема информации, которую вы хотите проанализировать. Легко создаваемые отчеты об аудитории, привлечении клиентов и поведении позволяют вашим данным рассказать свою историю без каких-либо дополнительных инструментов визуализации. МЕНЕДЖЕР ТЕГОВ Легко управляйте тегами, пикселями и кодами JavaScript для веб-сайтов, цифровых продуктов и защищенных зон участников без участия вашей ИТ-команды. Расширьте свои аналитические возможности с помощью обширной библиотеки шаблонов тегов, триггеров и условий. Соблюдайте законы о конфиденциальности, определив, какие теги требуют предварительного согласия, и настройте отслеживание в соответствии с предпочтениями пользователя в отношении конфиденциальности. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ Просматривайте все данные своих клиентов в одном месте и лучше понимайте их как группы, так и отдельных лиц. Импортируйте и агрегируйте данные из CRM, платформ электронной коммерции, оффлайн, веб-форм, мобильных приложений и других источников, чтобы получить единое представление о клиентах. Улучшите свои усилия по многоканальному маркетингу без ущерба для конфиденциальности и безопасности. МЕНЕДЖЕР СОГЛАСИЯ Собирайте и обрабатывайте согласия и запросы данных для соблюдения прав пользователей на конфиденциальность по всему миру. Приведите свои инструменты и веб-сайты в соответствие с GDPR ЕС, CCPA Калифорнии, LGPD Бразилии и другими законами по всему миру. Узнайте, что мы можем сделать для вашей организации. Посетите: https://piwik.pro/
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые усилия. Bombora приносит наибольшую пользу организациям со штатом более 100 сотрудников.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа и партнер для успеха клиентов. Мы помогаем вашему бизнесу по подписке добиться успеха в масштабе, предоставляя вам все необходимое для повышения эффективности, увеличения доходов и обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. ChurnZero помогает вашей команде по работе с клиентами заранее выявить потенциальные риски оттока и быстрее увидеть возможности обновления и расширения. Лучшие в своем классе средства автоматизации и персонализации, коммуникации внутри приложений и Customer Success AI™ упрощают взаимодействие с клиентами и помогают им получить выгоду. Наша платформа предлагает путешествия, показатели здоровья, инструменты для опросов, сегментацию, игры, отчеты, оповещения в реальном времени, пошаговые руководства, центры сотрудничества и многое другое, а также легко интегрируется с вашей CRM и стеком технологий. Помимо программного обеспечения, мы гордимся тем, что являемся надежным партнером, консультантом и тренером вашей команды, стремящимся помочь вам и вашей команде сосредоточиться на самой важной работе.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помогают малому бизнесу расширять свою клиентскую базу.
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компаниям быстро предоставлять больше человеческого опыта, обеспечивая при этом конфиденциальность и доступность. Это приводит к более быстрому росту, большей гибкости и более счастливым клиентам. Мы создаем новый цифровой опыт, ставший более человечным.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с помощью рекомендаций от промоутеров. CustomerGauge — это платформа управления опытом клиентов B2B, которая позволяет клиентам: - Собирайте отзывы клиентов от нескольких заинтересованных сторон в аккаунте. - Создавайте собственные информационные панели для отображения результатов в реальном времени. - Ставить цели и задачи по завершению цикла взаимодействия с клиентами. - Сегментируйте информацию о клиентах по регионам, продуктам, объектам и т. д. - и координировать бизнес-инициативы сотрудников, связанные с CX CustomerGauge также является первым и единственным решением для управления опытом клиентов, которое автоматически объединяет информацию о клиентах с данными о доходах. Это позволяет CX-менеджерам: - Определить и расставить приоритеты наиболее эффективных улучшений качества обслуживания клиентов. - Прогнозировать влияние будущих улучшений CX на весь путь клиента. - и сообщать о рентабельности инвестиций в ценные инициативы по обеспечению качества обслуживания клиентов.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. * Улучшите качество обслуживания клиентов. Точно определите, с чем пользователи сталкиваются, и быстро улучшите качество обслуживания клиентов, обеспечив интуитивно понятный и приятный пользовательский опыт. * Ускорьте вывод продукта на рынок и оптимизируйте влияние продуктовых и бизнес-команд: вместо того, чтобы полагаться исключительно на интуицию, используйте данные цифрового взаимодействия для проверки гипотез и ответа на вопросы по мере их возникновения. Благодаря аналитике, основанной на данных, уверенно выводите на рынок новые функции и возможности. * Создавайте все более ценные функции и опыт: используйте данные для достижения консенсуса по инженерным инвестициям, которые можно четко связать с бизнес-результатами. * Поймите весь путь пользователя: благодаря встроенному воспроизведению сеанса, полноценному фундаменту данных и автоматизированной обработке данных только Heap может предоставить командам аналитику необходимую информацию для победы. Более 8000 компаний используют Heap, чтобы повысить эффективность бизнеса, предоставляя лучший опыт и лучшие продукты. В число клиентов входят компании, работающие в сфере B2B SaaS, электронной коммерции и финансовых услуг, такие как Twilio, Logitech, Snapfish, Eventbrite, Esurance, Northwestern Mutual и e*Trade.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компаниям — брендам, издателям и агентствам — строить подлинные, прочные и полезные отношения как с издателями, так и с потребителями. Обеспечивая прозрачность всего пути потребителя, они могут с легкостью и прозрачностью агрегировать, организовывать и оптимизировать общую ценность всего комплекса партнерских отношений, стимулируя рост и создавая новую ценность для потребителей. Чтобы узнать больше о том, как технологическая платформа и рынок партнерских отношений Impact.com способствуют росту доходов таких глобальных корпоративных брендов, как Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's и 1-800-Flowers, посетите сайт www.impact. ком.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
JENTIS
jentis.com
JENTIS была основана в Вене в 2020 году командой из пяти человек во главе с Томасом Таухнером и Клаусом Мюллером. Благодаря своей платформе сбора данных (DCP) компания JENTIS разработала инновационное решение для веб-отслеживания, основанное на отслеживании на стороне сервера. С помощью JENTIS DCP компании не только собирают свои данные с соблюдением конфиденциальности, но и в более высоком качестве, чем при обычном отслеживании, без необходимости менять свой технологический стек. Таким образом, JENTIS позволяет оптимизировать онлайн-кампании и принимать более эффективные решения на основе данных.
Latana
latana.com
Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Pega
pega.com
Pega — это мощная платформа с низким кодированием, которая повышает гибкость ведущих организаций мира, чтобы они могли адаптироваться к изменениям. Клиенты используют нашу систему принятия решений и автоматизацию рабочих процессов на базе искусственного интеллекта для решения самых насущных бизнес-задач — от персонализации взаимодействия до автоматизации обслуживания и оптимизации операций. С 1983 года мы создавали нашу масштабируемую и гибкую архитектуру, чтобы помочь людям сосредоточиться на самом важном, чтобы они могли удовлетворять сегодняшние требования клиентов, одновременно непрерывно трансформируясь для завтрашнего дня.
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Tealium
tealium.com
Tealium — это самая надежная платформа данных клиентов (CDP). Tealium соединяет данные, чтобы вы могли общаться со своими клиентами. Tealium объединяет данные клиентов через Интернет, мобильные устройства, оффлайн и Интернет вещей, чтобы компании могли лучше взаимодействовать со своими клиентами. Экосистема интеграции Tealium под ключ поддерживает более 1300 встроенных соединений, что позволяет брендам создавать полную инфраструктуру данных о клиентах в режиме реального времени. Решения Tealium включают платформу данных клиентов с машинным обучением, управлением тегами, API-концентратором и решениями для управления данными, которые делают данные клиентов более ценными, действенными, совместимыми с конфиденциальностью и безопасными. Более 850 ведущих компаний по всему миру доверяют Tealium реализацию своих стратегий обработки данных о клиентах. Надежный и гибкий CDP от Tealium в сочетании с самой стратегической поддержкой в отрасли приводит к лучшим результатам для вашего бизнеса.
TheyDo
theydo.io
Для сервис-дизайнеров и менеджеров опытных и клиентоориентированных компаний TheyDo — это самая удобная из когда-либо созданных платформ для управления поездками. Для людей, которые считают, что единственный способ обеспечить отличный клиентский опыт — это работать как единое целое, это помогает им согласовываться в два раза легче, чем раньше, и поддерживать согласованность впервые за многие годы. В отличие от инструментов картографии, TheyDo предназначен для управления поездками между командами, продуктами и географическими регионами, и все происходит в единой структуре, ориентированной на путешествие.
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые программы успеха клиентов, основанные на лучших отраслевых практиках, позволяют быстро и легко начать работу, адаптироваться к вашему бизнесу и достичь важных бизнес-результатов на каждом этапе пути клиента. Крупнейшие в мире команды по работе с клиентами, в том числе SAP, Github, Schneider Electric и Aircall, используют Totango для интеграции данных о клиентах для всестороннего обзора состояния их здоровья, совместного управления своим портфелем клиентов и активного и разумного взаимодействия со своими клиентами. .
Woopra
woopra.com
Woopra — это решение для анализа пути клиента, которое меняет представление о том, как компании понимают, анализируют, привлекают и удерживают своих клиентов. Платформа предназначена для оптимизации и роста на протяжении всего жизненного цикла клиента. Использование данных индивидуального уровня для агрегирования аналитических отчетов для получения полной информации о жизненном цикле, которая устраняет пробелы в подразделениях. Запатентованная технология отслеживания Woopra отслеживает использование вашего веб-сайта, продукта и мобильных приложений. Кроме того, платформа предлагает более 51 интеграции с такими партнерами, как Salesforce, Marketo, Intercom и Segment, в один клик, чтобы беспрепятственно унифицировать разрозненные точки данных между инструментами и командами. По мере того, как данные поступают в Woopra, профили людей раскрывают полную историю поведения каждого пользователя, от первого контакта до конверсии и далее. Превращать каждое взаимодействие в возможность создания более персонализированного опыта и поддержки. Расширенные аналитические функции включают нелинейные отчеты о пути клиента, тенденциях и удержании, основанные на консолидированных данных. Преобразование чисел в людей и открытие совершенно новых представлений о том, кто, что и как содержится в ваших данных. Наконец, триггеры Woopra позволяют командам принимать меры в режиме реального времени над своими данными. Автоматически персонализируйте содержимое страницы, инициируйте сообщение в чате, регистрируйте сегментированные капельные кампании, обновляйте статус лида или настраивайте рекламную акцию с нулевой задержкой. В сочетании с мощными поведенческими и демографическими данными компании могут предоставлять персонализированный опыт по правильному каналу и в нужное время. Обладая более чем 200 000 пользователей и 1000 инновационными клиентами по всему миру, Woopra предоставляет первое унифицированное аналитическое решение, которое используется SaaS, электронной коммерцией и услугами по требованию для понимания, взаимодействия и связи с клиентами посредством данных.
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — это надежная платформа цифрового взаимодействия, которая сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг ошибок внешнего интерфейса, аналитику продуктов и определение приоритетов в одно целое, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. Что вы можете сделать с Zipy? > Понимайте поведение пользователей, чтобы избежать оттока > Отслеживайте живых пользователей и ошибки в режиме реального времени, чтобы получить полезную информацию > Сократите время на устранение ошибок JS и API с помощью встроенных инструментов разработки > Сотрудничайте с членами вашей команды над проблемами обслуживания клиентов > Получайте видеоповтор пути клиента, сеть журналы, журналы консоли и трассировка стека — все в одном месте. Кто может использовать Zipy? Zipy наиболее полезен для продуктовых команд, бизнес-аналитиков, специалистов по работе с клиентами, службы поддержки клиентов и разработчиков, которым приходится решать проблемы клиентов. Чего вы добьетесь с помощью Zipy? > Снизьте TTR на 50 % и сэкономьте время отладки вашей команды поддержки и разработки. > Сократите отток клиентов за счет упреждающего решения их проблем. > Создайте лучший продукт и стратегию GTM на основе понимания поведения пользователей командами продуктов и аналитиков.
FirstHive
firsthive.com
FirstHive — это полнофункциональная платформа данных о клиентах, которая позволяет маркетологам и брендам брать под контроль свои собственные данные из всех источников, как онлайн, так и офлайн, а также проводить высоко персонализированные кампании, способствующие увеличению конверсий.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и маркетингу на протяжении всего жизненного цикла для глобальных и растущих брендов.