Программное обеспечение для помощников по проведению встреч с искусственным интеллектом

Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения - Мавритания Самые популярные Недавно добавленные

Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.