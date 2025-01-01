Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения

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Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Customer.io
customer.io
Customer.io — платформа для взаимодействия с клиентами, помогающая компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через разные каналы.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.
Contlo
contlo.com
Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.
Skeepers
octoly.com
Skeepers — это платформа для управления пользовательским контентом (UGC), позволяющая брендам взаимодействовать с потребителями через соцсети.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
OpenText
opentext.com
OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — инструмент для быстрой разработки внутренних инструментов, таких как админ-панели и дашборды, с минимальными затратами кода.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — платформа активации данных, позволяющая организациям синхронизировать клиентские данные с различными инструментами без программирования.
Insider
useinsider.com
Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.
Census
getcensus.com
Census — платформа для активации данных, упрощает синхронизацию данных клиентов с инструментами бизнеса для повышения эффективности маркетинга и продаж.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это платформа для создания опросов, веб-приложений и порталов без навыков программирования, с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сбора данных.
Planhat
planhat.com
Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.
Segment
segment.com
Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer объединяет данные клиентов и инструменты для маркетинга, продаж и обслуживания для улучшения взаимодействия и роста бизнеса.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
Splunk
splunk.com
Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает инструменты для живого взаимодействия, включая чат и блоги, для создания вовлеченных аудиторий на любых платформах.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — это платформа с открытым исходным кодом для управления данными о продуктах, цифровыми активами и клиентскими данными для оптимизации цифровых операций.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.
Mobio
mobio.io
Mobio — это платформа для команд маркетинга, продаж и сервиса, основанная на управлении данными клиентов (CDP), предназначенная для решения ежедневных бизнес-задач.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
WayMore
waymore.io
WayMore — это облачная платформа для омниканального маркетинга, объединяющая инструменты для анализа данных, автоматизации процессов и повышения продаж.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs — это платформа для работы с данными клиентов, позволяющая отслеживать, сегментировать и анализировать данные без кодирования.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.
Totango
totango.com
Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.
Simon Data
simondata.com
Simon Data - платформа для управления данными клиентов, позволяющая сегментировать и персонализировать маркетинговые кампании.
Tealium
tealium.com
Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter – платформа для управления доходами и успехом клиентов, предлагающая автоматизацию рабочих процессов и аналитику данных для команд по всему миру.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает маркетинговым командам увеличивать доход, предлагая анализ данных, приоритетизацию клиентов и рекомендации по следующему действию.
NetWise
netwisedata.com
NetWise предоставляет B2B данные для маркетинга, позволяя таргетировать одну и ту же аудиторию на разных платформах с помощью уникальных продуктов и технологий.
DinMo
dinmo.com
DinMo — это платформа, упрощающая доступ к данным бизнеса, позволяя пользователям получать аналитическую информацию без необходимости в кодировании.
Aislelabs
aislelabs.com
Aislelabs — платформа управления идентификацией клиентов с возможностью настройки регистрационных форм и маркетинговыми инструментами для онлайн и офлайн приобретения пользователей.
Omeda
omeda.com
Omeda - это платформа для маркетинга, обеспечивающая управление данными, автоматизацию электронной почты и интеграцию систем для роста аудитории.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely — это приложение для бизнеса, которое помогает собирать данные, сегментировать клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации для увеличения конверсии.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.
Listrak
listrak.com
Listrak — платформа для автоматизации маркетинга в ритейле, предлагающая email, SMS и поведенческий маркетинг с аналитикой для оптимизации взаимодействия с клиентами.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift — платформа для персонализированного маркетинга, интегрирующая данные о клиентах и обеспечивающая автоматизацию многоканальных кампаний.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer - это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов, позволяющая отслеживать их поведение и взаимодействие на веб-сайте, интегрируется с CRM.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack - платформа для сбора и управления данными клиентов, объединяющая их из разных источников для анализа и принятия решений.
Ortto
ortto.com
Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.
Transitiv
transitiv.io
Transitiv — это многоканальная маркетинговая платформа, полностью автоматизированная и открытая для пользователей.
Squirro
squirro.com
Squirro — это инструмент на основе ИИ для поиска и анализа данных в компаниях, позволяющий эффективно управлять и извлекать ценную информацию.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e помогает брендам передавать нужные сообщения нужным людям в нужное время через нужные каналы с использованием персонализированных данных.
Journify
journify.io
Journify - платформа для сбора и объединения профилей клиентов, определения динамических аудиторий и активации их в реальном времени для маркетологов.
Castled.io
castled.io
Приложение Castled.io позволяет создавать сложные сценарии взаимодействия с клиентами и персонализированные кампании, используя защищенные данные клиентов.
Session AI
sessionai.com
Session AI помогает онлайн-ритейлерам предсказывать намерение покупки, предлагая персонализированные предложения посетителям без использования персональных данных.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.
Lytics
lytics.com
Lytics – платформа для управления данными клиентов, которая помогает компаниям создавать унифицированные профили и активировать взаимодействие с клиентами по различным каналам.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap - это платформа для интеграции и анализа данных клиентов, помогающая компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать взаимодействие с потребителями.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle - платформа для управления данными клиентов, интегрирующая их из разных источников и позволяющая создавать унифицированные профили для персонализированного маркетинга.
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