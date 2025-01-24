Программное обеспечение для защиты интересов клиентов - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для защиты интересов клиентов, также известное как программное обеспечение для пропагандистского маркетинга или реферального маркетинга, позволяет компаниям использовать поддержку своих клиентов в продвижении своих сообщений, контента или продуктов посредством «сарафанного радио». Эти инструменты играют решающую роль в оказании помощи командам компаний по маркетингу, продажам и успеху, облегчая сбор рекомендаций и отзывов, которые можно использовать с потенциальными клиентами. Увлеченные защитники интересов клиентов охотно делятся неофициальными свидетельствами своего опыта использования продуктов и услуг, а программы по защите интересов клиентов упрощают этот процесс обмена информацией. Кроме того, программное обеспечение служит катализатором, побуждающим компании активно участвовать в тестировании продуктов, предоставлять ценные отзывы и делиться заслуживающими внимания обновлениями.
Отправить новое приложение
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством успешных информационно-пропагандистских инициатив. Наша универсальная платформа легко интегрируется с ведущими решениями для электронной коммерции, платформами социальных сетей и торговыми площадками.
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лояльность и преуспевать на своих местных рынках.
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действий, как размещение заказа, которые затем можно обменять на эксклюзивные привилегии. Вводя VIP-уровни, вы можете вознаграждать своих самых лояльных клиентов, а реферальные программы привлекают новых клиентов. Кроме того, вы можете выявлять филиалов и управлять ими, чтобы повысить удержание клиентов.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими брендами DTC, как Casper, AWAY и Dollar Shave Club, а также с компаниями из списка Fortune 100, такими как Walmart, Disney и Nestle. Кроме того, Friendbuy легко интегрируется с вашим стеком технологий, поэтому вы можете легко включать рекомендации и лояльность в свой путь к клиенту.
Extole
extole.com
Компании розничной торговли и финансовых услуг используют Extole, чтобы превратить клиентов в защитников. Наша корпоративная платформа и команда экспертов создают программы взаимодействия, защиты и рефералов, чтобы бренды могли использовать возможности взаимодействия с клиентами, обмена ими и рекомендаций для увеличения своей прибыли. С помощью Extole маркетологи могут привлекать тысячи сторонников, масштабировать сарафанное радио для привлечения новых клиентов и повышать лояльность к бренду, используя свое самое большое конкурентное преимущество: своих клиентов.
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система Perkville, используемая в компаниях по всему миру, может привлекать рефералов, вознаграждать клиентов за повторные посещения и совершение покупок и даже создавать публикации в социальных сетях. Узнайте, как Perkville может помочь вам расширить клиентскую базу и развивать свой бизнес.
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего пути клиента — от осведомленности до покупки, удержания и лояльности. и пропаганда. Более 125 интеграций с ведущими на рынке технологиями обеспечивают единообразный, персонализированный и омниканальный опыт. Узнайте больше на сайте www.annexcloud.com.
Aklamio
aklamio.com
Платформа стимулирования клиентов Aklamio позволяет брендам расти за счет привлечения новых клиентов, удержания существующих и превращения их в защитников бренда. Предприятия по всему миру используют нашу полностью управляемую платформу, чтобы предлагать множество различных типов стимулов (наличные, ваучеры, компенсация выбросов CO2) в любой выбранный момент жизненного цикла клиента. Наши модули можно использовать для программ направления, привлечения, дополнительных продаж, а также программ удержания и лояльности. Их можно внедрить, не нарушая бизнес, с нулевыми затратами на установку. Легко настраиваемый, гибкий и настраиваемый Aklamio предлагает брендам новый канал роста, который они могут без проблем добавить в свой маркетинговый комплекс. Основанная в 2011 году, компания Aklamio стала лидером рынка инсентив-маркетинга и работает с более чем 300 международными брендами. Компания имеет офисы в Берлине, Лондоне и Мадриде и занимает второе место среди самых быстрорастущих технологических компаний в Германии.
Base AI
base.ai
Base — это платформа автоматизации маркетинга и защиты интересов клиентов B2B, которая использует искусственный интеллект, чтобы позволить маркетологам оптимизировать взаимодействие, генерировать отзывы клиентов, получать ценную информацию, фиксировать VoC и масштабировать информационно-пропагандистскую деятельность. Его платформа позволяет маркетологам управлять своими программами и получать результаты менее чем за 2 часа в неделю. Вовлекайте свою клиентскую базу контекстуально на протяжении всего их пути, будь то в приложении/продукте, в вашем сообществе, на обучающем портале или в любой цифровой точке взаимодействия на протяжении всего их жизненного цикла.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — это реферальная платформа SaaS на базе приложений, которая сочетает в себе инструменты коммуникации, управления проектами и взаимодействия, обеспечивающие высококачественные рекомендации. GTR сочетает в себе интегрированную панель управления, которая управляет потенциальными клиентами и коммуникациями, с привлекательным фирменным мобильным приложением, которое облегчает клиентам активное обращение и быстрое вознаграждение за свои усилия.
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — это вирусная платформа для привлечения клиентов для запуска новых продуктов и реферальных программ из уст в уста.
Kickbooster
kickbooster.me
Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расширить существующее предложение. Инструменты Kickbooster призваны помочь создателям проектов полностью реализовать преимущества своей краудфандинговой кампании и успешно перейти от сбора средств к продаже.
Loyoly.io
loyoly.io
Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и вы почувствуете себя оторванным от своего бренда. Вот тут-то и приходит на помощь Wiink. Мы революционизируем подход к рекомендациям, создавая персонализированные пространства для представителей брендов, где они могут взаимодействовать с брендами. Они могут выполнять миссии, получать награды посредством геймификации и способствовать росту вашего бренда.
Referral Rock
referralrock.com
Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной реферальной программы. Запускайте программы «Пригласите друзей, влиятельных лиц и партнеров» для любого бизнеса (не только электронной коммерции) и максимизируйте количество рекомендаций из уст в уста с помощью программного обеспечения реферальной программы, которое подходит вашему бизнесу. Ваш бренд, ваш голос, ваша структура стимулов и ваши вознаграждения — все это интегрировано в ваши системы и бизнес-процессы. Наша цель состоит в том, чтобы вы не были на нашей платформе каждый день и чтобы ваше сарафанное радио работало на автопилоте, чтобы вы могли расслабиться и наблюдать за тем, как приходят ваши рефералы. Мы упрощаем настройку и избегаем самых больших ошибок при рефералах. маркетинг со встроенными лучшими практиками и аудитом в реальном времени, чтобы убедиться, что ваша программа работает в соответствии со своим потенциалом.
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитрить и победить конкурентов, позволяя вашим клиентам легко: - Находить и определять ваше местонахождение - Связываться с вами в любое время - Отправлять вам текстовые сообщения для получения предложения - Запланировать услугу - Оплатить вашу услугу - Оставить заявку онлайн-обзор OneLocal — это универсальное решение для всех ваших маркетинговых потребностей. Получите доступ ко всем маркетинговым инструментам, которые вам нужны, с одной панели управления, и специальный специалист по маркетингу будет рядом с вами на каждом этапе пути. Чтобы узнать больше о OneLocal, посетите: https://onelocal.com/
Partnero
partnero.com
Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная для пользователя платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, обеспечивая экспоненциальный рост и увеличение числа клиентов.
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — лучшее реферальное программное обеспечение, простое в настройке и доступное. InviteReferrals, которым доверяют более 10 тысяч предприятий и малого бизнеса, включая Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla, — это лишь немногие имена, и кампания проводится с 2009 года. Особенности - Неограниченное количество рефералов - Соответствие GDPR - Управление выплатами - Интеграция кошелька - Несколько кампаний - Двустороннее удовлетворение - Поддержка шаблонов - Пользовательские требования - Несколько языков 45+ - Поддержка API
ReferIn
referin.com
ReferIn — это инструмент для выхода на рынок, который позволяет отделам продаж создавать воронку продаж посредством теплого знакомства с клиентами (вместо того, чтобы полагаться на холодный охват с низкой конверсией). ReferIn определяет все возможности для теплого знакомства с вашими руководителями, инвесторами, консультантами и сотрудниками. Обычно это открывает возможности для конвейера стоимостью в миллионы долларов, которого, скорее всего, не хватает вашей команде SDR/продаж, и которую теперь можно выполнить за несколько кликов!
Retainful
retainful.com
Возвращайте брошенные корзины, возвращайте клиентов и увеличивайте повторные продажи с помощью более эффективного маркетинга по электронной почте. Отправляйте электронные письма, которые привлекают и конвертируют — без особых усилий.
Affilae
affilae.com
Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизирует ваши реферальные процессы, создает защитников бренда и помогает вам развивать свой бизнес с меньшими затратами времени, затрат и хлопот. Он интегрируется с платформами, которые вы уже используете, автоматизирует трудоемкий и утомительный процесс рефералов и превращает ваших клиентов в защитников бренда. Мы используем передовые технологии автоматизации, чтобы раскрыть невероятную силу реферального маркетинга, создать ажиотаж вокруг вашего бренда и превратить довольных клиентов в активных защитников бренда. Genius Referrals лучше всего подходит для брендов, которым нужны более динамичные решения и автоматизация процессов реферальной программы. Мы предоставляем комплексные решения для B2B, B2C, SaaS, розничной торговли и предприятий.
Harviist
harviist.com
В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кампании всего за несколько кликов. 83% потенциальных клиентов доверяют рекомендациям друзей и родственников, при этом уровень удержания рекомендованных клиентов на 37% выше (Nielsen). Маркетинг рекомендаций клиентов облегчает и поощряет эти одноранговые рекомендации, предоставляя каналы и кампании, которые облегчают клиенту разговор о вашем продукте или услуге.
Herdify
herdify.com
Herdify — это компания, занимающаяся поведенческой аналитикой, которая определяет, какие сообщества сформировались вокруг брендов. В этом смысле сообщество не означает поклонников социальных сетей, программ лояльности или данных CRM. Речь идет о реальных сообществах (улицах, поселках и поселках), в которых живут люди. Даже в нашем цифровом мире эти сообщества оказывают наибольшее влияние на покупательское поведение потребителей. Раньше речь шла об индивидуальности: мы думали, что люди, которые выглядят одинаково, действуют одинаково. И мы продавали им товары точно так же, как и наши конкуренты. Сегодня самые успешные бренды, такие как Huel, Gymshark и Airbnb, фокусируются на своих сообществах. С помощью технологии искусственного интеллекта Herdify выявляйте и контролируйте свои сообщества, а также стратегически развивайтесь, как самые успешные сегодня маркетологи.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте свою клиентскую базу.
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных писем. Нет ограничений на количество полученных рефералов. Найдите чемпионов среди клиентов. Мы отслеживаем реферальные ссылки, которыми делятся клиенты, и тех, кто отвечает. Вы будете знать, кто дает вам лучших рекомендаций, и легко найдете клиентов-лидеров. Отслеживание заработанных кредитов Мы отслеживаем кредиты, заработанные как текущими клиентами, так и привлеченными клиентами. Вы сами устанавливаете сумму кредита, а также когда и где ее применить.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируемую информацию в режиме реального времени, устраняя необходимость в каком-либо другом точечном решении. * Позволяет клиентам взаимодействовать с вашим брендом по предпочитаемому ими каналу для последовательного взаимодействия с брендом, что приводит к удовлетворению клиентов. * Предоставляет агентам унифицированный обзор клиентов на 360 градусов и рекомендует наиболее релевантные ответы с помощью возможностей искусственного интеллекта для повышения производительности и опыта агентов. * Предоставляет руководителям содержательную и действенную информацию для стимулирования роста и повышения эффективности работы. * Помогает лидерам раскрыть возможности для роста, трансформации и инноваций с помощью аналитических данных контакт-центра в режиме реального времени, которые можно масштабировать по всему предприятию.
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с помощью рекомендаций от промоутеров. CustomerGauge — это платформа управления опытом клиентов B2B, которая позволяет клиентам: - Собирайте отзывы клиентов от нескольких заинтересованных сторон в аккаунте. - Создавайте собственные информационные панели для отображения результатов в реальном времени. - Ставить цели и задачи по завершению цикла взаимодействия с клиентами. - Сегментируйте информацию о клиентах по регионам, продуктам, объектам и т. д. - и координировать бизнес-инициативы сотрудников, связанные с CX CustomerGauge также является первым и единственным решением для управления опытом клиентов, которое автоматически объединяет информацию о клиентах с данными о доходах. Это позволяет CX-менеджерам: - Определить и расставить приоритеты наиболее эффективных улучшений качества обслуживания клиентов. - Прогнозировать влияние будущих улучшений CX на весь путь клиента. - и сообщать о рентабельности инвестиций в ценные инициативы по обеспечению качества обслуживания клиентов.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, автоматизируя процесс сбора отзывов и рекомендаций от ваших клиентов и используя их по всем вашим маркетинговым каналам, чтобы увеличить конверсию, уменьшить беспокойство клиентов и помочь вашему бизнесу стать самым рейтинговым. * Ведущая платформа репутационного маркетинга. * Легко станьте компанией с самым высоким рейтингом и увеличивайте продажи. * Рейтинг и доверие более 7000 компаний. Добавьте веб-сайт Convert в любой план NiceJob. Конвертируемые веб-сайты гарантированно принесут как минимум на 10% больше продаж, чем ваш существующий сайт, что гарантирует, что ваш сайт окупится. С NiceJob, если вы сантехник, горничная, юрист или какой-либо другой поставщик услуг, вы можете стать лучшим в этом деле, не будучи при этом гением маркетинга, чтобы привлекать клиентов. NiceJob позволит вашим клиентам говорить за вас.
ReferralCandy
referralcandy.com
Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Talkable
talkable.com
Маркетинговая технология Talkable позволяет брендам электронной коммерции приобретать и удерживать ценных клиентов с помощью программ рефералов и маркетинговых программ лояльности. В качестве комплексного решения для ваших потребностей в реферальном маркетинге и маркетинге лояльности бренды могут создавать безупречный пользовательский опыт, предназначенный для повышения вовлеченности бренда и повышения узнаваемости бренда. Talkable предлагает комплексные возможности сегментации, встроенный пакет A/B-тестирования и лучшие в своем классе средства анализа предотвращения мошенничества как для реферальных решений, так и для программ лояльности. Talkable — это больше, чем просто технологическое решение, мы также ваш партнер. Таким образом, у каждого клиента есть специальная команда экспертов, которые разработают стратегию, спланируют, создадут, развернут и оптимизируют все ваши кампании. Команда по работе с клиентами станет продолжением вашей маркетинговой команды, разрабатывая программы рефералов и лояльности, которые превосходят ваши ожидания. Talkable лучше всего подходит для брендов с годовым доходом более 4 миллионов долларов. Корпоративные клиенты компании в среднем получают 52-кратную рентабельность инвестиций в свои реферальные программы. Маркетинговые решения Talkable используются для: * Выявляйте, нацеливайтесь и вознаграждайте своих самых ценных клиентов посредством углубленного анализа данных. * Привлекайте и удерживайте своих самых ценных клиентов по низкой цене. * Увеличивайте продажи и увеличивайте доход. Компания Talkable была основана в 2009 году и впервые предоставила возможность цифрового отслеживания вирусности устного маркетинга, что в конечном итоге послужило толчком к созданию реферального маркетинга. Сегодня Talkable разрабатывает и реализует долгосрочные стратегии роста, нацеленные на привлечение новых клиентов, увеличение их удержания, повышение LTV, и все это при значительно более низкой цене за конверсию, чем у других маркетинговых каналов.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным решениям на основе данных для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и т. д. Yotpo помогает брендам обеспечивать выигрышный и сплоченный опыт работы с клиентами, который способствует росту электронной коммерции. Yotpo — компания из списка Forbes Cloud 100 с офисами по всему миру, включая США, Канаду, Израиль, Великобританию, Болгарию и Австралию.
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP-программы, чтобы максимизировать свои усилия по привлечению клиентов и превратить транзакционные покупки в страстных защитников бренда, которые не могут не возвращаться снова и снова. Вы можете запустить красивую и настраиваемую программу вознаграждений всего за несколько кликов. Кроме того, Smile.io позволяет вознаграждать клиентов за различные действия, включая обмен информацией в социальных сетях, обзоры продуктов и многое другое. Также растет число приложений Smile, включая MailChimp и Klaviyo. Эти приложения позволяют вам подключить вашу программу к инструментам, которые вы уже используете. Smile.io доступен в следующих магазинах приложений: Shopify, Shopify Plus, BigCommerce и Wix. Ищете полный контроль? Получите доступ к нашему API с помощью Smile Plus, чтобы начать вознаграждать своих клиентов уникальными способами.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и маркетингу на протяжении всего жизненного цикла для глобальных и растущих брендов.
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают отзывы клиентов. Компания была создана предыдущим руководителем отдела по работе с клиентами, который четко понимает, как они ведут бизнес; они определенно хотят, чтобы люди получали выгоду от их продукта, и помогут вам добиться этого. Они предлагают бесплатный план, и когда вы покупаете премиум-пакет, вы очень быстро получите окупаемость инвестиций в зависимости от того, как они определили свои цены. Отличный способ для SaaS-компаний запустить партнерскую программу без высоких первоначальных затрат. Компания расположена в Утрехте, Нидерланды (соответствует GDPR) и была основана в 2020 году.
Mention Me
mention-me.com
Больше потребителей доверяют рекомендациям бренда от своих друзей, чем любой другой рекламе. Вот почему в основе Mention Me лежит убеждение, что каждый бренд должен в первую очередь думать об пропаганде. Сосредоточив внимание на любви клиентов, вы создадите быстрорастущую базу поклонников бренда, которые тратят больше, часто возвращаются и приводят своих друзей. В отличие от простых виджетов рефералов, мы рассматриваем рефералы как науку. Опираясь на собственные данные и машинное обучение, наша платформа превращает реферальный маркетинг в высокоэффективную многоканальную стратегию привлечения клиентов, которая увеличивает рентабельность инвестиций во всем маркетинговом комплексе. Цифры говорят сами за себя. С 2013 года мы предоставили 5,5 миллиона рекомендаций и получили доход в размере 1,5 миллиарда долларов для более чем 500 брендов, ориентированных на клиентов, включая Puma, ASOS, Pret a Manger, Charlotte Tilbury и Ted Baker. Готовы использовать экспоненциальную силу поклонников вашего бренда? Посетите упоминание-me.com/talk-to-sales.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка без необходимости кода - Делитесь настраиваемыми URL-адресами отслеживания и/или кодами скидок - Интеграция через Stripe, API, Zapier, приложение Shopify, приложение BigCommerce - Подходит для любого типа бизнеса - Лидирующие на рынке соединения API/Zapier, дополнительная настройка и автоматизация — отличное соотношение цены и качества. Не переплачивайте за 3 отдельные партнерские программные платформы # Программное обеспечение для партнерского маркетинга — привлечение партнеров. Позвольте партнерам найти вас с помощью списков на торговой площадке, найдите партнеров с помощью Affiliate Hunt, а затем позвольте вашим партнерам набирать для вас больше партнеров с помощью MLM. - Вознаграждение в виде комиссионных, фиксированных или ручных вознаграждений. - Отслеживание регистраций, продаж и подписок. - Делитесь маркетинговыми активами с партнерами, гарантируя, что их контент всегда соответствует бренду. - Запускайте кампании — предлагая бонусы или другие дополнительные вознаграждения для достижения целей # Маркетинговая платформа для влиятельных лиц — Ищите и связывайтесь с влиятельными лицами Instagram, Tik Tok и YouTube в своих программах — Создавайте кампании, в которых влиятельные лица отправляют контент на ваше одобрение — Платите влиятельным лицам фиксированную плату за контент ИЛИ получайте комиссию от продаж. # Инструменты маркетинга с привлечением клиентов. Попросите клиентов порекомендовать вас своим друзьям. Привлеките их предложением в модальном окне после покупки и виджете рефералов. Превратите своих клиентов в евангелистов с помощью индивидуальных электронных писем — отдельно от влиятельных лиц и партнеров. — Вознаграждайте клиентов кредитом магазина, комиссией или другими фиксированными вознаграждениями — на ваш выбор. 14-дневная бесплатная пробная версия. на всех планах!
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексный набор инструментов реестра помогает компаниям: (1) привлекать, вовлекать и вознаграждать сообщество (2) повышать узнаваемость бренда (3) использовать пользовательский контент (4) увеличивать доходы от устной рекламы
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и откройте для себя множество премиальных приложений и готовых интеграций, чтобы еще больше повысить результаты. Зарегистрируйтесь БЕСПЛАТНО (кредитная карта не требуется).
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими клиентами, филиалами, влиятельными лицами и партнерами. Потребительские бренды и компании B2B по всему миру быстро внедряют, масштабируют и оптимизируют свои программы реферального маркетинга, партнерские и партнерские программы, а также кампании влияния с помощью новаторского программного обеспечения Ambassador.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — это первое и лучшее предложение, которое ПОМОГАЕТ БРЕНДАМ лучше монетизировать своих создателей с помощью витрин влиятельных лиц на УСЛОВИЯХ БРЕНДА. LoudCrowd предлагает ведущим брендам электронной коммерции (Gymshark, boohoo и т. д.) решение для авторской коммерции, позволяющее фактически конкурировать с такими взрывными сторонними игроками, как TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts и другими. Клиенты LoudCrowd не только получают жизненно важный доход от сторонних игроков, но также видят резкое увеличение коэффициента конверсии создателя-партнера (CVR) и средней стоимости заказа (AOV), а также значительно более низкие затраты на привлечение клиентов (CPA). Витрины Influencer от LoudCrowd позволяют бренду предоставить любому автору персонализированную страницу с белой маркировкой. Создатели могут создавать пакеты продуктов своими руками, интегрировать контент из Instagram и TikTok и получать комиссионные от продаж, которые они продвигают. Персонализированные целевые страницы создаются автоматически, без использования ресурсов бренда для разработки. Витрины Influencer от LoudCrowd представляют собой будущее партнерского маркетинга, работающего на благо бренда.
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении всего пути клиента и создает библиотеку историй клиентов, которая доказывает ценность вашего продукта. Компании B2B, меняющие правила игры, такие как Pendo, Workato, Gong, Jasper.ai и Ramp, полагаются на UserEvidence для создания достоверных историй клиентов в большом масштабе.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
Fotaflo
fotaflo.com
Вы предоставляете клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo превращает воспоминания клиентов в рост бизнеса. Fotaflo — это самый простой инструмент для увеличения числа обращений и повторных заказов для всех, кто предоставляет своим клиентам опыт, который они хотят запомнить. Fotaflo позволяет вашему бизнесу извлечь выгоду из естественного желания ваших клиентов снимать и делиться фотографиями и видео своего опыта с друзьями, семьей и в Интернете. Упрощая и автоматизируя распространение собранных воспоминаний среди всех ваших клиентов через одну централизованную платформу, Fotaflo улучшает ваши внутренние процессы и помогает вам расти за счет увеличения прямых онлайн-конверсий.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют SocialLadder для продвижения через своих клиентов и превращают их в драйверы роста, активируя свое сообщество для создания контента и увеличения конверсии. Технология SocialLadder позволяет вам оптимизировать общение, назначать цифровые и реальные задачи, отслеживать взаимодействие и вознаграждать успешных представителей за помощь в продвижении вашего бренда. Ваши представители настроены на успех, позволяя вам сосредоточиться на общей стратегии роста, а не тратить время на повседневное управление. SocialLadder имеет инструменты, необходимые вашему бренду: ОТКРЫТЬ: использовать машинное обучение для поиска в вашей CRM клиентов, которые идеально подходят для того, чтобы стать послами. ОТСЛЕЖИВАТЬ: нацеливать и назначать задачи послам (цифровое, физическое и отслеживание конверсий). ИЗМЕРЕНИЕ: рентабельность инвестиций и единица измерения. экономика деятельности представителей. ИНТЕГРАЦИЯ: корпоративный API для сложных развертываний. УПРОЩЕНИЕ: назначение задач, общение и адаптация представителей. ВОВЛЕЧЕНИЕ: 100 % мобильность для представителей, позволяющая поддерживать вовлеченность и подотчетность вашего сообщества. НАГРАЖДЕНИЕ: управление запасами и платежами, встроенное в платформу. МАСШТАБИРОВАНИЕ: автоматическое обучение на успешных примерах. Послы помогут узнать больше. Посетите SocialLadder, чтобы получить живую демо-версию.
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не недели, используя конструктор кампаний Referral Factory с возможностью перетаскивания. Referral Factory предлагает расширенную настройку White Label без написания строчки кода! Создавайте реферальные программы, партнерские программы, программы послов, приглашайте побеждать в конкурсах и многое другое! * Доступ к более чем 100 редактируемым шаблонам реферальных программ, разработанным экспертами по маркетингу. * Интегрируется с HubSpot, Stripe, Salesforce, Pipedrive, Intercom, Zoho, Zapier и другими. * Referral Factory также предлагает функциональность веб-перехватчика, расширенный API и несколько триггеров Zapier, которые помогут вам привлечь новых рефералов прямо в рабочие процессы, которые вы уже используете. * Виджеты, всплывающие окна, вставки и страницы для продвижения вашей реферальной программы. * Доступ к более чем 200 реферальным вознаграждениям и стимулам. Ваучеры, цифровые банковские карты, пожертвования, выдача собственных денег, вознаграждение через Zapier и многое другое. * Расширенная реферальная аналитика, позволяющая отслеживать рентабельность инвестиций вашей реферальной программы в режиме реального времени. * Полностью соответствует GDPR. Благодаря возможности размещения собственных данных за дополнительную плату эта функция особенно популярна среди корпоративных компаний, которые хотят избежать прохождения требований, позволяющих другому поставщику размещать данные своих клиентов. Цены варьируются от 95 до 1400 долларов в месяц, поэтому есть план для всех видов бизнеса. Все планы имеют доступ к круглосуточной поддержке в чате и видео. БЕСПЛАТНАЯ регистрация на всех планах. Это означает, что команда поддержки Referral Factory поможет вам создать вашу реферальную программу, продвигать ее и интегрировать с бизнес-инструментами, которые вы уже используете. Referral Factory был указан как реферальное программное обеспечение №1 для использования как Influencer Marketing Hub, так и Growth Marketing Pro. В 2023 году для наших клиентов было получено более 300 000 рефералов!
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одной целостной панели управления. Теперь бренды могут управлять и оптимизировать все списки и контент своих офисов, одновременно улучшая свои онлайн-обзоры, рейтинг и вовлеченность. Synup превращает любые онлайн-профили и платформы в маркетинговые каналы для повышения рентабельности инвестиций.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.