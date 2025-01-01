Программное обеспечение для управления учебным планам - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для управления учебным планам оптимизирует создание и внедрение образовательных программ для учреждений на всех уровнях, от K - 12 до высшего образования. Эти решения помогают решать проблемы, связанные с фрагментированной разработкой учебной программы, предоставляя централизованный репозиторий для одобренных учреждением документов, обеспечивая сплоченный подход к созданию комплексных учебных программ. Программное обеспечение предлагает ряд функций, включая управление задачами, ролевые задания, рабочие процессы утверждения, создание каталога курсов, картирование, управление версиями, а также инструменты отчетности и анализа. Этот комплексный инструментарий дает преподавателям эффективно разрабатывать, выполнять и оценивать свои учебные программы.
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ManageBac
managebac.com
ManageBac — платформа для управления данными учащихся и учебными процессами для учебных заведений, поддерживающая программы IB и IGCSE.
Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
Top Hat
tophat.com
Top Hat — это приложение для преподавателей, позволяющее создавать интерактивные курсы с вопросами и дискуссиями, включая математические символы и отслеживание посещаемости.
Toddle
toddleapp.com
Приложение Toddle помогает учителям с использованием ИИ для создания современного учебного процесса и упрощения их работы.
Skyward
skyward.com
Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.
Classter
classter.com
Classter — это система управления информацией об учениках и учебным процессом, обеспечивающая централизованное управление данными и взаимосвязь с образовательными инструментами.
Learnt.ai
learnt.ai
Learnt.ai — это инструмент ИИ для педагогов, помогающий автоматически создавать учебные материалы, включая планы уроков и задания.
Makers Empire
makersempire.com
Makers Empire - приложение для 3D-дизайна, поддерживающее обучение технологий в начальных школах, предоставляя инструменты для создания и печати 3D-моделей.
Codio
codio.com
Codio предоставляет облачную платформу для преподавания курсов по информатике с интерактивным контентом и поддержкой автоматической оценки.
Kiddom
kiddom.co
Kiddom - это платформа для учителей, которая объединяет учебные материалы, оценивание и инструменты коммуникации для адаптаций образовательного процесса.
BookNook
booknook.com
BookNook — приложение для обучения чтению и грамотности, предлагающее пользователям структурированный доступ к образовательному контенту.
Speechcloud
speechcloud.com
Speechcloud — платформа для обучения, повышающая вовлеченность студентов и доступность класса. Включает опросы, тесты, инструменты для совместной работы и интеграцию с LMS.
Coursedog
coursedog.com
Coursedog — это платформа для управления академическими процессами, объединяющая расписание, управление курсами и каталог в одном решении, интегрированном с вашим SIS.
Brolly
brollyed.com
Brolly — платформа для отслеживания услуг ИСО и прогресса студентов, обеспечивающая данные для управления и анализа образовательных планов.
Exxat
exxat.com
Exxat - платформа для управления образовательными процессами в области здравоохранения, отслеживающая посещаемость и клинические ротации студентов.
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