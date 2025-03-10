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Программное обеспечение для защиты интересов клиентов, также известное как программное обеспечение для пропагандистского маркетинга или реферального маркетинга, позволяет компаниям использовать поддержку своих клиентов в продвижении своих сообщений, контента или продуктов посредством «сарафанного радио». Эти инструменты играют решающую роль в оказании помощи командам компаний по маркетингу, продажам и успеху, облегчая сбор рекомендаций и отзывов, которые можно использовать с потенциальными клиентами. Увлеченные защитники интересов клиентов охотно делятся неофициальными свидетельствами своего опыта использования продуктов и услуг, а программы по защите интересов клиентов упрощают этот процесс обмена информацией. Кроме того, программное обеспечение служит катализатором, побуждающим компании активно участвовать в тестировании продуктов, предоставлять ценные отзывы и делиться заслуживающими внимания обновлениями.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate — это облачная платформа для управления партнерским и реферальным маркетингом с интеграцией с Shopify, WooCommerce и другими сервисами.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye - платформа для управления онлайн-репутацией и взаимодействием с клиентами, предлагающая инструменты для отзывов, социальных сетей и бизнес-аналитики.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo - платформа для удержания клиентов в электронной коммерции, обеспечивающая маркетинг, автоматизацию и интеграцию с различными инструментами.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - облачная платформа для управления клиентским сервисом через более 30 цифровых каналов с поддержкой ИИ, обеспечивающая единственный опыт для клиентов и агентов.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp - платформа для управления программами послов бренда, оптимизирующая сотрудничество с влиятельными лицами и анализ эффективности маркетинга.
Rewardful
rewardful.com
Rewardful позволяет компаниям SaaS создавать и управлять партнерскими программами с интеграцией Stripe и Paddle, отслеживая рекомендации и комиссии.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero - приложение для управления партнерским, влиятельным и реферальным маркетингом, предлагающее инструменты для отслеживания и оптимизации кампаний.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - платформа для внутренней коммуникации, помогающая организациям улучшать взаимодействие и вовлеченность сотрудников.
Referrizer
referrizer.com
Реферизатор - приложение для автоматизации реферального маркетинга, позволяющее создавать и управлять реферальными кампаниями для повышения клиентской базы.
Roster
getroster.com
Приложение Roster помогает компаниям преобразовывать заинтересованных клиентов в амбассадоров бренда для увеличения узнаваемости и доходов.
Referral Factory
referral-factory.com
Referral Factory — это программное обеспечение для создания и управления реферальными и партнерскими программами без кодирования.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd позволяет брендам создавать индивидуальные страницы для создателей контента, помогая им зарабатывать на продажах и улучшать доход.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter - платформа для отслеживания партнерских программ и реферального маркетинга с интеграцией к платежным системам.
Smile.io
smile.io
Smile.io - платформа для создания программ лояльности, позволяющая компаниям вознаграждать клиентов за покупки и взаимодействия, улучшая удержание клиентов.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — платформа для автоматизации сбора отзывов клиентов, создающая подтвержденные кейсы и статистику для команд GTM.
NiceJob
nicejob.com
NiceJob — платформа для управления репутацией, автоматизирующая сбор отзывов и рекомендаций от клиентов для повышения видимости бизнеса в интернете.
SpotlerUK
spotler.co.uk
SpotlerUK - это платформа для B2B-маркетинга, позволяющая отслеживать взаимодействие пользователей и оптимизировать маркетинговые стратегии.
LinkMink
linkmink.com
LinkMink помогает компаниям отслеживать рефералов через ссылки оплаты Stripe без серверов и программирования за 5 минут.
GrowSurf
growsurf.com
GrowSurf – это программа для управления реферальными программами, помогающая стартапам привлекать клиентов и увеличивать рост бизнеса.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador - это платформа для автоматизации реферального маркетинга, упрощающая управление рефералами и партнерами.
Affilae
affilae.com
Affilae - платформа для управления партнёрскими программами, позволяющая отслеживать эффективность, управлять комиссиями и оптимизировать маркетинговые стратегии.
Talkable
talkable.com
Talkable - платформа для реферального и лояльностного маркетинга, помогающая брендам привлекать и удерживать клиентов через программы рекомендаций.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - это платформа автоматизации email-маркетинга, позволяющая создавать персонализированные кампании для повышения вовлеченности и конверсий.
Reditus
getreditus.com
Reditus - инструмент для управления партнерами для B2B SaaS компаний, предлагающий отслеживание комиссий и поддержку по набору филиалов.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.
CustomerGauge
customergauge.com
CustomerGauge — платформа для управления опытом клиентов, которая помогает собирать отзывы и анализировать их вместе с данными о доходах для улучшения отношений с клиентами.
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket — это платформа для управления реферальными программами, которая помогает бизнесам увеличивать привлечение клиентов через рекомендации.
Harviist
harviist.com
Harviist — это платформа для создания и отслеживания реферальных кампаний, позволяющая эффективно привлекать клиентов через рекомендации.
Loyoly.io
loyoly.io
Loyoly.io — приложение, которое создает персонализированные пространства для бренд-амбассадоров, позволяя выполнять задания и получать вознаграждения от брендов.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud – платформа для управления лояльностью клиентов, позволяющая оптимизировать взаимодействие и анализ данных о клиентском поведении.
Perkville
perkville.com
Perkville - платформа для создания программ лояльности и реферальных систем, адаптированных к потребностям бизнеса в сферах здоровья, фитнеса и ритейла.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — платформа для управления послами бренда, позволяющая связываться с ними, распределять задачи и отслеживать эффективность в маркетинге.
Friendbuy
friendbuy.com
Friendbuy - это платформа для управления реферальными и программами лояльности, позволяющая компаниям повышать продажи и отслеживать эффективность маркетинга.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это инструмент для запуска и управления рекламными кампаниями «сарафанного радио», помогающий улучшить брендинг и привлечь клиентов.
LoyalAs
loyalas.com
LoyalAs позволяет быстро настроить программу рекомендаций, отслеживать ссылки и начисления, а также находить активных клиентов.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow помогает B2B-компаниям зарабатывать через реферальный маркетинг, основываясь на личных рекомендациях, без начальных затрат.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — платформа для удержания клиентов, объединяющая программы лояльности, отзывы и систему рекомендаций.
Influence.io
influence.io
Influence.io — решение для eCommerce, позволяющее создать программу лояльности и рефералов, где клиенты зарабатывают баллы и получают награды.
Partnero
partnero.com
Partnero — платформа для управления партнерскими и реферальными программами, предлагающая инструменты для отслеживания и анализа партнерских отношений.
OneLocal
onelocal.com
OneLocal - приложение для управления локальным бизнесом, предоставляющее инструменты для повышения видимости, связи с клиентами и организации работы.
Kickbooster
kickbooster.me
Kickbooster - это инструмент для краудфандинга, который помогает проектам отслеживать рефералы и управлять партнерским маркетингом, повышая эффективность кампаний.
Base AI
base.ai
Base — платформа автоматизации маркетинга для B2B, использующая ИИ для управления взаимодействием с клиентами и сбора данных о них.
Synup
synup.com
Synup позволяет компаниям управлять своим онлайн-присутствием, обновляя информацию о бизнесе, управление отзывами и социальными медиа из единой панели.
ReferralCandy
referralcandy.com
ReferralCandy помогает компаниям запускать программы рефералов, позволяя клиентам приглашать друзей в обмен на вознаграждения и анализировать результаты кампаний.
Herdify
herdify.com
Herdify — это компания, занимающаяся поведенческой аналитикой, которая определяет, какие сообщества сформировались вокруг брендов. В этом смысле сообщество не означает поклонников социальных сетей, программ лояльности или данных CRM. Речь идет о реальных сообществах (улицах, поселках и поселках), в которых живут люди. Даже в нашем цифровом мире эти сообщества оказывают наибольшее влияние на покупательское поведение потребителей. Раньше речь шла об индивидуальности: мы думали, что люди, которые выглядят одинаково, действуют одинаково. И мы продавали им товары точно так же, как и наши конкуренты. Сегодня самые успешные бренды, такие как Huel, Gymshark и Airbnb, фокусируются на своих сообществах. С помощью технологии искусственного интеллекта Herdify выявляйте и контролируйте свои сообщества, а также стратегически развивайтесь, как самые успешные сегодня маркетологи.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизирует ваши реферальные процессы, создает защитников бренда и помогает вам развивать свой бизнес с меньшими затратами времени, затрат и хлопот. Он интегрируется с платформами, которые вы уже используете, автоматизирует трудоемкий и утомительный процесс рефералов и превращает ваших клиентов в защитников бренда. Мы используем передовые технологии автоматизации, чтобы раскрыть невероятную силу реферального маркетинга, создать ажиотаж вокруг вашего бренда и превратить довольных клиентов в активных защитников бренда. Genius Referrals лучше всего подходит для брендов, которым нужны более динамичные решения и автоматизация процессов реферальной программы. Мы предоставляем комплексные решения для B2B, B2C, SaaS, розничной торговли и предприятий.
Retainful
retainful.com
Возвращайте брошенные корзины, возвращайте клиентов и увеличивайте повторные продажи с помощью более эффективного маркетинга по электронной почте. Отправляйте электронные письма, которые привлекают и конвертируют — без особых усилий.
ReferIn
referin.com
ReferIn — это инструмент для выхода на рынок, который позволяет отделам продаж создавать воронку продаж посредством теплого знакомства с клиентами (вместо того, чтобы полагаться на холодный охват с низкой конверсией). ReferIn определяет все возможности для теплого знакомства с вашими руководителями, инвесторами, консультантами и сотрудниками. Обычно это открывает возможности для конвейера стоимостью в миллионы долларов, которого, скорее всего, не хватает вашей команде SDR/продаж, и которую теперь можно выполнить за несколько кликов!
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — лучшее реферальное программное обеспечение, простое в настройке и доступное. InviteReferrals, которым доверяют более 10 тысяч предприятий и малого бизнеса, включая Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla, — это лишь немногие имена, и кампания проводится с 2009 года. Особенности - Неограниченное количество рефералов - Соответствие GDPR - Управление выплатами - Интеграция кошелька - Несколько кампаний - Двустороннее удовлетворение - Поддержка шаблонов - Пользовательские требования - Несколько языков 45+ - Поддержка API
Referral Rock
referralrock.com
Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной реферальной программы. Запускайте программы «Пригласите друзей, влиятельных лиц и партнеров» для любого бизнеса (не только электронной коммерции) и максимизируйте количество рекомендаций из уст в уста с помощью программного обеспечения реферальной программы, которое подходит вашему бизнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулов и ваши вознаграждения — все это интегрировано в ваши системы и бизнес-процессы. Наша цель состоит в том, чтобы вы не были на нашей платформе каждый день и чтобы ваше сарафанное радио работало на автопилоте, чтобы вы могли расслабиться и наблюдать за тем, как приходят ваши рефералы. Мы упрощаем настройку и избегаем самых больших ошибок при рефералах. маркетинг со встроенными лучшими практиками и аудитом в реальном времени, чтобы убедиться, что ваша программа работает в соответствии со своим потенциалом.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — это вирусная платформа для привлечения клиентов для запуска новых продуктов и реферальных программ из уст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — это реферальная платформа SaaS на базе приложений, которая сочетает в себе инструменты коммуникации, управления проектами и взаимодействия, обеспечивающие высококачественные рекомендации. GTR сочетает в себе интегрированную панель управления, которая управляет потенциальными клиентами и коммуникациями, с привлекательным фирменным мобильным приложением, которое облегчает клиентам активное обращение и быстрое вознаграждение за свои усилия.
Aklamio
aklamio.com
Платформа стимулирования клиентов Aklamio позволяет брендам расти за счет привлечения новых клиентов, удержания существующих и превращения их в защитников бренда. Предприятия по всему миру используют нашу полностью управляемую платформу, чтобы предлагать множество различных типов стимулов (наличные, ваучеры, компенсация выбросов CO2) в любой выбранный момент жизненного цикла клиента. Наши модули можно использовать для программ направления, привлечения, дополнительных продаж, а также программ удержания и лояльности. Их можно внедрить, не нарушая бизнес, с нулевыми затратами на установку. Легко настраиваемый, гибкий и настраиваемый Aklamio предлагает брендам новый канал роста, который они могут без проблем добавить в свой маркетинговый комплекс. Основанная в 2011 году, компания Aklamio стала лидером рынка инсентив-маркетинга и работает с более чем 300 международными брендами. Компания имеет офисы в Берлине, Лондоне и Мадриде и занимает второе место среди самых быстрорастущих технологических компаний в Германии.
Extole
extole.com
Компании розничной торговли и финансовых услуг используют Extole, чтобы превратить клиентов в защитников. Наша корпоративная платформа и команда экспертов создают программы взаимодействия, защиты и рефералов, чтобы бренды могли использовать возможности взаимодействия с клиентами, обмена ими и рекомендаций для увеличения своей прибыли. С помощью Extole маркетологи могут привлекать тысячи сторонников, масштабировать сарафанное радио для привлечения новых клиентов и повышать лояльность к бренду, используя свое самое большое конкурентное преимущество: своих клиентов.
Mention Me
mention-me.com
Больше потребителей доверяют рекомендациям бренда от своих друзей, чем любой другой рекламе. Вот почему в основе Mention Me лежит убеждение, что каждый бренд должен в первую очередь думать об пропаганде. Сосредоточив внимание на любви клиентов, вы создадите быстрорастущую базу поклонников бренда, которые тратят больше, часто возвращаются и приводят своих друзей. В отличие от простых виджетов рефералов, мы рассматриваем рефералы как науку. Опираясь на собственные данные и машинное обучение, наша платформа превращает реферальный маркетинг в высокоэффективную многоканальную стратегию привлечения клиентов, которая увеличивает рентабельность инвестиций во всем маркетинговом комплексе. Цифры говорят сами за себя. С 2013 года мы предоставили 5,5 миллиона рекомендаций и получили доход в размере 1,5 миллиарда долларов для более чем 500 брендов, ориентированных на клиентов, включая Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury и Ted Baker. Готовы использовать экспоненциальную силу поклонников вашего бренда? Посетите упоминание-me.com/talk-to-sales.
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo позволяет вашему бизнесу извлечь выгоду из естественного желания ваших клиентов снимать и делиться фотографиями и видео своего опыта с друзьями, семьей и в Интернете. Упрощая и автоматизируя распространение собранных воспоминаний среди всех ваших клиентов через одну централизованную платформу, Fotaflo улучшает ваши внутренние процессы и помогает вам расти за счет увеличения прямых онлайн-конверсий.
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