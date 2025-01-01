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Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения - Ниуэ
Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, ко...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Skeepers
octoly.com
Skeepers — европейский лидер в области решений для привлечения покупателей. Они предоставляют полностью интегрированный универсальный пакет UGC, позволяющий брендам связываться с потребителями, расширять охват, повышать вовлеченность, стимулировать продажи и удержание клиентов. Skeepers объединяет...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров использую...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, К...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. предлагает решения для интерфейса прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кам...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — это платформа активации данных, которая помогает организациям превращать данные своих клиентов в действия. Платформа предоставляет мощные функции, необходимые для сбора, подготовки и активации данных из любого хранилища данных в более чем 200 последующих инструментов, поэтому команды по ...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — это внутреннее инструментальное решение с низким уровнем кода, которое помогает разработчикам быстро снабдить свои бизнес-команды внутренними инструментами, такими как полнофункциональные панели администрирования, информационные панели и инструменты управления базами данных, которые а...
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимиз...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста ваших клиентов. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и автоматиза...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему поня...
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетин...
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые прог...
Pimcore
pimcore.com
Pimcore — отмеченный наградами поставщик программного обеспечения с открытым исходным кодом для управления данными и решениями для управления опытом. Благодаря Pimcore тысячи клиентов по всему миру, в том числе Burger King, Audi, Peugeot и IKEA, предоставляют цифровые возможности, которые создают зн...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегри...
Arena
arena.im
Arena разрабатывает следующее поколение инструментов живого взаимодействия, основанных на собственных данных, чтобы повсюду создавать надежную живую аудиторию. Наши решения — Live Chat, Live Blog, Arena Personas) используют самые популярные функции социальных сетей для быстрого создания глубокого вз...
Mobio
mobio.io
Mobio — это универсальная платформа для отделов маркетинга, продаж и обслуживания, в основе которой лежит CDP. Наш продукт был разработан для решения повседневных задач
Census
getcensus.com
Census — это ведущая платформа активации данных, основанная на Reverse ETL. Мы превращаем хранилище данных в центр маркетинговых и бизнес-операций, предоставляя каждому возможность действовать с помощью надежных и полезных данных. Никаких специальных сценариев или инженерных услуг не требуется! Сотн...
Tealium
tealium.com
Tealium — это самая надежная платформа данных клиентов (CDP). Tealium соединяет данные, чтобы вы могли общаться со своими клиентами. Tealium объединяет данные клиентов через Интернет, мобильные устройства, оффлайн и Интернет вещей, чтобы компании могли лучше взаимодействовать со своими клиентами. Э...
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межкан...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доме...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — это платформа данных о клиентах без кода, которая помогает маркетологам электронной коммерции, SaaS, B2B и агентств отслеживать, идентифицировать, сегментировать, синхронизировать и анализировать данные своих клиентов. Платформа помогает маркетологам организовывать персонализирова...
Simon Data
simondata.com
Simon Data предоставляет маркетинговым командам единственную платформу данных о клиентах (CDP), специально созданную для повышения эффективности кампаний за счет более быстрой и точной сегментации и персонализации. Платформа данных Simon, первая платформа CDP, созданная на основе Snowflake, позволяе...
DinMo
dinmo.com
В DinMo мы представляем себе мир, в котором бизнес процветает за счет использования возможностей данных. Наша миссия — упростить доступ к данным, устранить сложность и продвигать культуру, основанную на данных, которая позволяет командам принимать обоснованные решения и стимулировать рост. DinMo пре...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального вр...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, созданная на основе уникальной модели данных и механизма анализа, позволяющая добиться успеха в работе с клиентами, управлении учетными записями и группах по управлению доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих...
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте...
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Plumb5
plumb5.com
Запускайте омниканальные маркетинговые кампании через Интернет, мобильные устройства, электронную почту и SMS. С легкостью используйте push-уведомления и обмен сообщениями в приложениях. Plumb5 — это платформа для взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, которая помогает маркетологам с...
Transitiv
transitiv.io
Мы создали первую в мире полностью автоматизированную, оптимизированную и по-настоящему ОТКРЫТУЮ многоканальную маркетинговую платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — это универсальный генеративный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративного поиска, анализа и автоматизации. Он создан на основе усовершенствованной инфраструктуры искусственного интеллекта Retrival Augmented Generation (RAG), которая повышает точность ответов, ...
Scal-e
scal-e.com
Scal-e помогает брендам донести правильное сообщение в нужное время до нужного человека и по правильному каналу. Благодаря внедрению полностью адаптированного DataMart, можно собирать все данные и организовывать их по унифицированным профилям, чтобы персонализировать многоканальное взаимодействие и ...
Session AI
sessionai.com
Session AI — пионер сессионного маркетинга, важнейшей возможности, которая необходима ведущим интернет-торговцам для конвертации посетителей сайта в мире, где конфиденциальность превыше всего. Используя запатентованное машинное обучение, Session AI прогнозирует намерение покупки за пять кликов, позв...
Aislelabs
aislelabs.com
Универсальная платформа для управления идентификацией и доступом клиентов (CIAM) с настраиваемыми формами веб-регистрации, самообслуживанием профилей, входом в социальные сети и полнофункциональными маркетинговыми возможностями. Привлекайте пользователей онлайн и офлайн, с веб-сайтов, мобильных прил...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным ре...
Omeda
omeda.com
Omeda — это универсальная комплексная маркетинговая технологическая платформа для роста, вовлечения и монетизации вашей аудитории. Omeda, состоящая из платформы данных клиентов (CDP), электронной почты и автоматизации маркетинга, управления данными и согласиями, управления подписками и множества инт...
Zeotap
zeotap.com
Zeotap CDP — это простая, безопасная и эффективная платформа данных клиентов, созданная в Европе для Европы. Zeotap CDP дает брендам возможность интегрировать, унифицировать, сегментировать и систематизировать данные о клиентах сейчас и в будущем без файлов cookie, при этом ставя во главу угла конфи...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченно...
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, уд...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предос...
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает командам маркетинга роста увеличивать доход за счет движений GTM, а именно. приобретение, перекрестные продажи и дополнительные продажи. Платформа состоит из 4 строительных блоков: 1. Мощный механизм CDP. Прием, очистка, организация, визуализация и анализ данных в точках взаимодей...
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack — ведущая система CDP для складских помещений. Благодаря комплексной платформе RudderStack и гибким и мощным инструментам группы обработки данных могут легко собирать, унифицировать и активировать данные о клиентах, чтобы стимулировать рост всего бизнеса. RudderStack работает на более че...
Squeezely
squeezely.tech
Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертиро...