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Платформы данных клиентов
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Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения

Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

Klaviyo - платформа автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов для создания персонализированных сообщений через разные каналы.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io — платформа для взаимодействия с клиентами, помогающая компаниям создавать автоматизированные маркетинговые кампании через разные каналы.

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO - это платформа для аналитики, позволяющая отслеживать поведение пользователей и управлять данными при соблюдении законов о конфиденциальности.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo — это платформа для автоматизированного маркетинга с ИИ, которая предлагает персонализированные кампании и аналитику для повышения вовлеченности клиентов.

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Skeepers — это платформа для управления пользовательским контентом (UGC), позволяющая брендам взаимодействовать с потребителями через соцсети.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText разрабатывает программное обеспечение для управления информацией, контентом и неструктурированными данными для крупных компаний и государственных учреждений.

Ascent360

Ascent360

ascent360.com

Ascent360 - платформа для автоматизации маркетинга, объединяющая данные клиентов и позволяющая создавать персонализированные кампании для улучшения удержания.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Forest Admin — инструмент для быстрой разработки внутренних инструментов, таких как админ-панели и дашборды, с минимальными затратами кода.

Hightouch

Hightouch

hightouch.io

Hightouch — платформа активации данных, позволяющая организациям синхронизировать клиентские данные с различными инструментами без программирования.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider - платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами через различные каналы, интегрирующая данные и оптимизирующая маркетинговые кампании.

Census

Census

getcensus.com

Census — платформа для активации данных, упрощает синхронизацию данных клиентов с инструментами бизнеса для повышения эффективности маркетинга и продаж.

Formaloo

Formaloo

formaloo.com

Formaloo — это платформа для создания опросов, веб-приложений и порталов без навыков программирования, с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью сбора данных.

Planhat

Planhat

planhat.com

Planhat — платформа для управления успехом клиентов, объединяющая данные, автоматизирующая процессы и улучшая взаимодействие с клиентами.

Segment

Segment

segment.com

Segment — это платформа для работы с данными клиентов, которая помогает собирать, стандартизировать и передавать данные о клиентах в различные системы.

Catalyst

Catalyst

catalyst.io

Catalyst — платформа для повышения роста через оптимизацию работы с клиентами и автоматизацию процессов, объединяющая данные для улучшения клиентского опыта.

Lexer

Lexer

lexer.io

Платформа Lexer объединяет данные клиентов и инструменты для маркетинга, продаж и обслуживания для улучшения взаимодействия и роста бизнеса.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital — это платформа для управления клиентскими данными и создания персонализированных маркетинговых кампаний через различные каналы.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - платформа для поиска, мониторинга и анализа машинных данных, обеспечивающая визуализацию и управление событиями в реальном времени.

Arena

Arena

arena.im

Arena разрабатывает инструменты для живого взаимодействия, включая чат и блоги, для создания вовлеченных аудиторий на любых платформах.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore — это платформа с открытым исходным кодом для управления данными о продуктах, цифровыми активами и клиентскими данными для оптимизации цифровых операций.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — платформа для автоматизации маркетинга и управления данными клиентов, позволяющая компаниям эффективно вовлекать и удерживать клиентов.

Mobio

Mobio

mobio.io

Mobio — это платформа для команд маркетинга, продаж и сервиса, основанная на управлении данными клиентов (CDP), предназначенная для решения ежедневных бизнес-задач.

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Treasure Data — это платформа для управления данными клиентов, которая помогает предприятиям интегрировать, анализировать и использовать данные для улучшения маркетинга и обслуживания.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore — это облачная платформа для омниканального маркетинга, объединяющая инструменты для анализа данных, автоматизации процессов и повышения продаж.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs — это платформа для работы с данными клиентов, позволяющая отслеживать, сегментировать и анализировать данные без кодирования.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud интегрируется с третьими системами, позволяя настраивать бизнес-критерии и обеспечивая доступ к данным клиентов для всех команд.

Totango

Totango

totango.com

Totango - платформа для успеха клиентов, предлагающая инструменты для повышения вовлеченности, удержания и управления клиентскими данными.

Simon Data

Simon Data

simondata.com

Simon Data - платформа для управления данными клиентов, позволяющая сегментировать и персонализировать маркетинговые кампании.

Tealium

Tealium

tealium.com

Tealium - это платформа для объединения и управления данными клиентов из различных источников, обеспечивая эффективный анализ и персонализацию взаимодействий.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.

RevSetter

RevSetter

revsetter.com

RevSetter – платформа для управления доходами и успехом клиентов, предлагающая автоматизацию рабочих процессов и аналитику данных для команд по всему миру.

NetWise

NetWise

netwisedata.com

NetWise предоставляет B2B данные для маркетинга, позволяя таргетировать одну и ту же аудиторию на разных платформах с помощью уникальных продуктов и технологий.

DinMo

DinMo

dinmo.com

DinMo — это платформа, упрощающая доступ к данным бизнеса, позволяя пользователям получать аналитическую информацию без необходимости в кодировании.

Aislelabs

Aislelabs

aislelabs.com

Aislelabs — платформа управления идентификацией клиентов с возможностью настройки регистрационных форм и маркетинговыми инструментами для онлайн и офлайн приобретения пользователей.

Omeda

Omeda

omeda.com

Omeda - это платформа для маркетинга, обеспечивающая управление данными, автоматизацию электронной почты и интеграцию систем для роста аудитории.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox помогает маркетинговым командам увеличивать доход, предлагая анализ данных, приоритетизацию клиентов и рекомендации по следующему действию.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely — это приложение для бизнеса, которое помогает собирать данные, сегментировать клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации для увеличения конверсии.

Leadspace

Leadspace

leadspace.com

Leadspace - это SaaS платформа для B2B, объединяющая данные из различных источников для улучшения маркетинга и продаж.

Listrak

Listrak

listrak.com

Listrak — платформа для автоматизации маркетинга в ритейле, предлагающая email, SMS и поведенческий маркетинг с аналитикой для оптимизации взаимодействия с клиентами.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift — платформа для персонализированного маркетинга, интегрирующая данные о клиентах и обеспечивающая автоматизацию многоканальных кампаний.

LeadBoxer

LeadBoxer

leadboxer.com

LeadBoxer - это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов, позволяющая отслеживать их поведение и взаимодействие на веб-сайте, интегрируется с CRM.

RudderStack

RudderStack

rudderstack.com

RudderStack - платформа для сбора и управления данными клиентов, объединяющая их из разных источников для анализа и принятия решений.

Ortto

Ortto

ortto.com

Ortto - это программа автоматизации маркетинга с поддержкой ИИ, которая оптимизирует процессы рассылки, общения с клиентами и анализа данных.

Transitiv

Transitiv

transitiv.io

Transitiv — это многоканальная маркетинговая платформа, полностью автоматизированная и открытая для пользователей.

Squirro

Squirro

squirro.com

Squirro — это инструмент на основе ИИ для поиска и анализа данных в компаниях, позволяющий эффективно управлять и извлекать ценную информацию.

Scal-e

Scal-e

scal-e.com

Scal-e помогает брендам передавать нужные сообщения нужным людям в нужное время через нужные каналы с использованием персонализированных данных.

Journify

Journify

journify.io

Journify - платформа для сбора и объединения профилей клиентов, определения динамических аудиторий и активации их в реальном времени для маркетологов.

Castled.io

Castled.io

castled.io

Приложение Castled.io позволяет создавать сложные сценарии взаимодействия с клиентами и персонализированные кампании, используя защищенные данные клиентов.

Session AI

Session AI

sessionai.com

Session AI помогает онлайн-ритейлерам предсказывать намерение покупки, предлагая персонализированные предложения посетителям без использования персональных данных.

Salespanel

Salespanel

salespanel.io

Salespanel — это программа для аналитики данных о намерениях клиентов и отслеживания их пути, предназначенная для B2B бизнеса.

Lytics

Lytics

lytics.com

Lytics – платформа для управления данными клиентов, которая помогает компаниям создавать унифицированные профили и активировать взаимодействие с клиентами по различным каналам.

Zeotap

Zeotap

zeotap.com

Zeotap - это платформа для интеграции и анализа данных клиентов, помогающая компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать взаимодействие с потребителями.

mParticle Customer

mParticle Customer

mparticle.com

mParticle - платформа для управления данными клиентов, интегрирующая их из разных источников и позволяющая создавать унифицированные профили для персонализированного маркетинга.

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