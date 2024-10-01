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Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения - Никарагуа
Программное обеспечение для анализа пути клиента, также называемое программным обеспечением для оркестрации пути клиента, упрощает контроль и автоматизацию взаимодействия с клиентами по различным каналам. Ключевым термином здесь является «путешествие», означающее, что программное обеспечение отслеживает, интегрирует и оценивает взаимодействие с клиентами по всем каналам, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени и реализовывать стратегии, основанные на наблюдаемом поведении.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact предоставляет инструменты электронного маркетинга, социальных сетей и событийного маркетинга, которые помога...
Impact
impact.com
Impact.com, ведущая глобальная платформа управления партнерскими отношениями, с момента ее основания в 2008 году меняет способы поиска и управления всеми типами партнерских отношений, включая филиалы, влиятельных лиц, издателей коммерческого контента, B2B и т. д. Созданная платформа помогает компани...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, К...
TheyDo
theydo.io
Для сервис-дизайнеров и менеджеров опытных и клиентоориентированных компаний TheyDo — это самая удобная из когда-либо созданных платформ для управления поездками. Для людей, которые считают, что единственный способ обеспечить отличный клиентский опыт — это работать как единое целое, это помогает им...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматиза...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare выходит за рамки традиционной аналитики и обеспечивает беспрецедентное понимание качества обслуживания клиентов, которое преобразует ваш бизнес. Благодаря интуитивно понятной технологии, которая раскрывает поведение, намерения и отношение любого пользователя, мы даем возможность компан...
Heap
heap.io
Heap — единственная платформа цифровой аналитики, которая дает вам полное представление о цифровых путешествиях ваших клиентов, поэтому вы можете быстро улучшить конверсию, удержание и удовлетворенность клиентов. * Улучшите качество обслуживания клиентов. Точно определите, с чем пользователи сталкив...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, ...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Funnelytics
funnelytics.io
Инструмент визуального анализа пути клиента, который позволяет отображать ваш путь на доске и накладывать данные, чтобы увидеть, как он работает на самом деле.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Woopra
woopra.com
Woopra — это решение для анализа пути клиента, которое меняет представление о том, как компании понимают, анализируют, привлекают и удерживают своих клиентов. Платформа предназначена для оптимизации и роста на протяжении всего жизненного цикла клиента. Использование данных индивидуального уровня для...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации м...
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero — ваша платформа и партнер для успеха клиентов. Мы помогаем вашему бизнесу по подписке добиться успеха в масштабе, предоставляя вам все необходимое для повышения эффективности, увеличения доходов и обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов. ChurnZero помогает вашей команде по р...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — это отмеченная наградами платформа автоматизации омниканального маркетинга, которая предлагает решение проблемы каждого ритейлера: как отправить правильное сообщение в нужное время и с нужным контентом каждому посетителю. Это позволяет как индивидуальным магазинам, так и корпоративны...
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые прог...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Squeaky
squeaky.ai
Платформа для сбора информации о клиентах, ориентированная на конфиденциальность. Squeaky помогает вам развивать свой бизнес, создавая лучший цифровой опыт. Наш универсальный инструмент включает в себя аналитику, запись сеансов, обратную связь и тепловые карты.
Tealium
tealium.com
Tealium — это самая надежная платформа данных клиентов (CDP). Tealium соединяет данные, чтобы вы могли общаться со своими клиентами. Tealium объединяет данные клиентов через Интернет, мобильные устройства, оффлайн и Интернет вещей, чтобы компании могли лучше взаимодействовать со своими клиентами. Э...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram...
ShiftX
shiftx.com
Большинство инструментов процесса либо сложны в использовании даже для подготовленных экспертов, либо представляют собой гибкую путаницу. ShiftX — это удобный инструмент моделирования процессов, который доступен каждому и не требует какого-либо обучения.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегри...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доме...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics — это платформа маркетинговых измерений и атрибуции, которая объединяет разрозненные данные о маркетинге, продажах, доходах и клиентах для: - Обеспечения полного представления воронки пути вашего клиента - Точной атрибуции доходов на уровне канала, кампании, контента и ключевых слов ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez — это секретное оружие, которое онлайн-бизнес использует для немедленного исправления негерметичных воронок продаж и увеличения доходов. Платформа освещает каждый этап пути потребителя на месте и использует машинное обучение для выявления и определения приоритетности скрытых проблем, предост...
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...
Quadient
quadient.com
Quadient AP Automation от Beanworks дает командам бухгалтеров, от финансовых директоров до специалистов AP, возможность работать вместе, где бы они ни находились. С помощью Quadient AP вы можете сократить количество последующих действий, исключить 83 % ввода данных за счет сбора данных с помощью иск...
Usermaven
usermaven.com
Usermaven — это инструмент аналитики без кода, обеспечивающий конфиденциальность, для маркетологов, продуктовых команд и агентств. Он имеет аналитику веб-сайтов, аналитику продуктов, воронки, путешествия, атрибуцию и мини-CRM, называемую центром контактов, для просмотра индивидуального путешествия к...
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые уси...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным ре...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy — это надежная платформа цифрового взаимодействия, которая сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг ошибок внешнего интерфейса, аналитику продуктов и определение приоритетов в одно целое, обеспечивая при этом конфиденциальность и безопасность. Что вы можете сделать с Zipy? > Понимайт...
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ расширяет возможности отраслей с высоким уровнем риска, предоставляя ориентированные на клиента технологии, которые помогают ритейлерам и брендам любого размера решать проблемы роста и получать доход. Компания предоставляет клиентам самый обширный в отрасли набор инструментов для защиты, с...
CrowdPower
crowdpower.io
Создайте простую автоматизацию электронной почты, чтобы привлечь новых пользователей, сократить отток клиентов и поддерживать их заинтересованность с помощью платформы взаимодействия с клиентами №1 для продуктов SaaS.
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам четкую информацию о цифровом опыте, которой не мешают выборочные или неполные данные. С Insightech вы получаете все инструменты для составления тщательной маркетинговой отчетности, анализа содержимого страниц, оптимизации воронки конверсии и изменения платф...
Knotch
knotch.com
ContentEQ — это платформа анализа контента, используемая корпоративными брендами для понимания и оптимизации производительности своего цифрового контента. Платформа сочетает в себе лучший в своем классе количественный и качественный сбор данных, искусственный интеллект и экспертную стратегию, помога...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от ано...
JENTIS
jentis.com
JENTIS была основана в Вене в 2020 году командой из пяти человек во главе с Томасом Таухнером и Клаусом Мюллером. Благодаря своей платформе сбора данных (DCP) компания JENTIS разработала инновационное решение для веб-отслеживания, основанное на отслеживании на стороне сервера. С помощью JENTIS DCP к...
Latana
latana.com
Latana Brand Tracking, основанная на технологии машинного обучения, помогает брендам принимать более эффективные маркетинговые решения, предоставляя масштабируемую информацию об управлении брендом.
Hubalz
hubalz.com
Получите полное представление о своих клиентах на разных устройствах и платформах. Hubalz предоставляет вам инструменты для понимания пути клиента и повышения рентабельности инвестиций в маркетинг.
HarmonizeAi
harmonize.ai
HarmonizeAi позволяет вам понять качество обслуживания клиентов по каждому каналу с помощью обратной связи в реальном времени из более чем 120+ источников и интеграций, передаваемых в одну платформу, предоставляя вам полное представление о том, что ваши клиенты и потребители думают, чувствуют и поку...
[24]7.ai
247.ai
[24]Решения для взаимодействия с клиентами 7.ai™ используют диалоговый искусственный интеллект для понимания намерений клиентов, что позволяет компаниям создавать персонализированный, прогнозируемый и простой опыт работы с клиентами по всем каналам; привлекать и удерживать клиентов; повысить произво...
Datatrics
datatrics.com
Datatrics предоставляет возможности машинного обучения, которые помогут платформам пользователей становиться еще умнее, чем дольше они работают с Datatrics. Каждое взаимодействие с точками взаимодействия и каждое пройденное путешествие анализируется и обрабатывается в режиме реального времени и испо...
Customer Alliance
customer-alliance.com
Customer Alliance — это веб-программное обеспечение для управления гостиничным бизнесом для малого и среднего бизнеса. Это программное обеспечение хорошо работает в качестве управления отелем, бронирования и бронирования, управления номерами и контроля вашей репутации в Интернете.
Cleeng
cleeng.com
Создайте за считанные минуты свою платформу видеокоммерции D2C и удерживайте своих подписчиков на долгие годы. Простое и мощное управление путешествием ваших подписчиков, кросс-устройствами, эффективный инструмент для удержания ваших подписчиков.
Taglayer
taglayer.com
Мы верим, что у каждого есть свои увлечения и качества. У маркетологов часто возникают блестящие идеи, которые они не могут реализовать самостоятельно из-за отсутствия навыков разработки. Это часто приводит к разочарованиям, высоким затратам и необходимости большого количества ресурсов. Наша цель — ...
B2Metric
b2metric.com
B2Metric — это платформа анализа данных на базе искусственного интеллекта и машинного обучения, которая позволяет командам по маркетингу, анализу данных и CRM лучше понимать тенденции и поведение клиентов. B2Metric использует машинное обучение для автоматизации анализа данных и получения прогнозной ...