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Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.
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Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениями для всех потребностей взаимодействия, и Data Pipelines, платформу данных о клиентах, которая объединяет весь стек технологий. Customer.io предлагает выигрышный рецепт эффективного взаимодействия с клиентами путем объединения данных в реальном времени и персонализированных сообщений. Созданный для масштабирования, Customer.io используется более чем 5500 компаниями, отправляя более 29 миллиардов сообщений в год. Customer.io, основанная в 2012 году, – это глобально распределенная удаленная компания, названная одной из самых быстрорастущих частных компаний в списке 2022 Inc. 5000.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему понять клиентов и привлечь их для стимулирования прибыльного роста. Услуги Lexer по адаптации, внедрению и стратегическому консалтингу помогут заполнить любые пробелы в ресурсах вашей команды и обеспечить плавное и успешное внедрение CDXP. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ > Благодаря одной из самых простых интеграций в отрасли, CDP от Lexer легко объединит, очистит, стандартизирует и обогатит ваши данные в единое представление о клиенте, имеющее практическое значение. Наши инструменты и команда помогут повысить IQ ваших клиентов с помощью прогнозной аналитики на базе искусственного интеллекта, стороннего обогащения данных и целевых опросов клиентов. МАРКЕТИНГ > Маркетинговое решение Lexer позволяет вам быстро определить нужных клиентов, сообщения, креативы и каналы для ваших маркетинговых кампаний. Наши простые в использовании инструменты, предназначенные для бизнес-пользователей, а не специалистов по обработке данных, позволяют вам организовывать целенаправленные кампании по каждому каналу, сокращая потери и повышая вовлеченность. Благодаря эффективным инструментам отслеживания изменений и количественной оценки их воздействия вы можете легко продемонстрировать ценность своей маркетинговой деятельности. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ > Решение Lexer для розничной торговли помогает продавцам взаимодействовать с каждым покупателем, повышая актуальность и эффективность обслуживания в магазине. Полные профили клиентов позволяют вам строить подлинные отношения в большом масштабе. Имея доступ к подробной истории покупок и информации о предпочтениях, вы можете адаптировать качество обслуживания клиентов, собирать данные, которые традиционно теряются, предоставлять обоснованные рекомендации по продуктам и настраивать следующие лучшие действия для стабильно высокого качества взаимодействия. СЕРВИС > Сервисное решение Lexer объединяет все данные клиентов, почтовые ящики, рабочие процессы и формы обратной связи, чтобы обеспечить информированное, полностью контекстуализированное взаимодействие по обслуживанию. Имея доступ к подробной информации о человеке, стоящем за каждым запросом на обслуживание, ваша команда может войти в каждый разговор с полным контекстом, необходимым для предоставления стабильного и высококачественного обслуживания. Предварительно настроенные наиболее эффективные действия для распространенных запросов позволяют вам управлять ответами агентов и достигать масштабной персонализации. Мы — частная австралийская компания с командой из более чем 100 человек, работающей с более чем 150 брендами в Австралии, Азии и США.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Segment
segment.com
Segment — это платформа данных о клиентах (CDP), которая помогает компаниям использовать собственные данные о клиентах. Его платформа демократизирует доступ к надежным данным для всех команд и предлагает полный набор инструментов для стандартизации сбора данных, унификации пользовательских записей и направления данных клиентов в любую систему, где это необходимо. Более 20 000 компаний, таких как Intuit, FOX, Instacart и Levi’s, используют Segment для принятия решений в режиме реального времени, ускорения роста и предоставления привлекательного пользовательского опыта. С помощью Segment вы можете собирать, преобразовывать, отправлять и архивировать данные своих клиентов. Сегментация упрощает процесс сбора данных и подключения новых инструментов, позволяя вам тратить больше времени на использование своих данных и меньше времени на их сбор. Вы можете использовать Segment для отслеживания событий, которые происходят, когда пользователь взаимодействует с интерфейсами. «Интерфейсы» — это общее слово Segment для любых цифровых свойств, которыми вы владеете: вашего веб-сайта, мобильных приложений и процессов, которые выполняются на сервере или OTT-устройстве. Когда вы собираете данные о взаимодействии в Segment, вы можете отправлять их (часто в режиме реального времени) в свои инструменты маркетинга, продуктов и аналитики, а также в хранилища данных. В большинстве случаев вам даже не придется прикасаться к коду отслеживания, чтобы подключиться к новым инструментам.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Simon Data
simondata.com
Simon Data предоставляет маркетинговым командам единственную платформу данных о клиентах (CDP), специально созданную для повышения эффективности кампаний за счет более быстрой и точной сегментации и персонализации. Платформа данных Simon, первая платформа CDP, созданная на основе Snowflake, позволяет брендам освободиться от устаревшей архитектуры, которая затрудняет доступ к данным и их развертывание. Вот почему Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo и многие другие полагаются на Simon Data для взаимодействия с потребителями. Платформа данных Simon с простым кодом предназначена для использования маркетологами, превращая их в специалистов по данным. Саймон Дейт — признанное лучшее место для работы в 2022 году, сертифицированное лучшее место для работы и восьмикратный лидер G2 в сфере CDP. Чтобы узнать больше, посетите www.simondata.com.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для управления данными и решениями для управления опытом. Благодаря Pimcore тысячи клиентов по всему миру, в том числе Burger King, Audi, Peugeot и IKEA, предоставляют цифровые возможности, которые создают значительную ценность для их бизнеса. Pimcore позволяет быстро и легко создавать высококонверсионные, последовательные, контекстуальные цифровые возможности и внедрять инновации на сверхскоростной скорости, сотрудничая на единой платформе во всей цифровой организации. Это обеспечивает превосходное время выхода на рынок и непревзойденные возможности подключения. Лицензия с открытым исходным кодом позволяет организациям любого размера и отрасли сохранять полный контроль над технологиями. Pimcore используется более чем 110 000 компаний в 65 странах и признан Gartner Peer Insights «Выбором клиентов» 2022/23.
Session AI
sessionai.com
Session AI — пионер сессионного маркетинга, важнейшей возможности, которая необходима ведущим интернет-торговцам для конвертации посетителей сайта в мире, где конфиденциальность превыше всего. Используя запатентованное машинное обучение, Session AI прогнозирует намерение покупки за пять кликов, позволяя интернет-магазинам предоставлять каждому посетителю правильное предложение в режиме реального времени без необходимости использования личной информации или сторонних файлов cookie. Узнайте больше о будущем маркетинга электронной коммерции на сайте www.sessionai.com.
Transitiv
transitiv.io
Мы создали первую в мире полностью автоматизированную, оптимизированную и по-настоящему ОТКРЫТУЮ многоканальную маркетинговую платформу.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, созданная на основе уникальной модели данных и механизма анализа, позволяющая добиться успеха в работе с клиентами, управлении учетными записями и группах по управлению доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с упрощенного внедрения и быстрого окупаемости, он полностью настраивается для интеграторов, менеджеров и высшего руководства и способен обеспечивать действия и рабочие процессы на протяжении всего пути к получению дохода. . Мы создали нашу платформу для решения текущих проблем рынка, а также для удовлетворения растущих потребностей отделов продаж по всему миру. Пришло время расширить возможности вашего бизнеса с помощью комплексного набора решений, начиная от автоматизированных рабочих процессов, надежного управления данными, динамического взаимодействия с клиентами, аналитики использования продуктов и многого другого — и все это в одном инновационном решении.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — это внутреннее инструментальное решение с низким уровнем кода, которое помогает разработчикам быстро снабдить свои бизнес-команды внутренними инструментами, такими как полнофункциональные панели администрирования, информационные панели и инструменты управления базами данных, которые адаптированы к их операциям и готовы к масштабированию. Все, что вам нужно, это подключить источник данных, и полнофункциональная панель администратора будет автоматически сгенерирована на основе ваших данных за несколько минут. Затем легко настройте его с помощью компонентов с низким кодированием в соответствии с вашими уникальными потребностями.
Skeepers
octoly.com
SPEECERS является европейским лидером в области решений по взаимодействию покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный набор UGC для брендов, чтобы общаться с потребителями, усилить охват, повышение взаимодействия, продвижение продаж и удержание клиентов. SPEPERES соединяет бренды и потребителей с помощью подлинного опыта с нашим полностью интегрированным набором универсального магазина UGC Solutions. С помощью SPECEERS бренды подлинно развивают потребительские отношения, усиливают охват, повышают вовлечение, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Его решения позволяют легко создавать, собирать, управлять и активировать UGC, эффективно и в масштабе. SPEPERS позволяет брендам связываться с нашим сообществом создателей для высококачественного, созданного специально для видеоконтента UGC. Его расширенный ИИ позволяет брендам использовать самый оптимальный видеоконтент, чтобы продукты резонировали с целевой аудиторией и трансляционными видео по своим наиболее эффективным каналам распространения
Castled.io
castled.io
Создавайте сложные пути взаимодействия с клиентами и персонализированные кампании по привлечению клиентов, используя данные клиентов, надежно защищенные на ваших серверах.
DinMo
dinmo.com
В DinMo мы представляем себе мир, в котором бизнес процветает за счет использования возможностей данных. Наша миссия — упростить доступ к данным, устранить сложность и продвигать культуру, основанную на данных, которая позволяет командам принимать обоснованные решения и стимулировать рост. DinMo предлагает универсальную платформу, которая оптимизирует бизнес-знание без хранения каких-либо данных, поскольку мы напрямую считываем данные из хранилищ данных наших клиентов. Этот подход позволяет нетехническим пользователям беспрепятственно получать доступ к своим данным, не сталкиваясь со сложностями, связанными с хранилищами данных. Выступая в качестве единого источника истины для бизнес-логики, мы гарантируем, что пользователи смогут извлекать интеллектуальную информацию с помощью нашей генеративной технологии искусственного интеллекта. Этот инновационный подход позволяет принимать решения на основе данных без необходимости использования аналитика данных. Кроме того, наша платформа позволяет пользователям создавать собственные сегменты без кода, используя естественный язык для определения своей целевой аудитории и раскрытия скрытых возможностей. Чтобы сделать все это практическим, DinMo может синхронизировать аудитории, события для клиентов и аналитику с инструментами для бизнеса и активации, облегчая распространение знаний и обеспечивая возможности роста.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
Mobio
mobio.io
Mobio — это универсальная платформа для отделов маркетинга, продаж и обслуживания, в основе которой лежит CDP. Наш продукт был разработан для решения повседневных задач
Kevel
kevel.com
Kevel предлагает инфраструктурные API, необходимые для быстрого создания пользовательских рекламных платформ для спонсируемых списков, внутренних рекламных акций, собственной рекламы и многого другого, что позволяет брендам получать новые доходы, ориентированные на пользователей. Кевел привержен идее, согласно которой каждый интернет-магазин и издатель должен иметь возможность добавлять потоки доходов от рекламы, ориентированные на конфиденциальность, и вернуть Интернет у Google, Amazon, Facebook и других цифровых монополий. Такие клиенты, как Ticketmaster, Yelp, Strava, Klarna и многие другие, уже запустили успешные рекламные платформы на Kevel. Узнайте больше на сайте www.kevel.com.
Lytics
lytics.com
Lytics — это ведущая платформа данных о клиентах для клиентов Google Cloud и 100 %-нативная Google Cloud CDP. Lytics CDP предлагает компонуемую современную архитектуру, которая соответствует вашей стратегии облачных данных и ускоряет ее. Интегрированный с существующими облачными хранилищами данных, Lytics помогает компаниям создать единую основу данных, разрешая идентификационные данные для создания и поддержки комплексных профилей, которые являются совместимыми, расширяемыми и доступными. Lytics подключается к надежной экосистеме для стороннего обогащения и активации с использованием обратного ETL, генеративного искусственного интеллекта и наиболее полного в отрасли набора подключений в реальном времени к DSP и системам действий. Уникальный подход Lytics позволяет брендам работать без разрозненности, используя надежный источник достоверной информации, переосмысливая способы использования собственных данных о клиентах для повышения вовлеченности клиентов и повышения рентабельности инвестиций, предоставляя бизнес-пользователям информацию и инструменты, необходимые для стимулирования действий, обеспечивая при этом соответствие глобальным требованиям. правила проживания и конфиденциальности данных потребителей.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — это платформа активации данных, которая помогает организациям превращать данные своих клиентов в действия. Платформа предоставляет мощные функции, необходимые для сбора, подготовки и активации данных из любого хранилища данных в более чем 200 последующих инструментов, поэтому команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами могут использовать ее для персонализации опыта, увеличения доходов и, в конечном итоге, развития своего бизнеса. Удобные для маркетологов функции Hightouch позволяют легко реализовывать сложные и индивидуальные сценарии использования без написания кода. Благодаря возможностям SQL или Customer Studio, набора функций без программирования, любой сотрудник вашей организации может изучать данные о клиентах и синхронизировать их с инструментами, которые они используют ежедневно. Являясь пионером в области обратного ETL, компания Hightouch возглавляет переход отрасли платформ клиентских данных к архитектуре Composable CDP, предназначенной для хранения данных. Эта новая парадигма превращает хранилище данных в механизм, который может обеспечить все варианты использования в маркетинге и обеспечивает безопасность, гибкость и скорость окупаемости, необходимые современным организациям.
Yespo
yespo.io
Yespo — омниканальная платформа, предлагающая готовые инструменты и кампании для электронной коммерции среднего размера. Yespo позволяет легко создавать персонализированный пользовательский интерфейс и быстро получать доход от существующих клиентов. Маркетологи электронной коммерции смогут интегрировать товарные ленты, выбирать подходящие кампании из 53 предложенных или настраивать собственные сегменты и сценарии без участия разработчиков. Если у компании есть пользовательские данные в сторонних источниках (PostgreSQL, Big Query, Google Sheets), Yespo дополнит ими профили клиентов. Таким образом, компания получит максимальную отдачу от своей базы, а подписчики — максимально точные товарные рекомендации от ИИ. Международная электронная коммерция сможет автоматизировать работу с многоязычными кампаниями.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
Omeda
omeda.com
Omeda — это универсальная комплексная маркетинговая технологическая платформа для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории. Omeda, состоящая из платформы данных клиентов (CDP), электронной почты и автоматизации маркетинга, управления данными и согласиями, управления подписками и множества интеграций, позволяет легко создавать сложные масштабные кампании по расширению аудитории без необходимости использования дополнительных инструментов. Омеда имеет более чем 40-летний опыт управления взаимоотношениями с аудиторией. Мы отправляем более 5,5 миллиардов электронных писем ежегодно, управляем более чем 25 000 брендов и продуктов, а также очищаем и управляем миллионами записей для наших клиентов.
mParticle US
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клиентов. Сотни амбициозных брендов уже используют Raptor для повышения коэффициента конверсии, повышения эффективности рабочих процессов и улучшения пользовательского опыта. Для получения дополнительной информации посетите https://www.raptorservices.com/.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — это простая, безопасная и эффективная платформа данных клиентов, созданная в Европе для Европы. Zeotap CDP дает брендам возможность интегрировать, унифицировать, сегментировать и систематизировать данные о клиентах сейчас и в будущем без файлов cookie, при этом ставя во главу угла конфиденциальность потребителей и соблюдение требований. Он предлагает простой пользовательский интерфейс, созданный для маркетологов, позволяющий предоставлять потребителям персонализированный опыт, который позволит улучшить бизнес-результаты в области маркетинга, продаж и обслуживания всего за 8 недель.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint с любовью называют «восстанавливающимся CDP». Когда Freshpaint впервые был запущен, он позиционировал себя как платформа для общих данных о клиентах, а затем модернизировал свою платформу специально для поставщиков медицинских услуг. В отличие от обычных CDP, платформа конфиденциальности в сфере здравоохранения Freshpaint помогает организациям реализовывать маркетинговые стратегии, основанные на данных, соблюдая при этом отраслевые правила. Freshpaint помогает поставщикам медицинских услуг по умолчанию поддерживать данные своих клиентов в соответствии с требованиями HIPAA. Мы заменяем технологию отслеживания, используемую Google, Facebook и другими, чтобы вы могли использовать эти инструменты и соблюдать требования HIPAA. Маскирование идентификаторов и списки разрешенных встроены, что делает Freshpaint HIPAA безопасным по умолчанию. Freshpaint — единственная платформа данных о клиентах, специально созданная для здравоохранения.
Propellor
propellor.ai
Propellor — это инструмент, который позволяет вам унифицировать и активировать ваши данные, позволяя безгранично анализировать их для решения различных бизнес-задач. Благодаря более чем 200 разъемам Propellor обеспечивает плавную интеграцию с различными источниками данных, предоставляя вам доступ к широкому спектру точек данных. Этот инструмент ежедневно обрабатывает значительный объем данных, легко обрабатывая терабайты данных. Одной из ключевых особенностей Propellor является его способность создавать индивидуальные диаграммы и информационные панели, адаптированные к вашему конкретному сценарию использования. Благодаря возможности создавать собственные визуализации вы можете получить более глубокое понимание и эффективно передать результаты анализа данных заинтересованным сторонам. Кроме того, Propellor предлагает готовые к использованию шаблоны информационных панелей, которые охватывают широкий спектр общих и актуальных диаграмм, что упрощает вам начало работы, не тратя часы на настройку. Чтобы лучше анализировать ваши данные, Propellor предлагает приложения для работы с данными, которые позволяют вам вникайте в различные результаты анализа, такие как путь ваших клиентов к покупке или другие соответствующие показатели. Эти приложения для обработки данных позволяют вам глубже анализировать ваши данные и получать ценную информацию, которая может помочь вам в процессе принятия решений. В целом, Propellor стремится заново изобрести информационные панели для принятия решений, предоставляя гибкую и настраиваемую платформу для анализа и активации ваших данных. Независимо от того, являетесь ли вы бизнес-лидером, лидером маркетинга, менеджером по развитию или менеджером по продукту, Propellor предлагает индивидуальные решения, отвечающие вашим конкретным потребностям.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды любого размера используют Formaloo для создания опросов вовлеченности, порталов для участников, досок объявлений, чат-ботов и многих других инструментов для привлечения своей аудитории.
Aislelabs
aislelabs.com
Универсальная платформа для управления идентификацией и доступом клиентов (CIAM) с настраиваемыми формами веб-регистрации, самообслуживанием профилей, входом в социальные сети и полнофункциональными маркетинговыми возможностями. Привлекайте пользователей онлайн и офлайн, с веб-сайтов, мобильных приложений, личных регистраций, гостевого Wi-Fi и любого количества других источников. Консолидируйте профили клиентов по всем каналам в одном месте. Собственные маркетинговые возможности, включая кампании по электронной почте и SMS, обширные опросы, умные купоны и платную рекламу в СМИ. Механизм глубокого обучения с искусственным интеллектом (ИИ) для понимания поведения и сегментации пользователей для обеспечения высокой рентабельности инвестиций. Беспарольное управление идентификацией и прогрессивное профилирование, предназначенное для современных клиентов.
Census
getcensus.com
Census — это ведущая платформа активации данных, основанная на Reverse ETL. Мы превращаем хранилище данных в центр маркетинговых и бизнес-операций, предоставляя каждому возможность действовать с помощью надежных и полезных данных. Никаких специальных сценариев или инженерных услуг не требуется! Сотни современных компаний, таких как Fivetran, Sonos, Canva, Orangetheory Fitness, Notion и Figma, используют Census для синхронизации данных о своих клиентах с инструментами, на которые полагаются бизнес-команды, достигая таких результатов, как сокращение затрат на привлечение клиентов на 50%, персонализация маркетинга для более чем 125 миллионов пользователей, что повышает производительность продаж в 10 раз и сокращает время поддержки на 98%.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
Custobar
custobar.com
Ваши клиенты — частные лица. Относитесь к ним таким образом. Custobar дает вам полное представление о каждом из ваших клиентов и о том, как они взаимодействуют с вашим бизнесом - по всем каналам, по которым они встречаются с вами. Мы собираем все данные о транзакциях ваших клиентов и делаем их понятными и практичными.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
FLYDE
flyde.io
Большинство предприятий не используют возможности своего стека данных должным образом, что может привести к потере дохода на 4–7% в год. Мы создали SaaS-платформу FLYDE, чтобы помочь потребительским брендам и ритейлерам, у которых уже есть передовой набор технологий (CRM, платформа электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, технология отслеживания розничной торговли, кампании цифрового маркетинга и т. д.), но они все еще испытывают боль или напряжение в двух ситуациях. : Рассредоточение данных. Компании, источники данных которых разрознены и отключены друг от друга. FLYDE — это самая простая и доступная платформа данных о клиентах, способная соединить все ваши источники данных и предоставить панель управления клиентами с детальным обзором вашей клиентской базы на 360 градусов, на основе которой вы можете действовать в режиме реального времени. Прогнозы с помощью систем прошлого века. Во многих случаях даже при хорошей связи между источниками данных предприятия применяют прогнозные модели спорадически и с помощью систем прошлого века. FLYDE внедрила в платформу свои собственные прогнозные модели на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают повысить удержание клиентов и пожизненную ценность на 20 %, максимизировать конверсию продаж и в конечном итоге увеличить прибыль и рентабельность инвестиций в рекламу на 43 %. Мы — нечто большее, чем просто CDP (платформа данных клиентов), и обладая более чем 15-летним опытом создания и внедрения решений в области технологий больших данных, мы обладаем такими отличительными преимуществами: (1) доступность и точность нашего искусственного интеллекта, (2) интеллектуальные возможности и действенные сегментации, которые стимулируют активацию клиентов с более высокой рентабельностью инвестиций и (3) подход мирового класса к успеху клиентов для обслуживания наших клиентских организаций.
Herogi
herogi.com
Herogi — это комплексное решение для интеллектуальных автоматизированных действий с быстро меняющимися большими данными. Его бесшовная интеграция со сторонними службами и встроенные возможности обработки сложных событий обеспечивают автоматизированный анализ для технологических решений. Herogi сосредотачивается на данных о событиях по мере их возникновения, а затем вовремя предпринимает действия. Его архитектура, основанная на событиях и состоянии, обеспечивает оперативное реагирование на запросы клиентов в режиме реального времени.
Journify
journify.io
Journify — составная платформа данных о клиентах, которая помогает маркетологам собирать и унифицировать профили клиентов, определять динамические аудитории и активировать их в режиме реального времени.
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics предлагает открытую и интегрированную инфраструктуру маркетинга данных, охватывающую все виды использования CDP и DMP. Платформу также можно использовать для создания альянсов данных, гарантирующих непроницаемость данных между партнерами и соответствие текущим и будущим нормам (GDPR, Pipeda, CCPA…). Наша технология позволяет собирать данные о каждом клиенте и потенциальном клиенте (сотни миллионов профилей оффлайн и онлайн данных) без сжатия, что позволяет сегментировать и координировать многоканальные кампании в режиме реального времени. Клиенты mediarithmics могут добавлять свои собственные алгоритмы для персонализации стратегических точек платформы, будь то персонализация маркетинга на 360° или сценарии использования монетизации данных. Мы — высокотехнологичная компания, созданная в 2014 году и ежегодно открывающая международные офисы. В число наших клиентов входят крупные розничные торговцы, медиа-группы, амбициозные компании, занимающиеся масштабированием, и в более широком смысле компании, которые хотят использовать свои данные как никогда раньше.
NetWise
netwisedata.com
NetWise — ведущий поставщик данных об аудитории B2B для брендов, агентств, платформ, специалистов по продажам и маркетингу, а также групп по науке о данных. Наши уникальные продукты для обработки данных B2B обеспечивают настоящий многоканальный маркетинг, позволяя вам ориентироваться на одну и ту же аудиторию по всем маркетинговым каналам на каждой платформе, которую вы хотите использовать. Наша запатентованная схема идентификации потребителей B2B означает, что вы всегда и везде обращаетесь к одному и тому же человеку. И мы обеспечиваем самый большой охват аудитории в отрасли. Наши клиенты регулярно работают с нами для создания и активации пользовательских сегментов и аудиторий. Мы являемся экспертами в извлечении аналитических данных и их использовании для нужд вашего конкретного бизнеса и аудитории. Ни одна другая компания не располагает более доступными уникальными бизнес-данными. NetWise использует технологии мирового класса и нетрадиционные наборы данных для предоставления уникальных продуктов данных B2B своим клиентам и партнерам, и мы являемся одной из самых опытных, надежных и надежных компаний по работе с данными в сфере продаж, маркетинга и рекламы.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e помогает брендам донести правильное сообщение в нужное время до нужного человека и по правильному каналу. Благодаря внедрению полностью адаптированного DataMart, можно собирать все данные и организовывать их по унифицированным профилям, чтобы персонализировать многоканальное взаимодействие и получать актуальную, надежную и полезную информацию, доступную в режиме реального времени.
Squirro
squirro.com
Squirro — это универсальный генеративный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративного поиска, анализа и автоматизации. Он создан на основе усовершенствованной инфраструктуры искусственного интеллекта Retrival Augmented Generation (RAG), которая повышает точность ответов, генерируемых более крупными языковыми моделями (LLM). Это улучшение стало возможным за счет включения внешних источников знаний для поддержки внутреннего понимания модели. Компонент инструмента SquirroGPT использует семантический поиск для запроса LLM, обеспечивая более эффективный и информированный процесс поиска данных. Когда пользователь вводит запрос, SquirroGPT выполняет поиск в базе знаний, включая загруженные данные и документы. Затем соответствующая информация отправляется в LLM, и ответ сверяется с базой знаний перед передачей пользователю. Это гарантирует, что каждый ответ подкреплен доказательствами, а процесс уточнения снижает количество неточных ответов. Этот инструмент также специализируется на обеспечении доступа к сложным организационным данным с возможностью определения источников данных и прав доступа в соответствии с требованиями отдельных бизнес-подразделений. Он позволяет пользователям взаимодействовать с данными без необходимости открывать документы, обеспечивая более точные результаты за счет анализа соответствующих абзацев, а не целых документов. Этот инструмент обеспечивает безопасность корпоративного уровня и может быть встроен для обеспечения доступа широкой аудитории.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
Mortar AI
mortarai.com
Mortar AI — это ваша CDP (платформа клиентских данных) нового поколения, которая очищает, анализирует и объединяет все ваши фрагментированные данные в единую, простую в использовании панель мониторинга в режиме реального времени.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.
Tealium
tealium.com
Tealium — это самая надежная платформа данных клиентов (CDP). Tealium соединяет данные, чтобы вы могли общаться со своими клиентами. Tealium объединяет данные клиентов через Интернет, мобильные устройства, оффлайн и Интернет вещей, чтобы компании могли лучше взаимодействовать со своими клиентами. Экосистема интеграции Tealium под ключ поддерживает более 1300 встроенных соединений, что позволяет брендам создавать полную инфраструктуру данных о клиентах в режиме реального времени. Решения Tealium включают платформу данных клиентов с машинным обучением, управлением тегами, API-концентратором и решениями для управления данными, которые делают данные клиентов более ценными, действенными, совместимыми с конфиденциальностью и безопасными. Более 850 ведущих компаний по всему миру доверяют Tealium реализацию своих стратегий обработки данных о клиентах. Надежный и гибкий CDP от Tealium в сочетании с самой стратегической поддержкой в отрасли приводит к лучшим результатам для вашего бизнеса.
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые программы успеха клиентов, основанные на лучших отраслевых практиках, позволяют быстро и легко начать работу, адаптироваться к вашему бизнесу и достичь важных бизнес-результатов на каждом этапе пути клиента. Крупнейшие в мире команды по работе с клиентами, в том числе SAP, Github, Schneider Electric и Aircall, используют Totango для интеграции данных о клиентах для всестороннего обзора состояния их здоровья, совместного управления своим портфелем клиентов и активного и разумного взаимодействия со своими клиентами. .
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