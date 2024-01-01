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Платформы данных клиентов - Самые популярные приложения - Аруба
Платформы данных клиентов (CDP) играют решающую роль в объединении и централизации данных клиентов в единой базе данных. Эти инструменты снабжают маркетинговые команды важной информацией, необходимой для проведения успешных кампаний. CDP имеют возможность собирать данные из различных источников, как онлайн, так и офлайн, включая веб-сайты, мобильные приложения и платформы электронной почты, предоставляя комплексный обзор каждого клиента. После получения данных CDP позволяют организациям прогнозировать наиболее эффективные последующие шаги для отдельных клиентов, помогая предприятиям понять, как сохранить конкретную клиентуру. Кроме того, группы обслуживания клиентов могут использовать CDP для адаптации своих услуг поддержки к уникальным потребностям каждого клиента. Возможности интеграции с программным обеспечением для автоматизации маркетинга, программным обеспечением для хранилищ данных и другими платформами хранения данных обычно встречаются в CDP.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, ко...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Skeepers
octoly.com
Ведущая маркетинговая платформа для влиятельных лиц Octoly помогает брендам повысить свою узнаваемость, завоевать доверие и увеличить продажи, объединяя проверенных микровлиятельных лиц и потребителей в большом масштабе. Бренды используют наше курируемое сообщество для создания публикаций в социаль...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO — первая альтернатива Google Analytics, ориентированная на конфиденциальность. Созданный в 2013 году пакет Piwik PRO Analytics Suite позволяет отслеживать поведение пользователей в Интернете, приложениях, продуктах и интрасети. Платформа обеспечивает соблюдение строгих законов ЕС, США, К...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo — это рабочее пространство, которое вы можете использовать для создания чего угодно: от опросов до веб-приложений и порталов — и все это в одном месте. Formaloo поставляется с набором мощных строительных блоков для сбора, организации и понимания ваших данных. Команды всех размеров использую...
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. предлагает решения для интерфейса прикладного программирования. Компания собирает, очищает и контролирует данные клиентов по сегментам, а также предоставляет услуги интеграции, управления и управления аудиторией данных. Segment.Io обслуживает клиентов в штате Калифорния.
Splunk
splunk.com
Splunk Inc. — американская технологическая компания, базирующаяся в Сан-Франциско, штат Калифорния, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа машинно-генерируемых данных через веб-интерфейс. Решения Splunk Enterprise и Enterprise Cloud собирают, индексируют и корре...
Hightouch
hightouch.io
Hightouch — это платформа активации данных, которая помогает организациям превращать данные своих клиентов в действия. Платформа предоставляет мощные функции, необходимые для сбора, подготовки и активации данных из любого хранилища данных в более чем 200 последующих инструментов, поэтому команды по ...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кам...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...
Planhat
planhat.com
Planhat — это клиентская платформа, созданная для предоставления аналитической информации, управления рабочими процессами и повышения качества обслуживания клиентов. Planhat помогает сотням современных технологических компаний по всему миру сосредоточить свой бизнес на своих клиентах, чтобы максимиз...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — это внутреннее инструментальное решение с низким уровнем кода, которое помогает разработчикам быстро снабдить свои бизнес-команды внутренними инструментами, такими как полнофункциональные панели администрирования, информационные панели и инструменты управления базами данных, которые а...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему поня...
Catalyst
catalyst.io
Catalyst — это ведущая платформа для стимулирования роста благодаря вашим клиентам. Создан для обеспечения ценности на протяжении всего процесса обслуживания клиентов; Catalyst превращает новых покупателей в пожизненный доход. Благодаря рабочим процессам, ориентированным на удержание сотрудников, и ...
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace — это компания по обработке и анализу данных программного обеспечения как услуги (SaaS), которая предоставляет платформу данных клиентов B2B. Продукты компании объединяют несколько источников данных, собственные и сторонние источники из социальных сетей, баз данных контактов, систем управл...
Totango
totango.com
Totango — это успех клиентов, который компании-разработчики программного обеспечения не могут перерасти, обеспечивая неограниченную масштабируемость и непревзойденное время окупаемости, помогая межфункциональным корпоративным командам повышать производительность, удержание и расширение. Готовые прог...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетин...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...
Tealium
tealium.com
Tealium — это самая надежная платформа данных клиентов (CDP). Tealium соединяет данные, чтобы вы могли общаться со своими клиентами. Tealium объединяет данные клиентов через Интернет, мобильные устройства, оффлайн и Интернет вещей, чтобы компании могли лучше взаимодействовать со своими клиентами. Э...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data помогает предприятиям использовать все данные о своих клиентах для повышения эффективности кампаний, достижения операционной эффективности и повышения ценности бизнеса за счет взаимодействия с клиентами. Облако данных клиентов, наш набор решений для платформы данных о клиентах, интегри...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доме...
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межкан...
Pimcore
pimcore.com
Любимая разработчиками, агентствами и предприятиями: Pimcore Platform™ — это передовая платформа с открытым исходным кодом, которой доверяют более 110 000 компаний по всему миру. Он предлагает самые современные решения для управления цифровыми активами (DAM), управления информацией о продуктах (PIM)...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте...
Census
getcensus.com
Census — это ведущая платформа активации данных, основанная на Reverse ETL. Мы превращаем хранилище данных в центр маркетинговых и бизнес-операций, предоставляя каждому возможность действовать с помощью надежных и полезных данных. Никаких специальных сценариев или инженерных услуг не требуется! Сотн...
Plumb5
plumb5.com
Запускайте омниканальные маркетинговые кампании через Интернет, мобильные устройства, электронную почту и SMS. С легкостью используйте push-уведомления и обмен сообщениями в приложениях. Plumb5 — это платформа для взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, которая помогает маркетологам с...
Transitiv
transitiv.io
Мы создали первую в мире полностью автоматизированную, оптимизированную и по-настоящему ОТКРЫТУЮ многоканальную маркетинговую платформу.
Squirro
squirro.com
Squirro — это универсальный генеративный инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративного поиска, анализа и автоматизации. Он построен на основе усовершенствованной инфраструктуры искусственного интеллекта Retrival Augmented Generation (RAG), которая повышает точность ответов...
DinMo
dinmo.com
В DinMo мы представляем себе мир, в котором бизнес процветает за счет использования возможностей данных. Наша миссия — упростить доступ к данным, устранить сложность и продвигать культуру, основанную на данных, которая позволяет командам принимать обоснованные решения и стимулировать рост. DinMo пре...
Session AI
sessionai.com
Session AI — пионер сессионного маркетинга, важнейшей возможности, которая необходима ведущим интернет-торговцам для конвертации посетителей сайта в мире, где конфиденциальность превыше всего. Используя запатентованное машинное обучение, Session AI прогнозирует намерение покупки за пять кликов, позв...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift помогает брендам предоставлять актуальный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реального вр...
mParticle Customer
mparticle.com
mParticle — крупнейшая независимая платформа данных клиентов. Мы упрощаем комплексное управление данными о клиентах на протяжении всего жизненного цикла продукта и клиента. Мы поддерживаем неограниченное количество входных данных через SDK, пакетный импорт и партнерские каналы, а также неограниченно...
Simon Data
simondata.com
Simon Data предоставляет маркетинговым командам единственную платформу данных о клиентах (CDP), специально созданную для повышения эффективности кампаний за счет более быстрой и точной сегментации и персонализации. Платформа данных Simon, первая платформа CDP, созданная на основе Snowflake, позволяе...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer — это платформа для генерации и оценки потенциальных клиентов для небольших и крупных команд продаж B2B. LeadBoxer предоставляет командам продаж любого размера ценную информацию о том, что интересует их потенциальных клиентов, еще до того, как они к ним обратятся. Программное обеспечение а...
Successeve
successeve.com
Successeve — это облачная платформа для сбора данных о клиентах. Наша серия продуктов предоставляет действенные оценки и аналитику на каждом этапе пути клиента, чтобы облегчить работу групп продаж, маркетинга и успеха клиентов. Наша цель — помочь компаниям увеличить свой рост за счет привлечения, уд...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, построенная на уникальной модели данных и механизме анализа, позволяющая добиться успеха для клиентов, управлять учетными записями и отделами по доходам по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с уп...
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...
RudderStack
rudderstack.com
RudderStack — ведущая система CDP для складских помещений. Благодаря комплексной платформе RudderStack и гибким и мощным инструментам группы обработки данных могут легко собирать, унифицировать и активировать данные о клиентах, чтобы стимулировать рост всего бизнеса. RudderStack работает на более че...
Squeezely
squeezely.tech
Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертиро...
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS уже более 17 лет поддерживает маркетинговые команды, помогая сделать их данные идеальными для отчетности и анализа. Наша платформа — победитель премии MarTech Breakthrough Awards 2019 в номинации «Лучшее решение для управления маркетинговыми кампаниями в целом».
Scal-e
scal-e.com
Scal-e помогает брендам донести правильное сообщение в нужное время до нужного человека и по правильному каналу. Благодаря внедрению на 100% индивидуального DataMart можно собирать все данные и организовывать их по унифицированным профилям, чтобы персонализировать многоканальное взаимодействие и име...
NetWise
netwisedata.com
NetWise — ведущий поставщик данных об аудитории B2B для брендов, агентств, платформ, специалистов по продажам и маркетингу, а также групп по науке о данных. Наши уникальные продукты для обработки данных B2B обеспечивают настоящий многоканальный маркетинг, позволяя вам ориентироваться на одну и ту же...
Herogi
herogi.com
Herogi — это комплексное решение для интеллектуальных автоматизированных действий с быстро меняющимися большими данными. Его бесшовная интеграция со сторонними службами и встроенные возможности обработки сложных событий обеспечивают автоматизированный анализ для технологических решений. Herogi сосре...
FLYDE
flyde.io
Большинство предприятий не используют возможности своего стека данных должным образом, что может привести к потере дохода на 4–7% в год. Мы создали SaaS-платформу FLYDE, чтобы помочь потребительским брендам и ритейлерам, у которых уже есть передовой набор технологий (CRM, платформа электронной комме...
Custobar
custobar.com
Ваши клиенты — частные лица. Относитесь к ним таким образом. Custobar дает вам полное представление о каждом из ваших клиентов и о том, как они взаимодействуют с вашим бизнесом - по всем каналам, по которым они встречаются с вами. Мы собираем все данные о транзакциях ваших клиентов и делаем их пон...
Castled.io
castled.io
Создавайте сложные пути взаимодействия с клиентами и персонализированные кампании по привлечению клиентов, используя данные клиентов, надежно защищенные на ваших серверах.
Aislelabs
aislelabs.com
Универсальная платформа для управления идентификацией и доступом клиентов (CIAM) с настраиваемыми формами веб-регистрации, самообслуживанием профилей, входом в социальные сети и полнофункциональными маркетинговыми возможностями. Привлекайте пользователей онлайн и офлайн, с веб-сайтов, мобильных прил...
Splio
splio.com
Splio — это омниканальная маркетинговая платформа, сочетающая в себе автоматизацию маркетинга и маркетинг лояльности. Splio позволяет маркетологам управлять своими программами лояльности, основанными на транзакциях и отношениях, онлайн и офлайн, а также координировать мощные маркетинговые кампании, ...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel — это стороннее программное обеспечение для анализа данных о намерениях и отслеживания пути клиента. В нынешних условиях отслеживания клиентов, когда Universal Analytics прекратила свое существование, а Google Analytics был запрещен в ряде европейских стран, Salespanel служит идеальным ре...