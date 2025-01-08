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Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, которая централизует все ваши данные о клиентах — из всего вашего технологического стека, за любой период времени и с полной детализацией, — Klaviyo позволяет легко создавать, доставлять и оптимизировать невероятно сложные и персонализированные услуги по всему миру. электронная почта, SMS, мобильные приложения, обзоры, Интернет, платная реклама и многое другое. Присоединяйтесь к более чем 130 тысячам платящих клиентов, используя Klaviyo, чтобы увеличить количество конверсий и пожизненную ценность клиентов — и расти на их собственных условиях. Узнайте больше на klaviyo.com.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениями для всех потребностей взаимодействия, и Data Pipelines, платформу данных о клиентах, которая объединяет весь стек технологий. Customer.io предлагает выигрышный рецепт эффективного взаимодействия с клиентами путем объединения данных в реальном времени и персонализированных сообщений. Созданный для масштабирования, Customer.io используется более чем 5500 компаниями, отправляя более 29 миллиардов сообщений в год. Customer.io, основанная в 2012 году, – это глобально распределенная удаленная компания, названная одной из самых быстрорастущих частных компаний в списке 2022 Inc. 5000.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обеспечения по состоянию на 2014 год и признана одним из 100 лучших работодателей Канады. 2016, Mediacorp Canada Inc. Программные приложения OpenText управляют контентом или неструктурированными данными для крупных компаний, государственных учреждений и фирм, оказывающих профессиональные услуги. OpenText направляет свои продукты на удовлетворение требований управления информацией, включая управление большими объемами контента, соблюдение нормативных требований, а также управление мобильным и онлайн-опытом. В OpenText работает более 14 000 человек по всему миру, и она является публичной компанией, акции которой котируются на NASDAQ (OTEX). и Фондовая биржа Торонто (OTEX).
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет бренды и потребителей посредством уникального опыта с нашим полностью интегрированным универсальным пакетом решений UGC. С помощью Skeepers бренды действительно укрепляют отношения с потребителями, расширяют охват, повышают вовлеченность, стимулируют продажи и улучшают удержание потребителей. Ее решения упрощают эффективное и масштабное создание, сбор, управление и активацию пользовательского контента. Skeepers позволяет брендам связываться с нашим сообществом авторов для получения высококачественного, индивидуального видеоконтента UGC. Его продвинутый искусственный интеллект позволяет брендам использовать наиболее оптимальный видеоконтент, чтобы продукты находили отклик у целевой аудитории, и транслировать видео по наиболее эффективным каналам распространения.
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для индивидуальной гиперперсонализации и практической информации о поведении ваших клиентов. Contlo, созданный для мира, в котором ИИ ориентирован прежде всего, позволяет современному бизнесу использовать ИИ для организации комплексного маркетинга. Платформа помогает брендам повысить пожизненную ценность клиентов, повысить вовлеченность клиентов и предоставить гиперперсонализированный опыт для удержания самых ценных клиентов. Тысячи быстрорастущих компаний доверяют Contlo увеличение своих продаж за счет привлечения лояльных клиентов и принятия более быстрых решений на основе данных на протяжении всего жизненного цикла клиентов. Это позволит им измерять и оптимизировать качество обслуживания клиентов с помощью: * Автономные персонализированные кампании для каждой точки контакта с клиентом: Легко привлекайте своих клиентов с помощью автономных кампаний на базе искусственного интеллекта по всем основным маркетинговым каналам, таким как электронная почта, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook и Instagram. * Генеративный путь клиента в режиме реального времени на основе LLM: Прощайте, шаблонные потоки автоматизации! Позвольте искусственному интеллекту создавать наиболее оптимальные рабочие процессы взаимодействия с клиентами и пути взаимодействия с ними на основе их недавних взаимодействий, чтобы максимизировать рентабельность инвестиций. * Создавайте сегменты клиентов для индивидуальной персонализации с помощью ИИ: Организуйте персонализированное и целенаправленное взаимодействие с клиентами на основе поведенческих данных, демографических данных и последних действий на веб-сайте. * LLM генерирует идеи, аналитику и автономную отчетность: Получите детальную информацию о поведении ваших клиентов, эффективности кампаний и общей бизнес-аналитике, а также информацию, рекомендации и автономные отчеты, созданные с помощью искусственного интеллекта. * Автономное взаимодействие с клиентами, чат-боты на базе LLM и единый почтовый ящик для разговоров: Обеспечьте своим клиентам удобство работы с брендом через чат в Facebook/Instagram/WhatsApp и совершайте телефонные звонки прямо с единой панели управления. Contlo легко интегрируется с более чем 200 платформами, помогая брендам создать мощный автономный набор маркетинговых технологий для своего бизнеса.
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров используют Formaloo для создания опросов вовлеченности, порталов для участников, досок объявлений, чат-ботов и многих других инструментов для привлечения своей аудитории.
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, Китая и России о защите данных, включая Общий регламент защиты данных (GDPR) и Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования (HIPAA). Отличная платформа обеспечивает отличную заботу о клиентах. От внедрения и внедрения, обучения по продуктам до аналитического консалтинга и индивидуальной интеграции — Piwik PRO обеспечивает персональный подход на каждом этапе вашего пути. Piwik PRO Analytics Suite АНАЛИТИКА Отслеживайте поведение клиентов на веб-сайтах, в мобильных приложениях, цифровых продуктах и областях после входа в систему без ущерба для конфиденциальности пользователей. Получите свои данные без задержек и проблем с обработкой, независимо от объема информации, которую вы хотите проанализировать. Легко создаваемые отчеты об аудитории, привлечении клиентов и поведении позволяют вашим данным рассказать свою историю без каких-либо дополнительных инструментов визуализации. МЕНЕДЖЕР ТЕГОВ Легко управляйте тегами, пикселями и кодами JavaScript для веб-сайтов, цифровых продуктов и защищенных зон участников без участия вашей ИТ-команды. Расширьте свои аналитические возможности с помощью обширной библиотеки шаблонов тегов, триггеров и условий. Соблюдайте законы о конфиденциальности, определив, какие теги требуют предварительного согласия, и настройте отслеживание в соответствии с предпочтениями пользователя в отношении конфиденциальности. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ Просматривайте все данные своих клиентов в одном месте и лучше понимайте их как группы, так и отдельных лиц. Импортируйте и агрегируйте данные из CRM, платформ электронной коммерции, оффлайн, веб-форм, мобильных приложений и других источников, чтобы получить единое представление о клиентах. Улучшите свои усилия по многоканальному маркетингу без ущерба для конфиденциальности и безопасности. МЕНЕДЖЕР СОГЛАСИЯ Собирайте и обрабатывайте согласия и запросы данных для соблюдения прав пользователей на конфиденциальность по всему миру. Приведите свои инструменты и веб-сайты в соответствие с GDPR ЕС, CCPA Калифорнии, LGPD Бразилии и другими законами по всему миру. Узнайте, что мы можем сделать для вашей организации. Посетите: https://piwik.pro/
Segment
segment.com
Segment — это платформа данных о клиентах (CDP), которая помогает компаниям использовать собственные данные о клиентах. Его платформа демократизирует доступ к надежным данным для всех команд и предлагает полный набор инструментов для стандартизации сбора данных, унификации пользовательских записей и направления данных клиентов в любую систему, где это необходимо. Более 20 000 компаний, таких как Intuit, FOX, Instacart и Levi’s, используют Segment для принятия решений в режиме реального времени, ускорения роста и предоставления привлекательного пользовательского опыта. С помощью Segment вы можете собирать, преобразовывать, отправлять и архивировать данные своих клиентов. Сегментация упрощает процесс сбора данных и подключения новых инструментов, позволяя вам тратить больше времени на использование своих данных и меньше времени на их сбор. Вы можете использовать Segment для отслеживания событий, которые происходят, когда пользователь взаимодействует с интерфейсами. «Интерфейсы» — это общее слово Segment для любых цифровых свойств, которыми вы владеете: вашего веб-сайта, мобильных приложений и процессов, которые выполняются на сервере или OTT-устройстве. Когда вы собираете данные о взаимодействии в Segment, вы можете отправлять их (часто в режиме реального времени) в свои инструменты маркетинга, продуктов и аналитики, а также в хранилища данных. В большинстве случаев вам даже не придется прикасаться к коду отслеживания, чтобы подключиться к новым инструментам.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кампаний. Превратить данные о клиентах в продажи еще никогда не было так просто.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и коррелируют реальные данные. данные о времени в репозитории с возможностью поиска, из которого он может генерировать графики, отчеты, оповещения, информационные панели и визуализации. Splunk делает машинные данные доступными для всей организации, определяя шаблоны данных, предоставляя метрики, диагностируя проблемы и предоставляя аналитику для бизнес-операций. Splunk — это горизонтальная технология, используемая для управления приложениями, обеспечения безопасности и соответствия требованиям, а также для бизнес- и веб-аналитики. Недавно Splunk также начала разработку решений машинного обучения и обработки данных для BizOps.
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — это платформа активации данных, которая помогает организациям превращать данные своих клиентов в действия. Платформа предоставляет мощные функции, необходимые для сбора, подготовки и активации данных из любого хранилища данных в более чем 200 последующих инструментов, поэтому команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами могут использовать ее для персонализации опыта, увеличения доходов и, в конечном итоге, развития своего бизнеса. Удобные для маркетологов функции Hightouch позволяют легко реализовывать сложные и индивидуальные сценарии использования без написания кода. Благодаря возможностям SQL или Customer Studio, набора функций без программирования, любой сотрудник вашей организации может изучать данные о клиентах и синхронизировать их с инструментами, которые они используют ежедневно. Являясь пионером в области обратного ETL, компания Hightouch возглавляет переход отрасли платформ клиентских данных к архитектуре Composable CDP, предназначенной для хранения данных. Эта новая парадигма превращает хранилище данных в механизм, который может обеспечить все варианты использования в маркетинге и обеспечивает безопасность, гибкость и скорость окупаемости, необходимые современным организациям.
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — это внутреннее инструментальное решение с низким уровнем кода, которое помогает разработчикам быстро снабдить свои бизнес-команды внутренними инструментами, такими как полнофункциональные панели администрирования, информационные панели и инструменты управления базами данных, которые адаптированы к их операциям и готовы к масштабированию. Все, что вам нужно, это подключить источник данных, и полнофункциональная панель администратора будет автоматически сгенерирована на основе ваших данных за несколько минут. Затем легко настройте его с помощью компонентов с низким кодированием в соответствии с вашими уникальными потребностями.
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслуживание клиентов. Маркетологи используют платформу Insider для предоставления единообразного и привлекательного опыта в Интернете, приложениях, Web Push, электронной почте, SMS, WhatsApp Commerce и т. д. Недавно получивший статус «единорога», Insider также был поздравлен NASDAQ с тем, что он стал одним из немногих в мире единорогов B2B SaaS, основанных женщинами и возглавляемых женщинами. CrunchBase недавно назвал соучредителя и генерального директора Insider Ханде Чилингир одной из лучших женщин-руководителей за пределами США. Треть компаний из списка Fortune 500 и ведущих брендов в сфере розничной торговли, автомобилестроения и туризма выбирают Insider для предоставления персонализированного опыта на основе искусственного интеллекта, который превосходит ожидания клиентов. Инсайдеру доверяют более 1200 компаний по всему миру, включая Singapore Airlines, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan, AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon и CNN.
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимизировать успех клиентов и их пожизненную ценность. Платформа, созданная для всех, от CSM до высшего руководства, позволяет унифицировать данные о ваших клиентах, ставить цели и идеальные результаты, а также улучшать взаимодействие с клиентом с помощью таких функций, как сценарии, автоматизация и совместная работа. Компания была основана в Стокгольме, Швеция, в 2014 году, и ее команда насчитывает более 100 человек в Европе, Северной Америке, Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробности читайте на сайте www.planhat.com.
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматизации, ориентированной на получение прибыли, мы обеспечиваем дополнительную эффективность командам, ориентированным на клиента. Бесшовная корпоративная интеграция Catalyst централизует разрозненные данные о клиентах на самой интуитивно понятной платформе в отрасли, основанной на передовых рабочих процессах. Автоматизируйте и масштабируйте свои лучшие в своем классе процессы взаимодействия с клиентами; повысить производительность пользователей и их внедрение; и предоставлять четкую информацию о состоянии здоровья клиентов, которая точно оптимизирует качество обслуживания клиентов — от адаптации до информационно-пропагандистской деятельности. Сотрудничайте с проверенной командой Catalyst и интуитивно понятной платформой, чтобы создавать, повторять и масштабировать свою стратегию роста под руководством клиентов. Узнайте больше на https://catalyst.io/.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и сегментировать данные о клиентах. Разрушая разрозненность данных, Dotdigital оптимизирует процесс принятия решений и открывает путь к маркетинговому творчеству, которое обеспечивает масштабное привлечение клиентов. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта Dotdigital упрощает автоматизацию глубоко персонализированного взаимодействия в Интернете, электронной почте, SMS, WhatsApp, чате, push-уведомлениях, социальных сетях, рекламе и т. д. Dotdigital, которому доверяют более 4000 брендов в электронной коммерции, розничной торговле, некоммерческих организациях, образовании, финансовых услугах и других секторах, помогает маркетологам по всему миру. Компания Dotdigital со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1999 году, специализируется на создании надежных, связанных и ориентированных на будущее решений, которые расширяют возможности бизнеса, ориентированного на клиентов. Узнайте больше на dotdigital.com.
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему понять клиентов и привлечь их для стимулирования прибыльного роста. Услуги Lexer по адаптации, внедрению и стратегическому консалтингу помогут заполнить любые пробелы в ресурсах вашей команды и обеспечить плавное и успешное внедрение CDXP. ПЛАТФОРМА ДАННЫХ КЛИЕНТОВ > Благодаря одной из самых простых интеграций в отрасли, CDP от Lexer легко объединит, очистит, стандартизирует и обогатит ваши данные в единое представление о клиенте, имеющее практическое значение. Наши инструменты и команда помогут повысить IQ ваших клиентов с помощью прогнозной аналитики на базе искусственного интеллекта, стороннего обогащения данных и целевых опросов клиентов. МАРКЕТИНГ > Маркетинговое решение Lexer позволяет вам быстро определить нужных клиентов, сообщения, креативы и каналы для ваших маркетинговых кампаний. Наши простые в использовании инструменты, предназначенные для бизнес-пользователей, а не специалистов по обработке данных, позволяют вам организовывать целенаправленные кампании по каждому каналу, сокращая потери и повышая вовлеченность. Благодаря эффективным инструментам отслеживания изменений и количественной оценки их воздействия вы можете легко продемонстрировать ценность своей маркетинговой деятельности. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ > Решение Lexer для розничной торговли помогает продавцам взаимодействовать с каждым покупателем, повышая актуальность и эффективность обслуживания в магазине. Полные профили клиентов позволяют вам строить подлинные отношения в большом масштабе. Имея доступ к подробной истории покупок и информации о предпочтениях, вы можете адаптировать качество обслуживания клиентов, собирать данные, которые традиционно теряются, предоставлять обоснованные рекомендации по продуктам и настраивать следующие лучшие действия для стабильно высокого качества взаимодействия. СЕРВИС > Сервисное решение Lexer объединяет все данные клиентов, почтовые ящики, рабочие процессы и формы обратной связи, чтобы обеспечить информированное, полностью контекстуализированное взаимодействие по обслуживанию. Имея доступ к подробной информации о человеке, стоящем за каждым запросом на обслуживание, ваша команда может войти в каждый разговор с полным контекстом, необходимым для предоставления стабильного и высококачественного обслуживания. Предварительно настроенные наиболее эффективные действия для распространенных запросов позволяют вам управлять ответами агентов и достигать масштабной персонализации. Мы — частная австралийская компания с командой из более чем 100 человек, работающей с более чем 150 брендами в Австралии, Азии и США.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам. Благодаря комплексному набору инструментов и решений WebEngage позволяет компаниям эффективно понимать, привлекать и удерживать клиентов. - УНИФИКАЦИЯ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ: WebEngage позволяет компаниям консолидировать данные о клиентах из различных источников, предоставляя ценную информацию в режиме реального времени и обеспечивая динамическую микросегментацию для целевых кампаний на основе конкретных атрибутов и поведения клиентов. - МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ: благодаря интуитивно понятному конструктору рабочих процессов WebEngage с функцией перетаскивания компании могут легко проектировать и автоматизировать многоканальные взаимодействия с клиентами, обеспечивая единообразный и персонализированный опыт по всем каналам, таким как электронная почта, SMS, push-уведомления и многое другое. - ЦЕЛЕВЫЕ КАМПАНИИ: WebEngage дает компаниям возможность автоматизировать персонализированные кампании, запускаемые действиями клиентов и заранее определенными бизнес-событиями. Это обеспечивает своевременную и актуальную коммуникацию для повышения вовлеченности клиентов и коэффициентов конверсии. - ПРОГНОЗНЫЕ МОДЕЛИ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ИИ: панель WebEngage Analytics позволяет использовать все показатели, необходимые для сегментации, привлечения и удержания приоритетных клиентов, оттока клиентов для окон конверсии и оптимизации рентабельности инвестиций. Это позволяет компаниям сосредоточить свои действия и кампании для достижения максимального эффекта и повышения рентабельности инвестиций. - ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 1:1: WebEngage позволяет компаниям предоставлять персонализированный опыт в любом масштабе. Учитывая намерения, предпочтения и другие соответствующие данные пользователей, компании могут адаптировать свои коммуникации к каждому отдельному клиенту, способствуя многоканальному взаимодействию с клиентами. Что еще? Платформа WebEngage быстро и легко интегрируется. Совместим с диапазоном ESP и MSP, все, что требуется, — это несколько часов работы технической команды. Присутствие по всему миру: со штаб-квартирой в Индии компания WebEngage расширила свою деятельность по всему миру, открыв офисы и присутствуя в регионе Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управления взаимоотношениями с клиентами и платформ автоматизации маркетинга.
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетинге. WayMore предназначен для всех предприятий, независимо от отрасли и размера. Простой дизайн платформы упрощает работу пользователя. Как? * Поместите своих клиентов в центр комплексного подхода. * Объедините все ваши источники данных. Анализируйте данные с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою аудиторию. * Микросегментируйте свою аудиторию, чтобы максимизировать уровень вовлеченности. * Общайтесь с каждым сегментом аудитории, используя правильный канал, в правильный момент и с правильным контентом. * Внедрить автоматизацию, чтобы избежать ручных задач. Почему? * Перспектива превращения приводит к лояльным клиентам. * Экономьте время и усилия.
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые программы успеха клиентов, основанные на лучших отраслевых практиках, позволяют быстро и легко начать работу, адаптироваться к вашему бизнесу и достичь важных бизнес-результатов на каждом этапе пути клиента. Крупнейшие в мире команды по работе с клиентами, в том числе SAP, Github, Schneider Electric и Aircall, используют Totango для интеграции данных о клиентах для всестороннего обзора состояния их здоровья, совместного управления своим портфелем клиентов и активного и разумного взаимодействия со своими клиентами. .
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для управления данными и решениями для управления опытом. Благодаря Pimcore тысячи клиентов по всему миру, в том числе Burger King, Audi, Peugeot и IKEA, предоставляют цифровые возможности, которые создают значительную ценность для их бизнеса. Pimcore позволяет быстро и легко создавать высококонверсионные, последовательные, контекстуальные цифровые возможности и внедрять инновации на сверхскоростной скорости, сотрудничая на единой платформе во всей цифровой организации. Это обеспечивает превосходное время выхода на рынок и непревзойденные возможности подключения. Лицензия с открытым исходным кодом позволяет организациям любого размера и отрасли сохранять полный контроль над технологиями. Pimcore используется более чем 110 000 компаний в 65 странах и признан Gartner Peer Insights «Выбором клиентов» 2022/23.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегрирует данные клиентов, объединяет их личности в унифицированные профили клиентов, обеспечивает конфиденциальность и делает информацию и прогнозы на основе машинного обучения доступными для маркетинга, обслуживания, продаж и операций для обеспечения персонализированного взаимодействия и улучшить привлечение, продажи и удержание клиентов. Мы лучше всего подходим предприятиям и быстрорастущим компаниям, поскольку мы легко интегрируемся с вашим существующим технологическим стеком, обеспечивая при этом максимально быструю окупаемость, независимо от сложных сред. Наши меры безопасности на уровне предприятия обеспечивают качество данных, управление, безопасность, соблюдение конфиденциальности и масштабируемость, помогая компаниям управлять согласием и снижать риски для разных брендов и регионов. Мощные и удобные инструменты объединяют данные, аналитику и бизнес-пользователей для повышения эффективности и стимулирования роста.
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого взаимодействия на любой платформе, которой вы управляете. Более 20 000 клиентов доверяют Arena, чтобы объединить свою аудиторию в Интернете, в приложениях или на живых мероприятиях (или во всех трех), чтобы взаимодействовать с контентом, сообществом и коммерцией.
Mobio
mobio.io
Mobio — это универсальная платформа для отделов маркетинга, продаж и обслуживания, в основе которой лежит CDP. Наш продукт был разработан для решения повседневных задач
Census
getcensus.com
Census — это ведущая платформа активации данных, основанная на Reverse ETL. Мы превращаем хранилище данных в центр маркетинговых и бизнес-операций, предоставляя каждому возможность действовать с помощью надежных и полезных данных. Никаких специальных сценариев или инженерных услуг не требуется! Сотни современных компаний, таких как Fivetran, Sonos, Canva, Orangetheory Fitness, Notion и Figma, используют Census для синхронизации данных о своих клиентах с инструментами, на которые полагаются бизнес-команды, достигая таких результатов, как сокращение затрат на привлечение клиентов на 50%, персонализация маркетинга для более чем 125 миллионов пользователей, что повышает производительность продаж в 10 раз и сокращает время поддержки на 98%.
Tealium
tealium.com
Tealium — это самая надежная платформа данных клиентов (CDP). Tealium соединяет данные, чтобы вы могли общаться со своими клиентами. Tealium объединяет данные клиентов через Интернет, мобильные устройства, оффлайн и Интернет вещей, чтобы компании могли лучше взаимодействовать со своими клиентами. Экосистема интеграции Tealium под ключ поддерживает более 1300 встроенных соединений, что позволяет брендам создавать полную инфраструктуру данных о клиентах в режиме реального времени. Решения Tealium включают платформу данных клиентов с машинным обучением, управлением тегами, API-концентратором и решениями для управления данными, которые делают данные клиентов более ценными, действенными, совместимыми с конфиденциальностью и безопасными. Более 850 ведущих компаний по всему миру доверяют Tealium реализацию своих стратегий обработки данных о клиентах. Надежный и гибкий CDP от Tealium в сочетании с самой стратегической поддержкой в отрасли приводит к лучшим результатам для вашего бизнеса.
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межканальной оркестрации. Подход Listrak, ориентированный на данные, обеспечивает персонализацию 1:1 в масштабе, поэтому вы можете отправлять сообщения точно в нужное время через правильную комбинацию каналов и устройств, чтобы максимизировать взаимодействие с клиентами, доход и пожизненную ценность.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доменах, брендах, регионах и веб-сайтах. Повысьте гибкость маркетинга и обеспечьте безопасность своего бизнеса в будущем. Получите гибкость для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей и одновременно повысьте эффективность взаимодействия подразделений.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализированные кампании по всем каналам, не зависимо от разработчиков. Отслеживайте и объединяйте нужные вам данные о клиентах с вашего веб-сайта, приложения, CRM, электронной почты, сервисов и офлайн-каналов. Благодаря разрешению личности вы можете отображать анонимных пользователей и их действия на разных платформах и получать 360-градусное представление о своих клиентах. Создавайте индивидуальные сегменты клиентов, чтобы своевременно отправлять сообщения по каналам. Вы можете интегрировать и легко синхронизировать эти данные о клиентах с существующими маркетинговыми инструментами, такими как Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook и более чем 180 инструментами в режиме реального времени. Подкрепите свои маркетинговые решения, собирая точные данные о клиентах с помощью CustomerLabs CDP.
Simon Data
simondata.com
Simon Data предоставляет маркетинговым командам единственную платформу данных о клиентах (CDP), специально созданную для повышения эффективности кампаний за счет более быстрой и точной сегментации и персонализации. Платформа данных Simon, первая платформа CDP, созданная на основе Snowflake, позволяет брендам освободиться от устаревшей архитектуры, которая затрудняет доступ к данным и их развертывание. Вот почему Tripadvisor, Equinox, JetBlue, ASOS, Venmo и многие другие полагаются на Simon Data для взаимодействия с потребителями. Платформа данных Simon с простым кодом предназначена для использования маркетологами, превращая их в специалистов по данным. Саймон Дейт — признанное лучшее место для работы в 2022 году, сертифицированное лучшее место для работы и восьмикратный лидер G2 в сфере CDP. Чтобы узнать больше, посетите www.simondata.com.
DinMo
dinmo.com
В DinMo мы представляем себе мир, в котором бизнес процветает за счет использования возможностей данных. Наша миссия — упростить доступ к данным, устранить сложность и продвигать культуру, основанную на данных, которая позволяет командам принимать обоснованные решения и стимулировать рост. DinMo предлагает универсальную платформу, которая оптимизирует бизнес-знание без хранения каких-либо данных, поскольку мы напрямую считываем данные из хранилищ данных наших клиентов. Этот подход позволяет нетехническим пользователям беспрепятственно получать доступ к своим данным, не сталкиваясь со сложностями, связанными с хранилищами данных. Выступая в качестве единого источника истины для бизнес-логики, мы гарантируем, что пользователи смогут извлекать интеллектуальную информацию с помощью нашей генеративной технологии искусственного интеллекта. Этот инновационный подход позволяет принимать решения на основе данных без необходимости использования аналитика данных. Кроме того, наша платформа позволяет пользователям создавать собственные сегменты без кода, используя естественный язык для определения своей целевой аудитории и раскрытия скрытых возможностей. Чтобы сделать все это практическим, DinMo может синхронизировать аудитории, события для клиентов и аналитику с инструментами для бизнеса и активации, облегчая распространение знаний и обеспечивая возможности роста.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального времени на протяжении всего омниканального пути, включая унификацию данных в реальном времени, сегментацию аудитории, прогнозный интеллект, персонализацию 1:1, омниканальность. оркестровка и непревзойденный масштаб. Гибкая и простая в использовании платформа объединяет данные о клиентах из любого источника, раскрывает интеллектуальные возможности с помощью настраиваемого искусственного интеллекта и активирует данные в точках взаимодействия в режиме реального времени с помощью интеллектуального принятия решений. Путь к предоставлению клиентоориентированного опыта, который увеличивает доход и приводит к результатам, никогда не был таким быстрым. Платформа Intelligent Customer Engagement от Blueshift обеспечивает актуальный и взаимосвязанный опыт на протяжении всего омниканального пути путем объединения, информирования и активации данных.
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение автоматически создает профили посетителей для посетителей веб-сайта, собирает данные об их онлайн-поведении и взаимодействиях, а затем назначает им рейтинг потенциальных клиентов в соответствии с параметрами, установленными назначенным менеджером по работе с клиентами. С помощью LeadBoxer отделы продаж могут отслеживать посетителей веб-сайта, просмотры страниц и видео, загрузки документов, а также измерять источники трафика. Назначенный продавец может установить важность различных свойств потенциальных клиентов (отрасль, количество просмотров страниц и т. д.), чтобы влиять на рейтинг потенциальных клиентов, назначенный LeadBoxer. Когда лид готов к квалификации, LeadBoxer сообщает об этом и уведомляет ответственного продавца (или людей). Соответствующий продавец может взаимодействовать со своим потенциальным клиентом напрямую через приложение LeadBoxer, где потенциальных клиентов можно просмотреть, назначить или удалить в любое время. LeadBoxer интегрируется с CRM и другими инструментами продаж через расширенный API.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, созданная на основе уникальной модели данных и механизма анализа, позволяющая добиться успеха в работе с клиентами, управлении учетными записями и группах по управлению доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с упрощенного внедрения и быстрого окупаемости, он полностью настраивается для интеграторов, менеджеров и высшего руководства и способен обеспечивать действия и рабочие процессы на протяжении всего пути к получению дохода. . Мы создали нашу платформу для решения текущих проблем рынка, а также для удовлетворения растущих потребностей отделов продаж по всему миру. Пришло время расширить возможности вашего бизнеса с помощью комплексного набора решений, начиная от автоматизированных рабочих процессов, надежного управления данными, динамического взаимодействия с клиентами, аналитики использования продуктов и многого другого — и все это в одном инновационном решении.
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте и SMS, push-уведомления, чаты, оценку потенциальных клиентов и многое другое. Ortto может похвастаться собственной системой искусственного интеллекта, реализованной на платформе, что обеспечивает бесперебойность рабочих процессов. Его функции искусственного интеллекта включают предложения по темам электронных писем, прогнозирование скорости открытия электронных писем, а также рекомендации по контенту во время создания push-уведомлений и SMS-сообщений. Ortto также предлагает автоматический контент чата, где программное обеспечение генерирует ответы на основе содержимого веб-сайта, прошлых заявок и существующей справочной документации. Для более сложных операций пользователи также могут обучать собственные модели ИИ на собственных данных. Поступая таким образом, они могут повысить точность и актуальность создаваемых предложений. Цель Ortto — помочь маркетологам расширить свое влияние за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта в существующие рабочие процессы. Эти инструменты предназначены для повышения производительности и быстрого и точного достижения целей кампании. Система универсальна и ориентирована на эффективную работу для предприятий различного масштаба.
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Plumb5
plumb5.com
Запускайте омниканальные маркетинговые кампании через Интернет, мобильные устройства, электронную почту и SMS. С легкостью используйте push-уведомления и обмен сообщениями в приложениях. Plumb5 — это платформа для взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, которая помогает маркетологам сохранять вовлеченность пользователей и возвращать их с помощью умных маркетинговых стратегий. Автоматизация маркетинга с поддержкой искусственного интеллекта
Transitiv
transitiv.io
Мы создали первую в мире полностью автоматизированную, оптимизированную и по-настоящему ОТКРЫТУЮ многоканальную маркетинговую платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — это универсальный генеративный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративного поиска, анализа и автоматизации. Он создан на основе усовершенствованной инфраструктуры искусственного интеллекта Retrival Augmented Generation (RAG), которая повышает точность ответов, генерируемых более крупными языковыми моделями (LLM). Это улучшение стало возможным за счет включения внешних источников знаний для поддержки внутреннего понимания модели. Компонент инструмента SquirroGPT использует семантический поиск для запроса LLM, обеспечивая более эффективный и информированный процесс поиска данных. Когда пользователь вводит запрос, SquirroGPT выполняет поиск в базе знаний, включая загруженные данные и документы. Затем соответствующая информация отправляется в LLM, и ответ сверяется с базой знаний перед передачей пользователю. Это гарантирует, что каждый ответ подкреплен доказательствами, а процесс уточнения снижает количество неточных ответов. Этот инструмент также специализируется на обеспечении доступа к сложным организационным данным с возможностью определения источников данных и прав доступа в соответствии с требованиями отдельных бизнес-подразделений. Он позволяет пользователям взаимодействовать с данными без необходимости открывать документы, обеспечивая более точные результаты за счет анализа соответствующих абзацев, а не целых документов. Этот инструмент обеспечивает безопасность корпоративного уровня и может быть встроен для обеспечения доступа широкой аудитории.
Scal-e
scal-e.com
Scal-e помогает брендам донести правильное сообщение в нужное время до нужного человека и по правильному каналу. Благодаря внедрению полностью адаптированного DataMart, можно собирать все данные и организовывать их по унифицированным профилям, чтобы персонализировать многоканальное взаимодействие и получать актуальную, надежную и полезную информацию, доступную в режиме реального времени.
Journify
journify.io
Journify — составная платформа данных о клиентах, которая помогает маркетологам собирать и унифицировать профили клиентов, определять динамические аудитории и активировать их в режиме реального времени.
Session AI
sessionai.com
Session AI — пионер сессионного маркетинга, важнейшей возможности, которая необходима ведущим интернет-торговцам для конвертации посетителей сайта в мире, где конфиденциальность превыше всего. Используя запатентованное машинное обучение, Session AI прогнозирует намерение покупки за пять кликов, позволяя интернет-магазинам предоставлять каждому посетителю правильное предложение в режиме реального времени без необходимости использования личной информации или сторонних файлов cookie. Узнайте больше о будущем маркетинга электронной коммерции на сайте www.sessionai.com.
Aislelabs
aislelabs.com
Универсальная платформа для управления идентификацией и доступом клиентов (CIAM) с настраиваемыми формами веб-регистрации, самообслуживанием профилей, входом в социальные сети и полнофункциональными маркетинговыми возможностями. Привлекайте пользователей онлайн и офлайн, с веб-сайтов, мобильных приложений, личных регистраций, гостевого Wi-Fi и любого количества других источников. Консолидируйте профили клиентов по всем каналам в одном месте. Собственные маркетинговые возможности, включая кампании по электронной почте и SMS, обширные опросы, умные купоны и платную рекламу в СМИ. Механизм глубокого обучения с искусственным интеллектом (ИИ) для понимания поведения и сегментации пользователей для обеспечения высокой рентабельности инвестиций. Беспарольное управление идентификацией и прогрессивное профилирование, предназначенное для современных клиентов.
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным решением для B2B-компаний, которые хотят отслеживать собственные данные о путешествиях клиентов и подключать их к своим системам продаж и маркетинга. . Выявляйте, отслеживайте, квалифицируйте и анализируйте своих потенциальных клиентов с помощью Salespanel.
Omeda
omeda.com
Omeda — это универсальная комплексная маркетинговая технологическая платформа для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории. Omeda, состоящая из платформы данных клиентов (CDP), электронной почты и автоматизации маркетинга, управления данными и согласиями, управления подписками и множества интеграций, позволяет легко создавать сложные масштабные кампании по расширению аудитории без необходимости использования дополнительных инструментов. Омеда имеет более чем 40-летний опыт управления взаимоотношениями с аудиторией. Мы отправляем более 5,5 миллиардов электронных писем ежегодно, управляем более чем 25 000 брендов и продуктов, а также очищаем и управляем миллионами записей для наших клиентов.
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — это простая, безопасная и эффективная платформа данных клиентов, созданная в Европе для Европы. Zeotap CDP дает брендам возможность интегрировать, унифицировать, сегментировать и систематизировать данные о клиентах сейчас и в будущем без файлов cookie, при этом ставя во главу угла конфиденциальность потребителей и соблюдение требований. Он предлагает простой пользовательский интерфейс, созданный для маркетологов, позволяющий предоставлять потребителям персонализированный опыт, который позволит улучшить бизнес-результаты в области маркетинга, продаж и обслуживания всего за 8 недель.
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченное количество выходных данных для более чем 300 готовых интеграций. Мы предоставляем набор функций качества и управления данными, которые управляют целостностью данных и обеспечивают детальный контроль конфиденциальности для соблюдения состояний согласия. Мы активируем данные о клиентах с помощью таких инструментов, как средства построения аудитории, вычисления без кода для получения ценной информации и API для программного возврата данных профиля пользователя. Команды таких компаний, как Airbnb, Jack in the Box, JetBlue, NBCUniversal, Overstock и Venmo, используют mParticle для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов и ускорения роста путем решения фундаментальных проблем, которые препятствуют успеху в масштабе.
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, удержания и расширения большего количества клиентов. Продукты Successeve управляются тремя основными механизмами: централизацией данных, оценками и автоматизированными действиями.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает командам маркетинга роста увеличивать доход за счет движений GTM, а именно. приобретение, перекрестные продажи и дополнительные продажи. Платформа состоит из 4 строительных блоков: 1. Мощный механизм CDP. Прием, очистка, организация, визуализация и анализ данных в точках взаимодействия с клиентами. 2. Шестимерная оценка на основе искусственного интеллекта. Определите этапы пути и расставьте приоритеты для ключевых клиентов. 3. Информация о следующих лучших действиях. Получайте практические рекомендации на протяжении всего пути покупателя, чтобы увеличить скорость воронки продаж. 4. Надежная сегментация и оркестрация. Интеллектуальная сегментация для проведения многоканальных кампаний. Быстрорастущие B2B-компании, такие как Airtel Business, Algonomy, Capillary, DarwinBox, Exotel, Rootstock, Qwickcilver, Mobisy, SupportLogic и Arrowstream, выбрали BambooBox для более быстрого увеличения доходов. Хотите ощутить разницу на себе? Позвоните нам и узнайте. www.bamboobox.ai
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать более высоких результатов, беря на себя ответственность за данные клиентов, уменьшая потерю идентификаторов, обеспечивая персонализированный опыт собственных каналов и обеспечивая безопасные измерения конфиденциальности.
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack — ведущая система CDP для складских помещений. Благодаря комплексной платформе RudderStack и гибким и мощным инструментам группы обработки данных могут легко собирать, унифицировать и активировать данные о клиентах, чтобы стимулировать рост всего бизнеса. RudderStack работает на более чем 30 000 сайтов и приложений, включая Crate & Barrel, Foot Locker, Glassdoor, Stripe, Allbirds и другие. RudderStack приобрела Blendo в 2020 году.