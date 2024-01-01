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Программное обеспечение для защиты интересов клиентов - Самые популярные приложения - Американское Самоа
Программное обеспечение для защиты интересов клиентов, также известное как программное обеспечение для пропагандистского маркетинга или реферального маркетинга, позволяет компаниям использовать поддержку своих клиентов в продвижении своих сообщений, контента или продуктов посредством «сарафанного радио». Эти инструменты играют решающую роль в оказании помощи командам компаний по маркетингу, продажам и успеху, облегчая сбор рекомендаций и отзывов, которые можно использовать с потенциальными клиентами. Увлеченные защитники интересов клиентов охотно делятся неофициальными свидетельствами своего опыта использования продуктов и услуг, а программы по защите интересов клиентов упрощают этот процесс обмена информацией. Кроме того, программное обеспечение служит катализатором, побуждающим компании активно участвовать в тестировании продуктов, предоставлять ценные отзывы и делиться заслуживающими внимания обновлениями.
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Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate позаботится обо всех ваших потребностях в партнерском и реферальном маркетинге. Синхронизируйте Tapfiliate с Shopify, WooCommerce и более чем 30 другими интеграциями.
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
BrandChamp
brandchamp.io
Превратите своих клиентов в чемпионов бренда с помощью BrandChamp. BrandChamp оптимизирует активацию и управление программами по защите бренда, как никогда раньше. Присоединяйтесь к самым быстрорастущим брендам, чтобы увеличить продажи рефералов и стимулировать пользовательский контент посредством у...
Yotpo
yotpo.com
Маркетинговая платформа удержания электронной коммерции Yotpo помогает брендам любого размера укреплять свои отношения с потребителями. Благодаря унифицированным, основанным на данных решениям для лояльности, маркетинга по SMS и электронной почте, отзывов, подписок и многого другого, Yotpo помогает ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Rewardful
rewardful.com
Превратите своих самых преданных поклонников в лучших маркетологов. Rewardful — это простой способ для SaaS-компаний настроить партнерские и реферальные программы с помощью Stripe & Paddle. Просто подключите свою учетную запись и позвольте нам отслеживать рефералов, скидки и комиссионные для вас!
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — это мощное программное обеспечение для партнерского, влиятельного и реферального маркетинга — все в одном. Начиная всего с 49 долларов США, GrowthHero масштабируется вместе с вами! Полностью гибкие инструменты для вашего успеха: - Партнерский портал с белой маркировкой, полная настройка...
Haiilo
haiilo.com
Haiilo — это ведущая платформа для общения между сотрудниками, которая помогает вашим сотрудникам достигать целей посредством общения и сообществ. Ранее COYO (Германия), Smarp (Финляндия) и Jubiwee (Франция)
GrowSurf
growsurf.com
Развивайте свой бизнес в одночасье, каждую ночь. GrowSurf — это справочное программное обеспечение для технологических стартапов. Наши клиенты видят рентабельность инвестиций 300-1000% + ежемесячный рост на 9-40%.
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
Smile.io
smile.io
Smile.io — крупнейшая в мире платформа лояльности, предлагающая простые в использовании программы вознаграждений, которые помогают масштабируемым брендам электронной коммерции превращать разовые продажи в постоянных и лояльных клиентов. Более 100 000 брендов используют баллы Smile, реферальные и VIP...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob помогает выдающимся компаниям завоевать заслуженную репутацию, стать топ-рейтингом и увеличить продажи. Это платформа репутационного маркетинга, призванная помочь вашему бизнесу расти за счет привлечения большего количества потенциальных клиентов и увеличения продаж. NiceJob делает это, авто...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга для расширения возможностей вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса...
FirstPromoter
firstpromoter.com
Отслеживание партнеров и рефералов для SaaS. Запустите собственную партнерскую и реферальную программу за считанные минуты. Быстрая интеграция с Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee или с нашим API.
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. Создайте свою программу за дни, а не неде...
Roster
getroster.com
Влияние есть у каждого, и лучшие бренды используют Roster, чтобы использовать его. С помощью Roster компании превращают преданных клиентов в представителей бренда, которые повышают узнаваемость в социальных сетях, стимулируют маркетинговые инициативы, такие как обзоры, и увеличивают доход. Комплексн...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – это экспериментирование. И следующий замечательный эксперимент для вашей стратегии цифрового маркетинга — это использование пользовательского контента (UGC) для расширения вашей аудитории, усиления ее вовлечения и увеличения доходов. Это происходит с LoudCrowd. LoudCrowd сотрудничает с н...
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
LinkMink
linkmink.com
Увеличьте свой доход от SaaS Никаких серверов или кода не требуется. Компании, использующие платежные ссылки Stripe, могут начать отслеживать рефералов за 5 минут благодаря нашей интеграции копирования и вставки!
ReferralCandy
referralcandy.com
Представьте, что ваши клиенты помогают вам увеличить продажи! Рекомендации клиентов являются ключом к вирусному маркетингу и процветающему бизнесу. С помощью ReferralCandy привнесите эту невероятную силу влияния коллег в свой собственный магазин.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Программное обеспечение для автоматизации электронной почты, которое вдохновляет на взаимодействие. Привлекайте свою аудиторию электронной почты с помощью персонализированного контента, который способствует конверсиям. Upland Adestra — ведущий мировой поставщик решений по электронной почте и марке...
Affilae
affilae.com
Affilae — это партнерская платформа, которая позволяет рекламодателям, сетям и покупателям создавать собственную специализированную и безопасную партнерскую сеть.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence — это голосовая платформа для клиентов, которая автоматизирует социальное доказательство для команд GTM, генерируя проверенные тематические исследования, отзывы и статистику за считанные минуты. Используя опросы и сторонние обзоры, UserEvidence постоянно собирает отзывы на протяжении вс...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
CustomerGauge
customergauge.com
Программное обеспечение Account Experience автоматически собирает и передает обратную связь от ваших учетных записей, включая данные, не относящиеся к опросам, менеджерам первой линии в режиме реального времени, чтобы помочь им сократить отток клиентов, увеличить продажи и закрыть новый бизнес с пом...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket предлагает предприятиям платформу для запуска и управления высокоэффективными кампаниями реферальной программы. Наша удобная для пользователя платформа позволяет предприятиям использовать огромный потенциал защиты интересов клиентов, обеспечивая экспоненциальный рост и увеличение чис...
Harviist
harviist.com
В Harviist мы считаем, что будущее эффективного маркетинга зависит от аутентичных, органических и заслуживающих доверия рекомендаций. Чтобы использовать возможности рефералов клиентов, мы создали простую и доступную подключаемую платформу, которая позволит вам создавать и отслеживать реферальные кам...
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
Reditus
getreditus.com
Reditus — это инструмент управления партнерскими программами для B2B SaaS-компаний. Это помогает компаниям привлекать новых партнеров через свой рынок, помогая им расти за пределами своей собственной сети. Их УТП — это чистый пользовательский интерфейс, поддержка в чате и то, как они воспринимают от...
LoyalAs
loyalas.com
Настройте реферальную программу за считанные минуты. Отслеживайте рефералов и кредиты автоматически. Неограниченное количество рефералов LoyalAs создает персональную реферальную ссылку для каждого клиента. Поделитесь с клиентами и попросите рекомендации с помощью наших автоматических электронных пис...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow приносит новый доход B2B-бизнесу за счет реферального маркетинга, ориентированного на персональные рекомендации. Масштабируйте свой бизнес с нулевыми первоначальными затратами или зарабатывайте на жизнь с помощью рекомендаций.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...
Loyoly.io
loyoly.io
Мы считаем, что резкий рост затрат на приобретение вызван устаревшей моделью маркетинга бренда для потребителя. Пришло время перемен. Потребители ищут близости и доверия и обращаются к своим коллегам за рекомендациями по продуктам. Традиционные реферальные программы могут оказаться неэффективными, и...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных от нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всег...
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления клиентов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Система...
Synup
synup.com
Synup трансформирует присутствие брендов в Интернете с помощью трехстороннего подхода: локальные списки, управление репутацией и управление социальными сетями. С помощью Synup бренды могут предоставлять актуальный и заслуживающий доверия бизнес-контент во всех местах и по всем медиаканалам на одно...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — это комплексная платформа управления корпоративными создателями для маркетинговых команд, стремящихся собрать под одной крышей послов, влиятельных лиц и партнеров. Бренды, ориентированные на потребителя, такие как Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff и Live Nation, используют Socia...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io — это простой и эффективный инструмент, помогающий предприятиям, личному бренду или кому-либо запускать, управлять и отслеживать маркетинговые кампании из уст в уста на автопилоте. Это помогает превратить клиентов в команду рекламного маркетинга и значительно улучшить брендинг.
Herdify
herdify.com
Herdify — это компания, занимающаяся поведенческой аналитикой, которая определяет, какие сообщества сформировались вокруг брендов. В этом смысле сообщество не означает поклонников социальных сетей, программ лояльности или данных CRM. Речь идет о реальных сообществах (улицах, поселках и поселках), в ...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals автоматизирует ваши реферальные процессы, создает защитников бренда и помогает вам развивать свой бизнес с меньшими затратами времени, затрат и хлопот. Он интегрируется с платформами, которые вы уже используете, автоматизирует трудоемкий и утомительный процесс рефералов и превращает...
Retainful
retainful.com
Возвращайте брошенные корзины, возвращайте клиентов и увеличивайте повторные продажи с помощью более эффективного маркетинга по электронной почте. Отправляйте электронные письма, которые привлекают и конвертируют — без особых усилий.
ReferIn
referin.com
ReferIn — это инструмент для выхода на рынок, который позволяет отделам продаж создавать воронку продаж посредством теплого знакомства с клиентами (вместо того, чтобы полагаться на холодный охват с низкой конверсией). ReferIn определяет все возможности для теплого знакомства с вашими руководителями,...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals — лучшее реферальное программное обеспечение, простое в настройке и доступное. InviteReferrals, которым доверяют более 10 тысяч предприятий и малого бизнеса, включая Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express, Sky, Mozilla, — это лишь немногие имена, и камп...
Partnero
partnero.com
Программное обеспечение для управления партнерством для SaaS и предприятий электронной коммерции
OneLocal
onelocal.com
Развивайте свой бизнес правильно с OneLocal. Маркетинг вашего малого бизнеса больше не ограничивается покупкой рекламы. Ваши клиенты ищут вас в Интернете — вам нужно дать им возможность найти вас, причину покупать ваши услуги и продолжать возвращаться за новыми. OneLocal позволяет вам легко перехитр...
Referral Rock
referralrock.com
Привлекайте больше клиентов с помощью лучшего в своем классе программного обеспечения для реферального маркетинга, которое работает вместе с вашим бизнесом. Автоматизируйте запрос, поддержите множество рефералов, согласуйте стимулы, конвертируйте в продажи, а затем повторите то же самое для вирусной...
Kickbooster
kickbooster.me
Мощные и эффективные решения #crowdfunding, которые помогают создателям проектов воплотить свои идеи в жизнь.💡 Kickbooster привносит в индустрию краудфандинга обширные знания и опыт в области электронной коммерции, чтобы помочь создателям проектов превратить свою идею в прибыльный бизнес или расшир...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery — это вирусная платформа для привлечения клиентов для запуска новых продуктов и реферальных программ из уст в уста.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral — это реферальная платформа SaaS на базе приложений, которая сочетает в себе инструменты коммуникации, управления проектами и взаимодействия, обеспечивающие высококачественные рекомендации. GTR сочетает в себе интегрированную панель управления, которая управляет потенциальными клиента...
Base AI
base.ai
Base — это платформа автоматизации маркетинга и защиты интересов клиентов B2B, которая использует искусственный интеллект, чтобы позволить маркетологам оптимизировать взаимодействие, генерировать отзывы клиентов, получать ценную информацию, фиксировать VoC и масштабировать информационно-пропагандист...
Aklamio
aklamio.com
Платформа стимулирования клиентов Aklamio позволяет брендам расти за счет привлечения новых клиентов, удержания существующих и превращения их в защитников бренда. Предприятия по всему миру используют нашу полностью управляемую платформу, чтобы предлагать множество различных типов стимулов (наличные,...
Extole
extole.com
Компании розничной торговли и финансовых услуг используют Extole, чтобы превратить клиентов в защитников. Наша корпоративная платформа и команда экспертов создают программы взаимодействия, защиты и рефералов, чтобы бренды могли использовать возможности взаимодействия с клиентами, обмена ими и рекоме...
Mention Me
mention-me.com
Больше потребителей доверяют рекомендациям бренда от своих друзей, чем любой другой рекламе. Вот почему в основе Mention Me лежит убеждение, что каждый бренд должен в первую очередь думать об пропаганде. Сосредоточив внимание на любви клиентов, вы создадите быстрорастущую базу поклонников бренда, ко...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo — это фото- и видеомаркетинговое решение, которое упрощает и автоматизирует распространение фотографий клиентов, позволяя операторам туров и мероприятий: - Улучшить качество обслуживания гостей с помощью фотовоспоминаний. - Поощряйте маркетинг из уст в уста посредством высококачественных пуб...