Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и ​​интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, Китая и России о защите данных, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Отличная платформа обеспечивает отличную заботу о клиентах. От внедрения и внедрения, обучения по продуктам до аналитического консалтинга и индивидуальной интеграции — Piwik PRO обеспечивает персональный подход на каждом этапе вашего пути. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛИТИКА Отслеживайте поведение клиентов на веб-сайтах, в мобильных приложениях, цифровых продуктах и ​​областях после входа в систему без ущерба для конфиденциальности пользователей. Получите свои данные без задержек и проблем с обработкой, независимо от объема информации, которую вы хотите проанализировать. Легко создаваемые отчеты об аудитории, привлечении клиентов и поведении позволяют вашим данным рассказать свою историю без каких-либо дополнительных инструментов визуализации. МЕНЕДЖЕР ТЕГОВ Легко управляйте тегами, пикселями и кодами JavaScript для веб-сайтов, цифровых продуктов и защищенных зон участников без участия вашей ИТ-команды. Расширьте свои аналитические возможности с помощью обширной библиотеки шаблонов тегов, триггеров и условий. Соблюдайте законы о конфиденциальности, определив, какие теги требуют предварительного согласия, и настройте отслеживание в соответствии с предпочтениями пользователя в отношении конфиденциальности. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ Просматривайте все данные своих клиентов в одном месте и лучше понимайте их как группы, так и отдельных лиц. Импортируйте и агрегируйте данные из CRM, платформ электронной коммерции, оффлайн, веб-форм, мобильных приложений и других источников, чтобы получить единое представление о клиентах. Улучшите свои усилия по многоканальному маркетингу без ущерба для конфиденциальности и безопасности. МЕНЕДЖЕР СОГЛАСИЯ Собирайте и обрабатывайте согласия и запросы данных для соблюдения прав пользователей на конфиденциальность по всему миру. Приведите свои инструменты и веб-сайты в соответствие с GDPR ЕС, CCPA Калифорнии, LGPD Бразилии и другими законами по всему миру. Узнайте, что мы можем сделать для вашей организации. Посетите: https://piwik.pro/