Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения - Эсватини

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Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.
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Simon Data
simondata.com
Simon Data предоставляет маркетинговым командам единственную платформу данных о клиентах (CDP), специально созданную для повышения эффективности кампаний за счет более быстрой и точной сегментации и персонализации. Платформа данных Simon, первая платформа CDP, созданная на основе Snowflake, позволяет брендам освободиться от устаревшей архитектуры, которая затрудняет доступ к данным и их развертывание. Вот почему Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo и многие другие полагаются на Simon Data для взаимодействия с потребителями. Платформа данных Simon с простым кодом предназначена для использования маркетологами, превращая их в специалистов по данным. Саймон Дейт — признанное лучшее место для работы в 2022 году, сертифицированное лучшее место для работы и восьмикратный лидер G2 в сфере CDP. Чтобы узнать больше, посетите www.simondata.com.
Omeda
omeda.com
Omeda — это универсальная комплексная маркетинговая технологическая платформа для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории. Omeda, состоящая из платформы данных клиентов (CDP), электронной почты и автоматизации маркетинга, управления данными и согласиями, управления подписками и множества интеграций, позволяет легко создавать сложные масштабные кампании по расширению аудитории без необходимости использования дополнительных инструментов. Омеда имеет более чем 40-летний опыт управления взаимоотношениями с аудиторией. Мы отправляем более 5,5 миллиардов электронных писем ежегодно, управляем более чем 25 000 брендов и продуктов, а также очищаем и управляем миллионами записей для наших клиентов.
Lytics
lytics.com
Lytics — это ведущая платформа данных о клиентах для клиентов Google Cloud и 100 %-нативная Google Cloud CDP. Lytics CDP предлагает компонуемую современную архитектуру, которая соответствует вашей стратегии облачных данных и ускоряет ее. Интегрированный с существующими облачными хранилищами данных, Lytics помогает компаниям создать единую основу данных, разрешая идентификационные данные для создания и поддержки комплексных профилей, которые являются совместимыми, расширяемыми и доступными. Lytics подключается к надежной экосистеме для стороннего обогащения и активации с использованием обратного ETL, генеративного искусственного интеллекта и наиболее полного в отрасли набора подключений в реальном времени к DSP и системам действий. Уникальный подход Lytics позволяет брендам работать без разрозненности, используя надежный источник достоверной информации, переосмысливая способы использования собственных данных о клиентах для повышения вовлеченности клиентов и повышения рентабельности инвестиций, предоставляя бизнес-пользователям информацию и инструменты, необходимые для стимулирования действий, обеспечивая при этом соответствие глобальным требованиям. правила проживания и конфиденциальности данных потребителей.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое взаимодействие с сотнями, тысячами и даже миллионами клиентов по всему миру. Actito ориентирована на средние и крупные компании, которые хотят осуществлять всю свою маркетинговую деятельность с помощью одной простой в использовании платформы. Все данные о клиентах, которые вы собираете, централизуются и консолидируются на платформе данных о клиентах и предоставляются для адаптации, таргетирования и персонализации сообщений в нужное время через основные маркетинговые каналы, а именно электронную почту, мобильные телефоны и Интернет. Actito обеспечивает полное соответствие последним европейским общим правилам защиты данных (GDPR), что дает маркетологам возможность сосредоточиться на построении прочных и прибыльных отношений с клиентами. Actito осуществляет свою деятельность в Европе из штаб-квартиры в Бельгии, а также имеет офисы во Франции и Нидерландах. Actito также присутствует в Северной Америке с офисом в Канаде. Платформой пользуются более 250 клиентов по всему миру, включая ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF и KIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клиентов. Сотни амбициозных брендов уже используют Raptor для повышения коэффициента конверсии, повышения эффективности рабочих процессов и улучшения пользовательского опыта. Для получения дополнительной информации посетите https://www.raptorservices.com/.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — это простая, безопасная и эффективная платформа данных клиентов, созданная в Европе для Европы. Zeotap CDP дает брендам возможность интегрировать, унифицировать, сегментировать и систематизировать данные о клиентах сейчас и в будущем без файлов cookie, при этом ставя во главу угла конфиденциальность потребителей и соблюдение требований. Он предлагает простой пользовательский интерфейс, созданный для маркетологов, позволяющий предоставлять потребителям персонализированный опыт, который позволит улучшить бизнес-результаты в области маркетинга, продаж и обслуживания всего за 8 недель.
mParticle AU
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
mParticle EU
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
mParticle US
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Dialog Insight
app.dialoginsight.com
Dialog Insight — это платформа взаимодействия с клиентами, которая позволяет компаниям создавать больше точек соприкосновения с клиентами и повышать лояльность к бренду за счет автоматизации персонализации. Платформа включает в себя ряд инструментов для создания и развертывания кампаний, а также возможности аналитики и отчетности для отслеживания успеха этих кампаний. Ключевые преимущества Dialog Insight включают возможность сегментировать и ориентироваться на группы клиентов, автоматизировать и персонализировать общение, а также оптимизировать кампании для достижения максимальной эффективности. Dialog Insight обеспечивает индивидуальное обслуживание клиентов, ориентируясь на правильный сегмент по всем каналам и максимизируя окупаемость инвестиций при одновременном сокращении затрат и времени.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегрирует данные клиентов, объединяет их личности в унифицированные профили клиентов, обеспечивает конфиденциальность и делает информацию и прогнозы на основе машинного обучения доступными для маркетинга, обслуживания, продаж и операций для обеспечения персонализированного взаимодействия и улучшить привлечение, продажи и удержание клиентов. Мы лучше всего подходим предприятиям и быстрорастущим компаниям, поскольку мы легко интегрируемся с вашим существующим технологическим стеком, обеспечивая при этом максимально быструю окупаемость, независимо от сложных сред. Наши меры безопасности на уровне предприятия обеспечивают качество данных, управление, безопасность, соблюдение конфиденциальности и масштабируемость, помогая компаниям управлять согласием и снижать риски для разных брендов и регионов. Мощные и удобные инструменты объединяют данные, аналитику и бизнес-пользователей для повышения эффективности и стимулирования роста.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов взаимодействия с живым взаимодействием, основанными на первых данных, для создания доверенной, живой аудитории повсюду. Наши решения - живой чат, живой блог, арена Personas) используют самые популярные функции от социальных сетей, чтобы быстро создать глубокое участие в любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют арене, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Openprise
openprisetech.com
Openprise способствует революции в RevOps. Openprise автоматизирует критически важные процессы RevOps, чтобы устранить разрозненность и объединить специалистов по продажам и маркетингу и их технологии для обеспечения взрывного роста. Openprise — это единая платформа без кода, которая позволяет вам упростить стек RevTech, быстрее реагировать на изменения на вашем рынке и масштабировать операции для достижения ваших целей по доходам. Команды RevOps в таких лидерах отрасли, как UI Path, Freshworks, Zendesk, Zscaler и Okta, полагаются на Openprise для получения эффективного и предсказуемого дохода. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.openprisetech.com.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, удержания и расширения большего количества клиентов. Продукты Successeve управляются тремя основными механизмами: централизацией данных, оценками и автоматизированными действиями.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетинге. WayMore предназначен для всех предприятий, независимо от отрасли и размера. Простой дизайн платформы упрощает работу пользователя. Как? * Поместите своих клиентов в центр комплексного подхода. * Объедините все ваши источники данных. Анализируйте данные с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою аудиторию. * Микросегментируйте свою аудиторию, чтобы максимизировать уровень вовлеченности. * Общайтесь с каждым сегментом аудитории, используя правильный канал, в правильный момент и с правильным контентом. * Внедрить автоматизацию, чтобы избежать ручных задач. Почему? * Перспектива превращения приводит к лояльным клиентам. * Экономьте время и усилия.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему понять клиентов и привлечь их для стимулирования прибыльного роста. Услуги Lexer по адаптации, внедрению и стратегическому консалтингу помогут заполнить любые пробелы в ресурсах вашей команды и обеспечить плавное и успешное внедрение CDXP. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ > Благодаря одной из самых простых интеграций в отрасли, CDP от Lexer легко объединит, очистит, стандартизирует и обогатит ваши данные в единое представление о клиенте, имеющее практическое значение. Наши инструменты и команда помогут повысить IQ ваших клиентов с помощью прогнозной аналитики на базе искусственного интеллекта, стороннего обогащения данных и целевых опросов клиентов. МАРКЕТИНГ > Маркетинговое решение Lexer позволяет вам быстро определить нужных клиентов, сообщения, креативы и каналы для ваших маркетинговых кампаний. Наши простые в использовании инструменты, предназначенные для бизнес-пользователей, а не специалистов по обработке данных, позволяют вам организовывать целенаправленные кампании по каждому каналу, сокращая потери и повышая вовлеченность. Благодаря эффективным инструментам отслеживания изменений и количественной оценки их воздействия вы можете легко продемонстрировать ценность своей маркетинговой деятельности. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ > Решение Lexer для розничной торговли помогает продавцам взаимодействовать с каждым покупателем, повышая актуальность и эффективность обслуживания в магазине. Полные профили клиентов позволяют вам строить подлинные отношения в большом масштабе. Имея доступ к подробной истории покупок и информации о предпочтениях, вы можете адаптировать качество обслуживания клиентов, собирать данные, которые традиционно теряются, предоставлять обоснованные рекомендации по продуктам и настраивать следующие лучшие действия для стабильно высокого качества взаимодействия. СЕРВИС > Сервисное решение Lexer объединяет все данные клиентов, почтовые ящики, рабочие процессы и формы обратной связи, чтобы обеспечить информированное, полностью контекстуализированное взаимодействие по обслуживанию. Имея доступ к подробной информации о человеке, стоящем за каждым запросом на обслуживание, ваша команда может войти в каждый разговор с полным контекстом, необходимым для предоставления стабильного и высококачественного обслуживания. Предварительно настроенные наиболее эффективные действия для распространенных запросов позволяют вам управлять ответами агентов и достигать масштабной персонализации. Мы — частная австралийская компания с командой из более чем 100 человек, работающей с более чем 150 брендами в Австралии, Азии и США.
Castled.io
castled.io
Создавайте сложные пути взаимодействия с клиентами и персонализированные кампании по привлечению клиентов, используя данные клиентов, надежно защищенные на ваших серверах.
Transitiv
transitiv.io
Мы создали первую в мире полностью автоматизированную, оптимизированную и по-настоящему ОТКРЫТУЮ многоканальную маркетинговую платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — это универсальный генеративный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративного поиска, анализа и автоматизации. Он создан на основе усовершенствованной инфраструктуры искусственного интеллекта Retrival Augmented Generation (RAG), которая повышает точность ответов, генерируемых более крупными языковыми моделями (LLM). Это улучшение стало возможным за счет включения внешних источников знаний для поддержки внутреннего понимания модели. Компонент инструмента SquirroGPT использует семантический поиск для запроса LLM, обеспечивая более эффективный и информированный процесс поиска данных. Когда пользователь вводит запрос, SquirroGPT выполняет поиск в базе знаний, включая загруженные данные и документы. Затем соответствующая информация отправляется в LLM, и ответ сверяется с базой знаний перед передачей пользователю. Это гарантирует, что каждый ответ подкреплен доказательствами, а процесс уточнения снижает количество неточных ответов. Этот инструмент также специализируется на обеспечении доступа к сложным организационным данным с возможностью определения источников данных и прав доступа в соответствии с требованиями отдельных бизнес-подразделений. Он позволяет пользователям взаимодействовать с данными без необходимости открывать документы, обеспечивая более точные результаты за счет анализа соответствующих абзацев, а не целых документов. Этот инструмент обеспечивает безопасность корпоративного уровня и может быть встроен для обеспечения доступа широкой аудитории.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e помогает брендам донести правильное сообщение в нужное время до нужного человека и по правильному каналу. Благодаря внедрению полностью адаптированного DataMart, можно собирать все данные и организовывать их по унифицированным профилям, чтобы персонализировать многоканальное взаимодействие и получать актуальную, надежную и полезную информацию, доступную в режиме реального времени.
NetWise
netwisedata.com
NetWise — ведущий поставщик данных об аудитории B2B для брендов, агентств, платформ, специалистов по продажам и маркетингу, а также групп по науке о данных. Наши уникальные продукты для обработки данных B2B обеспечивают настоящий многоканальный маркетинг, позволяя вам ориентироваться на одну и ту же аудиторию по всем маркетинговым каналам на каждой платформе, которую вы хотите использовать. Наша запатентованная схема идентификации потребителей B2B означает, что вы всегда и везде обращаетесь к одному и тому же человеку. И мы обеспечиваем самый большой охват аудитории в отрасли. Наши клиенты регулярно работают с нами для создания и активации пользовательских сегментов и аудиторий. Мы являемся экспертами в извлечении аналитических данных и их использовании для нужд вашего конкретного бизнеса и аудитории. Ни одна другая компания не располагает более доступными уникальными бизнес-данными. NetWise использует технологии мирового класса и нетрадиционные наборы данных для предоставления уникальных продуктов данных B2B своим клиентам и партнерам, и мы являемся одной из самых опытных, надежных и надежных компаний по работе с данными в сфере продаж, маркетинга и рекламы.
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics предлагает открытую и интегрированную инфраструктуру маркетинга данных, охватывающую все виды использования CDP и DMP. Платформу также можно использовать для создания альянсов данных, гарантирующих непроницаемость данных между партнерами и соответствие текущим и будущим нормам (GDPR, Pipeda, CCPA…). Наша технология позволяет собирать данные о каждом клиенте и потенциальном клиенте (сотни миллионов профилей оффлайн и онлайн данных) без сжатия, что позволяет сегментировать и координировать многоканальные кампании в режиме реального времени. Клиенты mediarithmics могут добавлять свои собственные алгоритмы для персонализации стратегических точек платформы, будь то персонализация маркетинга на 360° или сценарии использования монетизации данных. Мы — высокотехнологичная компания, созданная в 2014 году и ежегодно открывающая международные офисы. В число наших клиентов входят крупные розничные торговцы, медиа-группы, амбициозные компании, занимающиеся масштабированием, и в более широком смысле компании, которые хотят использовать свои данные как никогда раньше.
Journify
journify.io
Journify — составная платформа данных о клиентах, которая помогает маркетологам собирать и унифицировать профили клиентов, определять динамические аудитории и активировать их в режиме реального времени.
Herogi
herogi.com
Herogi — это комплексное решение для интеллектуальных автоматизированных действий с быстро меняющимися большими данными. Его бесшовная интеграция со сторонними службами и встроенные возможности обработки сложных событий обеспечивают автоматизированный анализ для технологических решений. Herogi сосредотачивается на данных о событиях по мере их возникновения, а затем вовремя предпринимает действия. Его архитектура, основанная на событиях и состоянии, обеспечивает оперативное реагирование на запросы клиентов в режиме реального времени.
FLYDE
flyde.io
Большинство предприятий не используют возможности своего стека данных должным образом, что может привести к потере дохода на 4–7% в год. Мы создали SaaS-платформу FLYDE, чтобы помочь потребительским брендам и ритейлерам, у которых уже есть передовой набор технологий (CRM, платформа электронной коммерции, программное обеспечение для автоматизации маркетинга, технология отслеживания розничной торговли, кампании цифрового маркетинга и т. д.), но они все еще испытывают боль или напряжение в двух ситуациях. : Рассредоточение данных. Компании, источники данных которых разрознены и отключены друг от друга. FLYDE — это самая простая и доступная платформа данных о клиентах, способная соединить все ваши источники данных и предоставить панель управления клиентами с детальным обзором вашей клиентской базы на 360 градусов, на основе которой вы можете действовать в режиме реального времени. Прогнозы с помощью систем прошлого века. Во многих случаях даже при хорошей связи между источниками данных предприятия применяют прогнозные модели спорадически и с помощью систем прошлого века. FLYDE внедрила в платформу свои собственные прогнозные модели на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, которые помогают повысить удержание клиентов и пожизненную ценность на 20 %, максимизировать конверсию продаж и в конечном итоге увеличить прибыль и рентабельность инвестиций в рекламу на 43 %. Мы — нечто большее, чем просто CDP (платформа данных клиентов), и обладая более чем 15-летним опытом создания и внедрения решений в области технологий больших данных, мы обладаем такими отличительными преимуществами: (1) доступность и точность нашего искусственного интеллекта, (2) интеллектуальные возможности и действенные сегментации, которые стимулируют активацию клиентов с более высокой рентабельностью инвестиций и (3) подход мирового класса к успеху клиентов для обслуживания наших клиентских организаций.
DinMo
dinmo.com
В DinMo мы представляем себе мир, в котором бизнес процветает за счет использования возможностей данных. Наша миссия — упростить доступ к данным, устранить сложность и продвигать культуру, основанную на данных, которая позволяет командам принимать обоснованные решения и стимулировать рост. DinMo предлагает универсальную платформу, которая оптимизирует бизнес-знание без хранения каких-либо данных, поскольку мы напрямую считываем данные из хранилищ данных наших клиентов. Этот подход позволяет нетехническим пользователям беспрепятственно получать доступ к своим данным, не сталкиваясь со сложностями, связанными с хранилищами данных. Выступая в качестве единого источника истины для бизнес-логики, мы гарантируем, что пользователи смогут извлекать интеллектуальную информацию с помощью нашей генеративной технологии искусственного интеллекта. Этот инновационный подход позволяет принимать решения на основе данных без необходимости использования аналитика данных. Кроме того, наша платформа позволяет пользователям создавать собственные сегменты без кода, используя естественный язык для определения своей целевой аудитории и раскрытия скрытых возможностей. Чтобы сделать все это практическим, DinMo может синхронизировать аудитории, события для клиентов и аналитику с инструментами для бизнеса и активации, облегчая распространение знаний и обеспечивая возможности роста.
Custobar
custobar.com
Ваши клиенты — частные лица. Относитесь к ним таким образом. Custobar дает вам полное представление о каждом из ваших клиентов и о том, как они взаимодействуют с вашим бизнесом - по всем каналам, по которым они встречаются с вами. Мы собираем все данные о транзакциях ваших клиентов и делаем их понятными и практичными.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
Session AI
sessionai.com
Session AI — пионер сессионного маркетинга, важнейшей возможности, которая необходима ведущим интернет-торговцам для конвертации посетителей сайта в мире, где конфиденциальность превыше всего. Используя запатентованное машинное обучение, Session AI прогнозирует намерение покупки за пять кликов, позволяя интернет-магазинам предоставлять каждому посетителю правильное предложение в режиме реального времени без необходимости использования личной информации или сторонних файлов cookie. Узнайте больше о будущем маркетинга электронной коммерции на сайте www.sessionai.com.
Aislelabs
aislelabs.com
Универсальная платформа для управления идентификацией и доступом клиентов (CIAM) с настраиваемыми формами веб-регистрации, самообслуживанием профилей, входом в социальные сети и полнофункциональными маркетинговыми возможностями. Привлекайте пользователей онлайн и офлайн, с веб-сайтов, мобильных приложений, личных регистраций, гостевого Wi-Fi и любого количества других источников. Консолидируйте профили клиентов по всем каналам в одном месте. Собственные маркетинговые возможности, включая кампании по электронной почте и SMS, обширные опросы, умные купоны и платную рекламу в СМИ. Механизм глубокого обучения с искусственным интеллектом (ИИ) для понимания поведения и сегментации пользователей для обеспечения высокой рентабельности инвестиций. Беспарольное управление идентификацией и прогрессивное профилирование, предназначенное для современных клиентов.
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, основанные на знаниях клиентов. Более 500 брендов по всему миру используют Splio каждый день, в том числе The Kooples, Kusmi Tea, Givenchy, Le Slip Français, Caudalie, Degrenne, Intersport, Longchamp, Lindt, Air China и Cache Cache.
Propellor
propellor.ai
Propellor — это инструмент, который позволяет вам унифицировать и активировать ваши данные, позволяя безгранично анализировать их для решения различных бизнес-задач. Благодаря более чем 200 разъемам Propellor обеспечивает плавную интеграцию с различными источниками данных, предоставляя вам доступ к широкому спектру точек данных. Этот инструмент ежедневно обрабатывает значительный объем данных, легко обрабатывая терабайты данных. Одной из ключевых особенностей Propellor является его способность создавать индивидуальные диаграммы и информационные панели, адаптированные к вашему конкретному сценарию использования. Благодаря возможности создавать собственные визуализации вы можете получить более глубокое понимание и эффективно передать результаты анализа данных заинтересованным сторонам. Кроме того, Propellor предлагает готовые к использованию шаблоны информационных панелей, которые охватывают широкий спектр общих и актуальных диаграмм, что упрощает вам начало работы, не тратя часы на настройку. Чтобы лучше анализировать ваши данные, Propellor предлагает приложения для работы с данными, которые позволяют вам вникайте в различные результаты анализа, такие как путь ваших клиентов к покупке или другие соответствующие показатели. Эти приложения для обработки данных позволяют вам глубже анализировать ваши данные и получать ценную информацию, которая может помочь вам в процессе принятия решений. В целом, Propellor стремится заново изобрести информационные панели для принятия решений, предоставляя гибкую и настраиваемую платформу для анализа и активации ваших данных. Независимо от того, являетесь ли вы бизнес-лидером, лидером маркетинга, менеджером по развитию или менеджером по продукту, Propellor предлагает индивидуальные решения, отвечающие вашим конкретным потребностям.
Freshpaint
freshpaint.io
Freshpaint с любовью называют «восстанавливающимся CDP». Когда Freshpaint впервые был запущен, он позиционировал себя как платформа для общих данных о клиентах, а затем модернизировал свою платформу специально для поставщиков медицинских услуг. В отличие от обычных CDP, платформа конфиденциальности в сфере здравоохранения Freshpaint помогает организациям реализовывать маркетинговые стратегии, основанные на данных, соблюдая при этом отраслевые правила. Freshpaint помогает поставщикам медицинских услуг по умолчанию поддерживать данные своих клиентов в соответствии с требованиями HIPAA. Мы заменяем технологию отслеживания, используемую Google, Facebook и другими, чтобы вы могли использовать эти инструменты и соблюдать требования HIPAA. Маскирование идентификаторов и списки разрешенных встроены, что делает Freshpaint HIPAA безопасным по умолчанию. Freshpaint — единственная платформа данных о клиентах, специально созданная для здравоохранения.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для управления данными и решениями для управления опытом. Благодаря Pimcore тысячи клиентов по всему миру, в том числе Burger King, Audi, Peugeot и IKEA, предоставляют цифровые возможности, которые создают значительную ценность для их бизнеса. Pimcore позволяет быстро и легко создавать высококонверсионные, последовательные, контекстуальные цифровые возможности и внедрять инновации на сверхскоростной скорости, сотрудничая на единой платформе во всей цифровой организации. Это обеспечивает превосходное время выхода на рынок и непревзойденные возможности подключения. Лицензия с открытым исходным кодом позволяет организациям любого размера и отрасли сохранять полный контроль над технологиями. Pimcore используется более чем 110 000 компаний в 65 странах и признан Gartner Peer Insights «Выбором клиентов» 2022/23.
Yespo
yespo.io
Yespo — омниканальная платформа, предлагающая готовые инструменты и кампании для электронной коммерции среднего размера. Yespo позволяет легко создавать персонализированный пользовательский интерфейс и быстро получать доход от существующих клиентов. Маркетологи электронной коммерции смогут интегрировать товарные ленты, выбирать подходящие кампании из 53 предложенных или настраивать собственные сегменты и сценарии без участия разработчиков. Если у компании есть пользовательские данные в сторонних источниках (PostgreSQL, Big Query, Google Sheets), Yespo дополнит ими профили клиентов. Таким образом, компания получит максимальную отдачу от своей базы, а подписчики — максимально точные товарные рекомендации от ИИ. Международная электронная коммерция сможет автоматизировать работу с многоязычными кампаниями.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Plumb5
plumb5.com
Запускайте омниканальные маркетинговые кампании через Интернет, мобильные устройства, электронную почту и SMS. С легкостью используйте push-уведомления и обмен сообщениями в приложениях. Plumb5 — это платформа для взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, которая помогает маркетологам сохранять вовлеченность пользователей и возвращать их с помощью умных маркетинговых стратегий. Автоматизация маркетинга с поддержкой искусственного интеллекта
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, Китая и России о защите данных, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Отличная платформа обеспечивает отличную заботу о клиентах. От внедрения и внедрения, обучения по продуктам до аналитического консалтинга и индивидуальной интеграции — Piwik PRO обеспечивает персональный подход на каждом этапе вашего пути. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛИТИКА Отслеживайте поведение клиентов на веб-сайтах, в мобильных приложениях, цифровых продуктах и областях после входа в систему без ущерба для конфиденциальности пользователей. Получите свои данные без задержек и проблем с обработкой, независимо от объема информации, которую вы хотите проанализировать. Легко создаваемые отчеты об аудитории, привлечении клиентов и поведении позволяют вашим данным рассказать свою историю без каких-либо дополнительных инструментов визуализации. МЕНЕДЖЕР ТЕГОВ Легко управляйте тегами, пикселями и кодами JavaScript для веб-сайтов, цифровых продуктов и защищенных зон участников без участия вашей ИТ-команды. Расширьте свои аналитические возможности с помощью обширной библиотеки шаблонов тегов, триггеров и условий. Соблюдайте законы о конфиденциальности, определив, какие теги требуют предварительного согласия, и настройте отслеживание в соответствии с предпочтениями пользователя в отношении конфиденциальности. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ Просматривайте все данные своих клиентов в одном месте и лучше понимайте их как группы, так и отдельных лиц. Импортируйте и агрегируйте данные из CRM, платформ электронной коммерции, оффлайн, веб-форм, мобильных приложений и других источников, чтобы получить единое представление о клиентах. Улучшите свои усилия по многоканальному маркетингу без ущерба для конфиденциальности и безопасности. МЕНЕДЖЕР СОГЛАСИЯ Собирайте и обрабатывайте согласия и запросы данных для соблюдения прав пользователей на конфиденциальность по всему миру. Приведите свои инструменты и веб-сайты в соответствие с GDPR ЕС, CCPA Калифорнии, LGPD Бразилии и другими законами по всему миру. Узнайте, что мы можем сделать для вашей организации. Посетите: https://piwik.pro/
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Mobio
mobio.io
Mobio — это универсальная платформа для отделов маркетинга, продаж и обслуживания, в основе которой лежит CDP. Наш продукт был разработан для решения повседневных задач
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межканальной оркестрации. Подход Listrak, ориентированный на данные, обеспечивает персонализацию 1:1 в масштабе, поэтому вы можете отправлять сообщения точно в нужное время через правильную комбинацию каналов и устройств, чтобы максимизировать взаимодействие с клиентами, доход и пожизненную ценность.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Kevel
kevel.com
Kevel предлагает инфраструктурные API, необходимые для быстрого создания пользовательских рекламных платформ для спонсируемых списков, внутренних рекламных акций, собственной рекламы и многого другого, что позволяет брендам получать новые доходы, ориентированные на пользователей. Кевел привержен идее, согласно которой каждый интернет-магазин и издатель должен иметь возможность добавлять потоки доходов от рекламы, ориентированные на конфиденциальность, и вернуть Интернет у Google, Amazon, Facebook и других цифровых монополий. Такие клиенты, как Ticketmaster, Yelp, Strava, Klarna и многие другие, уже запустили успешные рекламные платформы на Kevel. Узнайте больше на сайте www.kevel.com.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — это платформа активации данных, которая помогает организациям превращать данные своих клиентов в действия. Платформа предоставляет мощные функции, необходимые для сбора, подготовки и активации данных из любого хранилища данных в более чем 200 последующих инструментов, поэтому команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами могут использовать ее для персонализации опыта, увеличения доходов и, в конечном итоге, развития своего бизнеса. Удобные для маркетологов функции Hightouch позволяют легко реализовывать сложные и индивидуальные сценарии использования без написания кода. Благодаря возможностям SQL или Customer Studio, набора функций без программирования, любой сотрудник вашей организации может изучать данные о клиентах и синхронизировать их с инструментами, которые они используют ежедневно. Являясь пионером в области обратного ETL, компания Hightouch возглавляет переход отрасли платформ клиентских данных к архитектуре Composable CDP, предназначенной для хранения данных. Эта новая парадигма превращает хранилище данных в механизм, который может обеспечить все варианты использования в маркетинге и обеспечивает безопасность, гибкость и скорость окупаемости, необходимые современным организациям.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды любого размера используют Formaloo для создания опросов вовлеченности, порталов для участников, досок объявлений, чат-ботов и многих других инструментов для привлечения своей аудитории.
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