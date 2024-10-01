Программное обеспечение для анализа пути клиента - Самые популярные приложения - Маврикий

HarmonizeAi

harmonize.ai

HarmonizeAi позволяет вам понять качество обслуживания клиентов по каждому каналу с помощью обратной связи в реальном времени из более чем 120+ источников и интеграций, передаваемых в одну платформу, предоставляя вам полное представление о том, что ваши клиенты и потребители думают, чувствуют и поку...