Программное обеспечение для защиты интересов клиентов - Самые популярные приложения

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для защиты интересов клиентов, также известное как программное обеспечение для пропагандистского маркетинга или реферального маркетинга, позволяет компаниям использовать поддержку своих клиентов в продвижении своих сообщений, контента или продуктов посредством «сарафанного радио». Эти инструменты играют решающую роль в оказании помощи командам компаний по маркетингу, продажам и успеху, облегчая сбор рекомендаций и отзывов, которые можно использовать с потенциальными клиентами. Увлеченные защитники интересов клиентов охотно делятся неофициальными свидетельствами своего опыта использования продуктов и услуг, а программы по защите интересов клиентов упрощают этот процесс обмена информацией. Кроме того, программное обеспечение служит катализатором, побуждающим компании активно участвовать в тестировании продуктов, предоставлять ценные отзывы и делиться заслуживающими внимания обновлениями.
Отправить новое приложение
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Roster
getroster.com
Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.
Referral Factory
referral-factory.com
Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob — платформа для управления репутацией, автоматизирующая сбор отзывов и рекомендаций от клиентов для повышения видимости бизнеса в интернете.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управления партнёрскими программами, позволяющая отслеживать эффективность, управлять комиссиями и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Talkable
talkable.com
Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Reditus
getreditus.com
Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket — это платформа для управления реферальными программами, которая помогает бизнесам увеличивать привлечение клиентов через рекомендации.
Harviist
harviist.com
Harviist — это платформа для создания и отслеживания реферальных кампаний, позволяющая эффективно привлекать клиентов через рекомендации.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io — приложение, которое создает персонализированные пространства для бренд-амбассадоров, позволяя выполнять задания и получать вознаграждения от брендов.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это инструмент для запуска и управления рекламными кампаниями «сарафанного радио», помогающий улучшить брендинг и привлечь клиентов.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs позволяет быстро настроить программу рекомендаций, отслеживать ссылки и начисления, а также находить активных клиентов.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow помогает B2B-компаниям зарабатывать через реферальный маркетинг, основываясь на личных рекомендациях, без начальных затрат.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.
Influence.io
influence.io
Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.
Partnero
partnero.com
Partnero — платформа для управления партнерскими и реферальными программами, предлагающая инструменты для отслеживания и анализа партнерских отношений.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - приложение для управления локальным бизнесом, предоставляющее инструменты для повышения видимости, связи с клиентами и организации работы.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - это инструмент для краудфандинга, который помогает проектам отслеживать рефералы и управлять партнерским маркетингом, повышая эффективность кампаний.
Base AI
base.ai
Base — платформа автоматизации маркетинга для B2B, использующая ИИ для управления взаимодействием с клиентами и сбора данных о них.
Synup
synup.com
Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy помогает компаниям запускать программы рефералов, позволяя клиентам приглашать друзей в обмен на вознаграждения и анализировать результаты кампаний.
Herdify
herdify.com
Herdify анализирует поведение потребителей и определяет реальные сообщества, влиящие на покупательские привычки, с помощью технологии ИИ.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизирует процесс рефералов, превращая клиентов в адвокатов бренда и помогая компаниям привлекать новых клиентов.
Retainful
retainful.com
Retainful — платформа для автоматизации email-маркетинга, помогающая восстанавливать заброшенные корзины и повышать лояльность клиентов в бизнесе электронной коммерции.
ReferIn
referin.com
ReferIn — инструмент для продаж, позволяющий генерировать потенциальные сделки через тёплые знакомства в сетях сотрудников и инвесторов.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — это платформа для создания и управления реферальными программами, позволяющая генерировать и отслеживать рекомендации клиентов.
Referral Rock
referralrock.com
Referral Rock — это приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее предприятиям создавать и управлять программами поощрения клиентов.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — платформа для управления реферальными программами, позволяющая отслеживать рефералов и автоматизировать системы вознаграждений.
Get The Referral
getthereferral.com
Get The Referral - это приложение для управления рефералами, которое помогает предприятиям эффективно привлекать клиентов через рекомендации и отслеживать их результаты.
Aklamio
aklamio.com
Aklamio — платформа для реферального маркетинга, которая помогает компаниям привлекать и удерживать клиентов через персонализированные программы вознаграждений.
Extole
extole.com
Extole - платформа для управления реферальными программами, помогающая компаниям увеличить вовлеченность клиентов и использовать рекомендации для роста доходов.
Mention Me
mention-me.com
Mention Me - платформа для упрощения реферального маркетинга, помогающая компаниям поощрять клиентов за рекомендации и анализировать их эффективность.
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo - приложение для автоматизации управления фотографиями и видео для туроператоров, упрощающее их захват и доставку клиентам.
© 2025 WebCatalog, Inc.