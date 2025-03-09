Referral Rock

referralrock.com

Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной реферальной программы. Запускайте программы «Пригласите друзей, влиятельных лиц и партнеров» для любого бизнеса (не только электронной коммерции) и максимизируйте количество рекомендаций из уст в уста с помощью программного обеспечения реферальной программы, которое подходит вашему бизнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулов и ваши вознаграждения — все это интегрировано в ваши системы и бизнес-процессы. Наша цель состоит в том, чтобы вы не были на нашей платформе каждый день и чтобы ваше сарафанное радио работало на автопилоте, чтобы вы могли расслабиться и наблюдать за тем, как приходят ваши рефералы. Мы упрощаем настройку и избегаем самых больших ошибок при рефералах. маркетинг со встроенными лучшими практиками и аудитом в реальном времени, чтобы убедиться, что ваша программа работает в соответствии со своим потенциалом.