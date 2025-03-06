FLYDE

flyde.io

Большинство предприятий не используют возможности своего стека данных должным образом, что может привести к потере дохода на 4–7% в год. Мы создали SaaS-платформу FLYDE, чтобы помочь потребительским брендам и ритейлерам, у которых уже есть передовой набор технологий (CRM, платформа электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, технология отслеживания розничной торговли, кампании цифрового маркетинга и т. д.), но они все еще испытывают боль или напряжение в двух ситуациях. : Рассредоточение данных. Компании, источники данных которых разрознены и отключены друг от друга. FLYDE — это самая простая и доступная платформа данных о клиентах, способная соединить все ваши источники данных и предоставить панель управления клиентами с детальным обзором вашей клиентской базы на 360 градусов, на основе которой вы можете действовать в режиме реального времени. Прогнозы с помощью систем прошлого века. Во многих случаях даже при хорошей связи между источниками данных предприятия применяют прогнозные модели спорадически и с помощью систем прошлого века. FLYDE внедрила в платформу свои собственные прогнозные модели на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают повысить удержание клиентов и пожизненную ценность на 20 %, максимизировать конверсию продаж и в конечном итоге увеличить прибыль и рентабельность инвестиций в рекламу на 43 %. Мы — нечто большее, чем просто CDP (платформа данных клиентов), и обладая более чем 15-летним опытом создания и внедрения решений в области технологий больших данных, мы обладаем такими отличительными преимуществами: (1) доступность и точность нашего искусственного интеллекта, (2) интеллектуальные возможности и действенные сегментации, которые стимулируют активацию клиентов с более высокой рентабельностью инвестиций и (3) подход мирового класса к успеху клиентов для обслуживания наших клиентских организаций.