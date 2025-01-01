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Программное обеспечение для защиты интересов клиентов
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Программное обеспечение для защиты интересов клиентов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для защиты интересов клиентов, также известное как программное обеспечение для пропагандистского маркетинга или реферального маркетинга, позволяет компаниям использовать поддержку своих клиентов в продвижении своих сообщений, контента или продуктов посредством «сарафанного радио». Эти инструменты играют решающую роль в оказании помощи командам компаний по маркетингу, продажам и успеху, облегчая сбор рекомендаций и отзывов, которые можно использовать с потенциальными клиентами. Увлеченные защитники интересов клиентов охотно делятся неофициальными свидетельствами своего опыта использования продуктов и услуг, а программы по защите интересов клиентов упрощают этот процесс обмена информацией. Кроме того, программное обеспечение служит катализатором, побуждающим компании активно участвовать в тестировании продуктов, предоставлять ценные отзывы и делиться заслуживающими внимания обновлениями.

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Tapfiliate

Tapfiliate

tapfiliate.com

Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.

Rewardful

Rewardful

rewardful.com

Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.

GrowthHero

GrowthHero

growthhero.io

GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.

Haiilo

Haiilo

haiilo.com

Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.

Referrizer

Referrizer

referrizer.com

Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.

Roster

Roster

getroster.com

Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.

LoudCrowd

LoudCrowd

loudcrowd.com

LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.

Smile.io

Smile.io

smile.io

Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.

FirstPromoter

FirstPromoter

firstpromoter.com

FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

NiceJob — платформа для управления репутацией, автоматизирующая сбор отзывов и рекомендаций от клиентов для повышения видимости бизнеса в интернете.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.

LinkMink

LinkMink

linkmink.com

LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.

GrowSurf

GrowSurf

growsurf.com

GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.

Affilae

Affilae

affilae.com

Affilae - платформа для управления партнёрскими программами, позволяющая отслеживать эффективность, управлять комиссиями и оптимизировать маркетинговые стратегии.

Talkable

Talkable

talkable.com

Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.

Reditus

Reditus

getreditus.com

Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.

CustomerGauge

CustomerGauge

customergauge.com

CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.

Referral Rocket

Referral Rocket

referralrocket.io

Referral Rocket — это платформа для управления реферальными программами, которая помогает бизнесам увеличивать привлечение клиентов через рекомендации.

Harviist

Harviist

harviist.com

Harviist — это платформа для создания и отслеживания реферальных кампаний, позволяющая эффективно привлекать клиентов через рекомендации.

Loyoly.io

Loyoly.io

loyoly.io

Loyoly.io — приложение, которое создает персонализированные пространства для бренд-амбассадоров, позволяя выполнять задания и получать вознаграждения от брендов.

Annex Cloud

Annex Cloud

annexcloud.com

Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.

Perkville

Perkville

perkville.com

Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.

SocialLadder

SocialLadder

socialladderapp.com

SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.

Synup

Synup

synup.com

Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.

MouthPublicity.io

MouthPublicity.io

mouthpublicity.io

MouthPublicity.io — это инструмент для запуска и управления рекламными кампаниями «сарафанного радио», помогающий улучшить брендинг и привлечь клиентов.

LoyalAs

LoyalAs

loyalas.com

LoyalAs позволяет быстро настроить программу рекомендаций, отслеживать ссылки и начисления, а также находить активных клиентов.

LeadFellow

LeadFellow

leadfellow.com

LeadFellow помогает B2B-компаниям зарабатывать через реферальный маркетинг, основываясь на личных рекомендациях, без начальных затрат.

Kudo Koala

Kudo Koala

kudokoala.com

Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.

Influence.io

Influence.io

influence.io

Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.

Partnero

Partnero

partnero.com

Partnero — платформа для управления партнерскими и реферальными программами, предлагающая инструменты для отслеживания и анализа партнерских отношений.

OneLocal

OneLocal

onelocal.com

OneLocal - приложение для управления локальным бизнесом, предоставляющее инструменты для повышения видимости, связи с клиентами и организации работы.

Kickbooster

Kickbooster

kickbooster.me

Kickbooster - это инструмент для краудфандинга, который помогает проектам отслеживать рефералы и управлять партнерским маркетингом, повышая эффективность кампаний.

Base AI

Base AI

base.ai

Base — платформа автоматизации маркетинга для B2B, использующая ИИ для управления взаимодействием с клиентами и сбора данных о них.

ReferralCandy

ReferralCandy

referralcandy.com

ReferralCandy помогает компаниям запускать программы рефералов, позволяя клиентам приглашать друзей в обмен на вознаграждения и анализировать результаты кампаний.

Herdify

Herdify

herdify.com

Herdify анализирует поведение потребителей и определяет реальные сообщества, влиящие на покупательские привычки, с помощью технологии ИИ.

Genius Referrals

Genius Referrals

geniusreferrals.com

Genius Referrals автоматизирует процесс рефералов, превращая клиентов в адвокатов бренда и помогая компаниям привлекать новых клиентов.

Retainful

Retainful

retainful.com

Retainful — платформа для автоматизации email-маркетинга, помогающая восстанавливать заброшенные корзины и повышать лояльность клиентов в бизнесе электронной коммерции.

ReferIn

ReferIn

referin.com

ReferIn — инструмент для продаж, позволяющий генерировать потенциальные сделки через тёплые знакомства в сетях сотрудников и инвесторов.

InviteReferrals

InviteReferrals

invitereferrals.com

InviteReferrals — это платформа для создания и управления реферальными программами, позволяющая генерировать и отслеживать рекомендации клиентов.

Referral Rock

Referral Rock

referralrock.com

Referral Rock — это приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее предприятиям создавать и управлять программами поощрения клиентов.

Prefinery

Prefinery

prefinery.com

Prefinery — платформа для управления реферальными программами, позволяющая отслеживать рефералов и автоматизировать системы вознаграждений.

Get The Referral

Get The Referral

getthereferral.com

Get The Referral - это приложение для управления рефералами, которое помогает предприятиям эффективно привлекать клиентов через рекомендации и отслеживать их результаты.

Aklamio

Aklamio

aklamio.com

Aklamio — платформа для реферального маркетинга, которая помогает компаниям привлекать и удерживать клиентов через персонализированные программы вознаграждений.

Extole

Extole

extole.com

Extole - платформа для управления реферальными программами, помогающая компаниям увеличить вовлеченность клиентов и использовать рекомендации для роста доходов.

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

Mention Me - платформа для упрощения реферального маркетинга, помогающая компаниям поощрять клиентов за рекомендации и анализировать их эффективность.

Fotaflo

Fotaflo

fotaflo.com

Fotaflo - приложение для автоматизации управления фотографиями и видео для туроператоров, упрощающее их захват и доставку клиентам.

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